Die wirklichen Probleme

Nicht das Problem: »Böse Maschine« Foto: Herwig Prammer/REUTERS

Werden intelligente, mit einem eigenen Ichbewusstsein ausgestattete Maschinen der Menschheit schon bald ein Ende bereiten? Glaubt man prominenten Zukunftsdeutern wie dem Physiker Stephen Hawking oder Elon Musk, dem Raumfahrtunternehmer und Gründer des Elektroautobauers Tesla, handelt es sich bei der Schreckensvision um ein realistisches Szenario. Vorsichtiger argumentiert der Philosoph Thomas Metzinger: »Natürlich kann man darüber spekulieren, ob wir nur die hässlichen biologischen Steigbügelhalter für eine neue Ebene der Evolution sind. Aber dass Roboter jetzt anfangen, selbstständig Fabriken zu bauen, und uns in Reservaten einsperren, halte ich für völlig absurd«, sagte er dem Tagesspiegel (3.9.2017).

Für einen nüchternen Blick auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) plädiert auch Chris Boos. »Der nachgebaute Mensch, die KI, die selbstbewusst ist und Gefühle hat – keiner weiß, wie man so was baut«, zitiert die Septemberausgabe des Wirtschaftsmagazins Bilanz den Unternehmer. 30 Prozent von dem, was als künstliche Intelligenz bezeichnet werde, sei einfach nur Statistik. Der ehemalige Informatikstudent (abgebrochen) hat 2013 die von seiner Firma Arago entwickelte KI-Plattform namens Hiro (»Human Intelligence Robotically Optimized«) vorgestellt. Hiro soll ihren Algorithmus an neue Aufgaben anpassen, Anwender fragen und Antworten speichern können. »Solcherart selbstlernend überwacht Hiro IT-Systme, sie lässt sich in der Forschung, im Einkauf oder bei Einstellungen einsetzen.« Unter den Arago-Kunden seien Großbanken wie UBS und Konzerne wie der Stahlhändler Klöckner. 2014 soll die Beteiligungsgesellschaft KKR mit mutmaßlich 50 Millionen Euro bei Arago eingestiegen sein. Mit Musks Angst vor intelligenten Maschinen kann er nicht viel anfangen.

Der am Oxford Internet Institute tätige Philosoph Luciano Floridi, Autor des 2015 erschienenen Buchs »Die Vierte Revolution«, hält Spekulationen bezüglich einer Machtübernahme der Maschinen für überflüssig und unverantwortlich. »Tesla-Chef Elon Musk hat tatsächlich gesagt, künstliche Intelligenz sei die größte Bedrohung für die Zukunft der Menschheit. 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser – und der sagt, die größte Gefahr sei, dass ein Terminator die Welt erobere? Das ist unmoralisch«, so Floridi. Sein akademischer Fachkollege Metzinger sieht das ganz ähnlich. Nicht »böse Maschinen« seien das Problem, sondern »dass diese Technologie neue Tore öffnet, uns fernzusteuern«, so Metzinger im Tagesspiegel (3.9.2017). Die Quelle der ideologischen Phantasie einer uns bevorstehenden Roboterherrschaft sind von Transhumanisten geleitete Thinktanks und zum Teil an renommierte Universitäten angeschlossene Institute wie das von Nick Bostrom gegründete Future of Humanity Institute an der Oxford University (FHI). Die Einrichtung wird durch private Sponsoren finanziert. In seinem Buch »Superintelligenz«, das in Deutschland im Suhrkamp-Verlag erschien, malt der Mitgründer der transhumanistischen Weltbewegung Humanity+, einer Vereinigung von Technikenthusiasten mit Zügen einer Erlösungsreligion, verschiedene Szenarien aus, in denen Maschinenwesen noch bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Macht an sich reißen könnten. Das wäre für die Menschheit ein existenzielles Risiko. Sowohl Musk als auch Hawking beziehen sich in ihren Warnungen direkt oder indirekt auf die Spekulationen Bostroms, der auf Einladung des prominenten Soziologen Anthony Giddens auch schon das britische Oberhaus beriet.