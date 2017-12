Jaroslaw Kaczynski als Puppenspieler: Bereits im vergangenen Jahr gab es in Warschau Demonstrationen für Pressefreiheit Foto: Kacper Pempel/Reuters

Nach der Gleichschaltung der Justiz und der Verabschiedung eines handgestrickten Wahlrechts nimmt sich die polnische Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS) wieder die Medien vor. Die staatlichen Radio- und Fernsehsender wurden schon kurz nach der Machtübernahme der PiS im Winter 2015/16 auf Regierungslinie gebracht; seitdem sehen sie, wie Intendant Jacek Kurski sagte, ihre Aufgabe darin, »die Leistungen der Regierung darzustellen«. Messungen von Medienforschern haben ergeben, dass die Opposition in den Informationssendungen des Staatssenders TVP gerade noch zu fünf Prozent vorkommt. Legendär sind Fälle, wo das Staatsfernsehen Demonstrationen von Regierungskritikern verschwieg und statt dessen seinem Publikum irgendwelche Bischofsweihen und dergleichen als Nachricht verkaufte. Insbesondere der tendenziöse Charakter der Kurzmeldungen, die im »Nachrichtenkanal« TVP Info am unteren Rand des Bildes im Laufband auftauchen, ist schon sprichwörtlich. Das geht bis zu direkten Falschinformationen.

Entsprechend fallen die Einschaltquoten des Staatsfernsehens und steigen die der beiden Privatsender Polsat und TVN. Letzterer, insbesondere der Infokanal TVN 24, ist jetzt ins Fadenkreuz geraten. Der 2016 mit PiS-nahen Akteuren neubesetzte »Nationale Rundfunk- und Fernsehrat« belegte jetzt den Sender mit einer rekordverdächtig hohen Geldbuße von 1,5 Millionen Zloty (360.000 EUR). Das Gremium störte sich daran, dass TVN 24 im Dezember 2016 die Proteste der Oppositionsabgeordneten im Parlament selbst und die Demonstrationen von PiS-Gegnern vor dem Gebäude über Tage live übertragen hatte. Damals hatte der Parlamentspräsident von der PiS einen Abgeordneten der oppositionellen Bürgerplattform (PO) für drei Tage von den Beratungen ausgeschlossen, weil er auf der Rednertribüne einen Zettel mit der Aufschrift »Freie Medien!« in die Kameras gehalten hatte. Daraufhin hatten die Kollegen des Gemaßregelten die Rednertribüne und anschließend drei Wochen lang – freilich über die Weihnachtspause, so dass es niemanden weiter störte – den Plenarsaal besetzt gehalten, während die PiS-Mehrheit in einen anderen Raum umzog und dort unter Verletzung diverser Formvorschriften den Haushalt verabschiedete. Vor dem Gebäude blockierten Oppositionsanhänger die Ausfahrten aus dem Parlament, bis morgens um halb vier die Polizei den Limousinen der Minister und des PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski die Straße freiräumte. Das triumphale Grinsen Kaczynskis durchs Panzerglas ist seitdem ins visuelle Gedächtnis Polens eingegangen. Denn natürlich ist das für jeden Infosender ein gefundenes Fressen, also stellte TVN 24 einen Übertragungswagen vor das Parlament und ließ die Kamera laufen. Das soll nun »Begünstigung von Straftaten« gewesen sein. Begünstigung durch Berichterstattung.

Im konkreten Fall scheinen die PiS-nahen Medienfunktionäre im Rundfunk- und Fernsehrat allerdings übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Der neue Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat nach Berichten polnischer Medien die Mitglieder als Idioten bezeichnet, und selbst Kaczyn­ski soll darüber ungehalten gewesen sein. Denn TVN gehört einem amerikanischen Investor, und das State Department brauchte keine 24 Stunden, um eine Erklärung abzugeben. So stehen die Chancen für den Sender nicht schlecht, dass er die Geldbuße in einem Gerichtsverfahren mit Erfolg anfechten kann – zumal eine Aufhebung des Bescheids der polnischen Regierung für ihre Außendarstellung gar nicht so ungelegen käme. Ließe sich das doch als Beleg dafür verkaufen, dass die Justizreform die Unabhängigkeit der Gerichte gerade nicht untergraben habe.

Doch die Pläne der PiS zur Neuordnung der Medienlandschaft in Polen gehen noch weiter. Die Projekte laufen unter den Parolen »Dekonzentration« und »Repolonisierung«. Letzteres ist ein Angriff auf die Position ausländischer Medienkonzerne in der Öffentlichkeit. Einen Großteil der polnischen Regionalzeitungen hat in den neunziger Jahren der Verlag der Passauer Neuen Presse übernommen. Abgesehen davon, dass sie im Zweifelsfall einen »proeuropäischen« Kurs fahren, fallen diese Zeitungen nicht durch besondere Widerspenstigkeit auf. Anders sieht es mit dem Nachrichtenmagazin Newsweek Polska aus, einem Gemeinschaftsprojekt des deutschen Springer- und des Schweizer Ringier-Verlags. Das Blatt ist so hart oppositionell, wie eine liberale Publikation nur sein kann. Vergleiche der PiS-Politik mit »Putin« fehlen in keiner Nummer. Das Problem ist nur, dass die PiS diese »gegnerischen« Publikationen nicht einfach schließen kann. Das wäre nicht mit EU-Recht vereinbar. Also wird es wohl auf den Versuch hinauslaufen, die Regionalzeitungen ihrem deutschen Eigner wieder abzukaufen.

Das dürfte desto besser gehen, je schlechter das Geschäft ist, das die Passauer Neue Presse mit ihren polnischen Titeln macht. Und das könnte mit der schon erwähnten »Dekonzentration« befördert werden. Es läuft darauf hinaus, dass das sogenannte Cross-Media-Angebot von Zeitungshäusern, also die Mehrfachverwertung von Inhalten in Print, Video, Audio und Internet, erschwert werden soll. Das zielt in erster Linie auf den Verlag Agora, der die linksliberale Gazeta Wyborcza herausgibt. Der hat ohnehin bereits ein Anzeigenboykott staatlicher Stellen schwer zugesetzt, so dass einige hundert Journalisten entlassen wurden und die Zeitung an Wochentagen stark ausgedünnt wurde. Regionalausgaben wurden bis an die Grenze der Schließung eingedampft; so wird etwa das lokale Geschehen in den grenznahen Wojewodschaften Westpommern und Lubuskie jetzt auf jeweils einer Seite am Schluss des Regionalteils von Poznan pro forma erwähnt. Von regionaler Berichterstattung kann da keine Rede mehr sein.