Rotlicht: Nikolaus und Weihnachtsmann

»Sprach der Nikolaus zum Weihnachtsmann: / ›Es muss endlich was geschehn! / Dass man uns so oft verwechselt, / das darf nicht so weitergehn.« (Rolf Zuckowski) – Invasion betrunkener Weihnachtsmänner in New York City (13.12.2014) Foto: Elizabeth Shafiroff/Reuters

Was der Weihnachtsmann in seiner aktuellen Gestalt für ein Kamerad ist, lässt sich leicht anhand einer lustlos-flüchtigen Inspektion unserer strahlend smarten und maßlos interessanten Leit- und Lottermedien ermitteln. Zunächst regt der verdienstvolle Herr hie wie da dazu an, die Volksgesundheit erheblich zu verbessern. Am 11. Dezember war beispielsweise im ZDF-Videotext in der Vorschau auf die Sendung »Heute – in Deutschland« zu lesen: »Nikolauslauf in Brandenburg – Wer rennt am schnellsten?« Noch weit hoffnungsfroher stimmte uns allerdings ein Beitrag im Sat-1-Frühstücksfernsehen vom selben Tag, in dem man beim Morgentrank mehr als zweitausend Nikoläusen dabei zusehen durfte, wie sie in London Bier aus einem mit einem Schlauch versehenen Trichter in sich hineinsaugten, bis eine Majorität von ihnen die Gehsteige aufs anmutigste drapierte. Da zollen wir eifrig Beifall, zumal dergleichen auch volkswirtschaftlich stark zu bejahende Freiluftsymposien weltweit in zweitausend Städten stattfinden (und Pudel und diverse andere Hunde, die sich dem Bier gegenüber als aufgeschlossen erweisen, ebenfalls mittun können).

Bereits am 8. Dezember aber hatten wir gelernt, dass der Weihnachtsmann ein Inbild des State-of-the-Art-Menschen im nach wie vor modernen Kommunikationszeitalter ist – sintemalen er mit großer Freude: telephoniert. Im Sat- 1-Text hieß es: »Der Weihnachtsmann am Telephon! – Liebe Eltern, überraschen Sie Ihr Kind mit einem Anruf vom Weihnachtsmann (69 Ct./ Min. a. dt. FN, mobil ggf. teurer)«. Kurz darauf landeten wir in der irrsinnig guten ZDF-Sendung »Volle Kanne« und registrierten zwischen zwei Vormittagsweizenbieren bass oder baff, dass der bombige Abkömmling des Herrn von Myra desgleichen die Mitgeschöpfe zum Telephonieren animiert und dergestalt die geplagte und heilige Kommunikationsindustrie beschenkt; sofern nämlich die Zuschauer anderthalb Stunden lang scharf zugucken und am Ende die Frage »Wie oft kommt der Weihnachtsmann?« zu beantworten versuchen. Zu ebendiesem Behufe muss man, Wahnsinn, bis ungefähr fünf zählen und, Potzdonner, eine Telephonnummer wählen.

Nun, der unverdrossen allpräsente Rotarmist ist Symptom und Symbol (oder was auch immer), indem er die Frohbotschaft des Zeitalters der kommunistischen, ich korrigiere: konsumistischen und global-informationellen Pathologie verkörpert: Es wird nur noch gezählt (Weihnachtsmannmenge oder Geld) und telephoniert (und gekauft und gesportelt). Bumsti. Weshalb sich nicht allein in der erwähnten ZDF-Sendung ein Paketbote als »Weihnachtsmann« bezeichnet (Beitrag »Bescherung auf Bestellung«, über den Onlinehandel, der die Menschheit gewaltig nach vorne wuchtet), sondern uns auch die Fränkische Landeszeitung am – ungelogen! – noch immer taufrischen 8. Dezember auf Grund einer »ganzen Schar von Nikoläusen« aus Zaunlatten, die »in Ansbachs Stadtteil Hennenbach nicht zu übersehen« seien, überschriftlich vor die Frage stellt: »Wie viele Nikoläuse sind’s?«

Vorbehalten blieb es freilich der ganz und gar unersetzlichen Süddeutschen Zeitung, dem Weltweihnachtsmanngetue am 17. Dezember mit einer vollkommen nichtigen sogenannten Reportage auf unterstem Bloggerniveau die Mitra aufzusetzen – über eine Santa-Claus-Schule in den USA (»Rauchen, schmutzige Fingernägel oder Schweißgeruch seien Tabus für einen ordentlich ausgebildeten Weihnachtsmann!«). Nö, da lesen wir lieber und sowieso mal wieder Eugen Egners Buch »Als der Weihnachtsmann eine Frau war«. Ein guter Gruß an dich, Eugen! Und spiel nicht bloß ständig Gitarre, sondern schreib mal wieder für die junge Welt! Jürgen Roth