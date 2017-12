Damals noch mit gebührendem Abstand: Jetzt will Strache den ORF an die kurze Leine nehmen Foto: Heinz-Peter Bader/REUTERS

Es hat nicht lange gedauert, bis die österreichische Regierung sich eines Lieblingsfeindes der Rechten angenommen hat: der Medien. Bis Mitte 2018 soll ein neues Gesetz für den öffentlich-rechtlichen ORF geschaffen werden. Wohin die Reise gehen soll, kann man im Koalitionsvertrag der rechten Regierung nachlesen. So sollen mehr »spezifisch österreichische Inhalte« Eingang in das Programm finden. Ziel sei »die nachhaltige Identitätssicherung«. Ebenfalls auf dem Plan steht die »Forcierung neuer Technologien ›Made in Austria‹«, was auch immer das heißen mag.

Derweil herrscht Verwirrung um die Wahl des Pressesprechers des FPÖ-Innenministers Herbert Kickl. Gegenüber dem Kurier gab Alexander Höferl, Chefredakteur der Internetzeitung unzensuriert.at, am Dienstag an, jetzt für die Medienarbeit des Kabinetts Kickl verantwortlich zu sein. Die Zeitung, die 2009 als Plattform für FPÖ-nahe Beiträge ihren Anfang nahm, ist für ihre rassistischen Beiträge bekannt und steht dem deutschnationalen Lager nahe. Die Situation erinnert an den Aufstieg des rechten Breitbart News-Publizisten Stephen Bannon zum Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Doch das Dementi aus dem Innenministerium folgte nach nur wenigen Stunden. Höferl wäre nicht Pressesprecher des neuen Innenministers, sondern »nur« Kommunikationsleiter des Kabinetts.

Schon seit Jahren liegt die FPÖ mit dem ORF im Clinch. Die Ernennung eines Vertreters der rechten Medienparallelwelt zum Kommunikationsleiter des Kabinetts des Innenministers ist also auch als Kampfansage an die Adresse des öffentlich-rechtlichen Senders zu sehen. Diesem attestiert die Strache-Partei auf ihrer Homepage einen »Linkskurs«. Den Hebel für ihre Umbaupläne hat die FPÖ auch schon gefunden. So meinte Vizekanzler Strache, dass »die Zwangsbeiträge« – gemeint sind die Rundfunkbeiträge – zu hinterfragen seien. Inspiration für solche Pläne wird wohl die Schweiz gewesen sein, wo ein Bündnis aus Rechten und Libertären momentan mit einem Volksbegehren zur Abschaffung der Gebühren für den öffentlichen Rundfunk Furore macht.