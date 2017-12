Motiv: Habgier

Am Tatort: Der BVB-Mannschaftsbus wurde am 12. April mit fernzündbaren Sprengsätzen attackiert Foto: Marcel Kusch/dpa

Am heutigen Donnerstag startet vor dem Dortmunder Landgericht der Prozess gegen den deutschen Staatsbürger Sergej W. Vorgeworfen wird dem 28jährigen, am 11. April dieses Jahres einen Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Dortmund klagte den Mann daraufhin wegen »eines aus Habgier, heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln begangenen versuchten 28fachen Mordes«, »des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion« sowie »gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen« an.

Zur Erinnerung: Der Angeschuldigte soll nahe des Hotels »L’Arrivée« in Dortmund drei von ihm angefertigte Sprengsätze deponiert und gezündet haben, die er zuvor in einer Hecke entlang der Fahrstrecke des BVB-Mannschaftsbusses positioniert haben soll. Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge enthielten die fernzündbaren Sprengsätze eine Wasserstoffperoxid-Brennstoff-Mischung sowie mindestens 65 in Epoxidharz eingeschlossene Metallbolzen mit einem Durchmesser von sechs Millimetern und einer Länge von 74 Millimetern, die offensichtlich Splitterwirkung entfachen sollten.

Als der BVB-Bus, der sich auf dem Weg zum Champions-League-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen AS Monaco befand, die Anschlagstelle erreichte, soll der Angeschuldigte die Sprengvorrichtungen ferngezündet haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich – der Staatsanwaltschaft zufolge – neben dem Busfahrer 18 Lizenzspieler des BVB sowie acht Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab des Fußballvereins in dem Bus. Während der vordere und hintere Sprengsatz den Bus erschütterte und einige Metallbolzen dessen Scheiben durchschlugen, entfaltete der mittlere Sprengsatz seine Wirkung nicht voll, da er offensichtlich zu hoch angebracht worden war. Nur durch ein Wunder kam keiner der Businsassen ums Leben. Jedoch erlitt der BVB-Innenverteidiger Marc Bartra einen Speichenbruch und Fremdkörpereinsprengungen im Arm. Auch in die Kopfstütze seines Sitzes waren Metallsplitter eingedrungen. Verletzt wurde außerdem ein dem Mannschaftsbus auf einem Motorrad vorausfahrender Polizeibeamter, der ein Knalltrauma erlitt.

Als Motiv für die Tat haben die Ermittlungsbehörden Geschäfte mit dubiosen Finanzmodellen ausgemacht. So soll W. vor dem von ihm begangenen Anschlag rund 50.000 Euro geliehen und Teile davon darauf gesetzt haben, dass die Aktien des BVB infolge des Anschlages an der Börse überdurchschnittlich an Wert verlieren würden. Dies hätte dem Angeklagten dann ein Vielfaches seines Einsatzes als Gewinn beschert.

Verwundert zeigte sich nach der Festnahme des vermeintlichen Attentäters der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, im »Heute-Journal« des ZDF: »Das haben wir auch noch nicht erlebt, dass ein Anschlag, zu dem wir ermitteln, sich dann so entwickelt und am Ende sich als so eine perfide Form von Manipulation von Börsenkursen herausstellt.« Sollte Sergej W., der zehn Tage nach der perfiden Tat, am 21. April dieses Jahres, von einem GSG-9-Kommando festgenommen worden war, tatsächlich wegen Mordversuchs in mehreren Fällen verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft. Erst am 9. November hatte das Oberlandgericht (OLG) Hamm es abgelehnt, den Mann aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Das OLG ordnete vielmehr die Fortdauer der Untersuchungshaft des Angeklagten über sechs Monate hinaus an, da bei ihm Fluchtgefahr bestehe. W. selbst schweigt bisher zu den Vorwürfen. Anders hingegen seine Verteidiger, die Rechtsanwälte Carl W. Heydenreich und Christos Psaltiras. Diese erheben schwere Vorwürfe gegen die Dortmunder Staatsanwaltschaft und erstatteten Strafanzeige wegen Geheimnisverrates, da sie vermuten, dass Amtsträger ausgewählten Journalisten die Anklageschrift gegen ihren Mandaten übermittelt haben. »Im Hinblick auf die gezielt und einseitig belastende Tendenz der Veröffentlichungen vermutet die Verteidigung eine lancierte Einflussnahme aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft«, heißt es in einer kürzlich versandten Pressemitteilung der Anwälte. Darin heißt es außerdem, dass der Verteidigung während der Ermittlungen die »existenzielle Einsichtnahme in zentrale Gegenstände der Ermittlungsakten (…) nicht gewährt worden« sei. Das Dortmunder Landgericht hat bislang 18 Verhandlungstage für den Prozess gegen W. angesetzt. Als mögliches Ende des Verfahrens wurde der 28. März 2018 angepeilt.