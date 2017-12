»Der Tagesablauf ist sehr stark vorgegeben«

Foto: Axel Heimken/dpa

Sie fordern die ganztägige Öffnung der Einrichtungen des sogenannten Winternotprogramms für Wohnungslose in Hamburg und haben eine entsprechende Petition gestartet. Wie ist das in der Hansestadt organisiert?

Die Räume des Notprogramms öffnen ihre Türen um 17 Uhr abends und schließen sie morgens um 9.30 Uhr. In dem Zeitraum stehen dort Betten in Mehrbettzimmern zur Verfügung – mal zu zweit, mal zu sechst. Dort kann man sich nachts ein wenig ausruhen, aber diese Ruhe ist jeden Morgen jäh zu Ende, und man muss raus auf die Straße. Das gilt immer – unabhängig von den Temperaturen, ob es regnet oder sogar schneit.

Es können nie Ausnahmen gemacht werden?

Nein, das ist der sogenannte Erfrierungsschutz, also wirklich ein Notprogramm. Ansonsten gibt es eine »öffentlich-rechtliche Unterbringung«: Wer Anspruch auf Sozialleistungen hat, hat auch Anspruch auf diese, das sind oft Männerwohnheime oder ähnliches. In beiden Projekten gibt es natürlich zu wenig Plätze.

Wie könnte man die Hilfe anders organisieren?

In Hamburg gibt es zwei Winternotprogramme: Ein weiteres wird von den Kirchen organisiert, die Wohncontainer bereitstellen. In diesen können die Menschen Tag und Nacht bleiben. Das ist wahrlich nicht komfortabel, aber man kann hinter sich die Tür schließen, kommen und gehen wann man will. Man erlebt es jeden Winter aufs neue: Die Menschen, die dort untergebracht werden, kommen in dieser Phase, auch wenn sie schon längere Zeit auf der Straße waren, eher zur Ruhe. Sie sehen mit den Wochen, die vergehen, immer frischer aus, weil sie sich ein bisschen regenerieren. Wenn man in einer Notunterkunft nur nachts ein wenig Ruhe findet, muss man sich tagsüber ja dennoch durchhangeln.

Wie müssen Obdachlose die Tage verbringen?

Einer unserer Hinz&Künztler beschrieb es mal so: Man bewegt sich wie im Tran durch die Stadt. Man steht neben sich, weil man die ganze Zeit schauen muss, wo der nächste Ort ist, an den man gehen kann.

Es hat ja auch etwas mit Würde zu tun, selbst entscheiden zu können, wann man wohin geht, statt so fremdbestimmt zu leben.

Genau, wenn eine Unterkunft um neun Uhr zumacht, dann sollte man dort beispielsweise nicht zu spät ins Bett gehen, wenn man richtig ausruhen will. Der Tagesablauf ist sehr stark vorgegeben. Obdachlose müssen raus, egal, wie das Wetter ist und den ganzen Tag gucken, wo es Angebote gibt. Vielleicht gefällt einem davon aber auch nicht jedes, weil in dem einen zu viele Betrunkene sind oder sonst was. Da wird es dann natürlich schon deutlich schwieriger, etwas zu finden.

Natürlich gehen die Temperaturen nachts runter, aber auch tagsüber sind sie ja im Winter, gelinde gesagt, unangenehm. Wird das Versprechen »Erfrierungsschutz« dann überhaupt erfüllt?

Die Hamburger Sozialbehörde argumentiert, es gebe Tagesaufenthaltsstätten, die ähnlich viele Plätze haben wie das Winternotprogramm. Dabei muss man aber bedenken, dass sie nicht alle zeitgleich geöffnet sind. Morgens um zehn Uhr stehen beispielsweise offiziell keine 200 Plätze zur Verfügung. Die etwa 600 Menschen, die jeden Morgen im Notprogramm vor die Tür gesetzt werden, können da also gar nicht alle aufgefangen werden. Zusammen mit denjenigen von den erwähnten kirchlichen Plätzen reden wir von etwa 750 Menschen, die untergebracht sind. Nach Schätzungen gibt es aber in Hamburg etwa 2.000 Menschen, die auf der Straße leben.

In vielen Städten gibt es sogenannte Kältebusse, die man anrufen kann, wenn man Wohnungslose sieht und befürchtet, diese könnten erfrieren. Ihnen wird dann geholfen. Gibt es so etwas auch in Hamburg?

Das ist jeden Winter aufs neue eine große Legende. Zwar gibt es solche Einrichtungen, aber wenn man wirklich jemanden in einer so dramatischen Lage sieht, sollte man immer die Notrufnummern wählen. Das Problem an solchen Telefonnummern von Kältehilfen oder ähnlichem ist, dass diese oft nicht 24 Stunden besetzt sind. Das kann zu der gefährlichen Situation führen, dass man dort außerhalb der Sprechzeiten anruft und niemand rangeht. Das bringt dann nicht viel, und man verliert Zeit, wenn jemand akut gefährdet ist.