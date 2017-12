Aurélie (Ginette Leclerc) ist mit dem Hirten Dominique (Charles Moulin) durchgebrannt:»Die Frau des Bäckers« Foto: ARTE France/Compagnie Méditerranéenne de Film

Kulturlandschaften

Wladimir Kaminer auf Entdeckungstour in der deutschen Provinz. Das gefällt. Im wahrlich vielfältigen Offenbach am Main ist Kultur immer auch eine Frage der Herkunft der Künstler. Kaminer trifft ein türkischstämmiges Künstlerduo und lässt sich von einem Maler in die Geheimnisse der Alchemie einführen. Er erhält Einblick in die Gedanken und Wortwelten eines cleveren Gangsterrappers und taucht mit Amateurfilmern ein in die Lokalgeschichte. Und dann ein Schöppchen.

3sat, 19.30

Re: Russlands Atomkatastrophe

Auf den Spuren des vertuschten GAUs von Majak

Nadeschda Kutepowa ist Anwältin und Umweltaktivistin aus der südlichen Uralregion Russlands. In der Nähe ihres Geburtsorts Osjorsk hat sich der erste große Atomunfall der Geschichte ereignet. Am 29. September 1957 explodierte hier in der Nuklearanlage Majak ein Atommüllager. Tausende Menschen wurden verstrahlt, die Folgen lange Zeit unterschätzt. Auch die Staatsführung verschwieg über 30 Jahre lang den Unfall in der geheimen Militäranlage. Militär eben.

Arte, 19.40

Pelle, der Eroberer

Ende des 19. Jahrhunderts herrscht bittere Armut in Schweden. Wie viele andere machen sich auch der alte Lasse und sein Sohn Pelle auf, um anderswo ihr Glück zu finden. Doch die Welt, in die sie geraten, ist grau wie der Nebel, hier gibt es kein Glück, für niemanden. Am Ende hat nur noch Pelle die Kraft, aufzubrechen. Großartig. Mit Max von Sydow (Lasse Karlsson), Pelle Hvenegaard (Pelle Karlsson). DK/S 1987. Regie: Bille August.

Arte, 20.15

Die Frau des Bäckers

Die Bewohner eines kleinen Dorfs in Südfrankreich sind glücklich, als sie einen neuen Bäcker, Aimable Castanier, bekommen. Der vorherige war nämlich Alkoholiker, buk schlechtes Brot und hatte sich zum Schluss auch noch erhängt. Aimable hat auch noch eine sehr hübsche und junge Frau, Aurélie. Das ganze Dorf spricht von ihrer Schönheit. Aurélie selbst ist sich ihrer Attraktivität bewusst und langweilt sich mit ihrem älteren Ehemann. Eines frühen Morgens brennt sie mit dem Hirten Dominique durch. Als Aimable von einem Dorfbewohner geweckt wird, ist das Brot verbrannt und seine Frau spurlos verschwunden. Und er will nicht mehr backen, das geht natürlich nicht. F 1938. Regie: Marcel Pagnol.

Arte, 22.40