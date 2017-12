Mal eben noch drei Bier

Präzise Schauspielkunst: Juliette Binoche und Nicolas Duvauchelle Foto: Christine Tamalet/pandorafilm

Claire Denis sei »der authentischste Punk«, den er jemals getroffen habe, sagte Robert Pattinson über die französische Filmemacherin nach der Zusammenarbeit am Science-Fiction-Film »High Life«, der erst noch fertiggestellt wird. Pattinson muss es wohl wissen. Nachdem die Arbeit im »Twilight«-Bergwerk ihn reich und berühmt genug gemacht hat, spielt er fast nur noch in Filmen von »Auteurs«, vielleicht um herauszufinden, wer von ihnen der härteste Punk ist.

In Claire Denis’ bisher letztem Film »Meine schöne innere Sonne« gibt es noch keinen Robert Pattinson. Die Hauptrolle spielt Juliette Binoche. Sie ist in praktisch jeder Szene im Mittelpunkt. Meistens jammert, leidet, nervt oder schimpft sie.

Die von ihr gespielte Figur lebt als nicht mehr ganz so junge, einigermaßen etablierte bildende Künstlerin in einem Paris der Galerien, Mäzene und großen Abstauber. Ihrer Karriere geht es anscheinend ganz gut. Ihr selbst weniger. Sie ist frisch geschieden, depressiv und sucht »die große Liebe«, doch noch, »unzufrieden wie eine Schauspielerin, die ihrer Rolle nicht gerecht geworden ist, packte sie der Schmerz in allen Fasern, in Herz und Kopf« (Balzac, »Die Frau von dreißig Jahren«).

Wie eine romantische Komödie des zwangsläufigen Sarkasmus dreht sich das brav im Kreis: Juliette Binoche klappert so ungefähr ein halbes Dutzend exemplarischer Männer ab – der Banker, der Schauspieler, der Ex, die Zufallsbegegnung, der Galerist, der Therapeut –, die allesamt so wirken, als wollten sie selbst ihre jeweilige Funktion in Anführungszeichen setzen. Mit keinem dieser abgeklapperten Anführungszeichen-Männer will die Liebe so richtig funktionieren. Also geht das Abklappern und Anführungszeichensetzen immer weiter, und die Binoche-Figur wird natürlich immer unglücklicher und ungeduldiger.

Dabei scheinen die Dinge doch nach so klaren, nachvollziehbaren Zwangsläufigkeiten organisiert zu sein: In ihrem Schlafzimmer hat Juliette Binoche auffällig unauffällig eine Porträtfotografie von Etta James hängen, und kaum hört sie in einem Provinzclub »At Last«, das wohl berühmteste Stück von Etta James, lässt sie sich auch schon von dem Typen abschleppen, der zu »At Last« auf sie zutanzt. Doch nicht einmal mit dem »At Last«-Typen klappt es. Die Galeriefreunde meinen, er passe nicht zu ihr, er stamme nicht aus ihrem Milieu (er ist ein Prolo). Die sind also gemein, snobistisch und inzestuös, die Galeriemenschen. Habgierig sind sie auch.

Begonnen hatte der Film mit einem feisten Keuchen, Schnauben und Schieben. Einer Beischlafszene mit einem fetten, fiesen Banker (Xavier Bauvois), der tonnenschwer auf Binoche seinen Platz einnimmt. Später im Film – bei einem »Gespräch unter Freundinnen« in der Toilette eines dieser Galerieräume – erfährt man die Wahrheit der »Liebe« zum Banker. »Er ist so ein Dreckschwein«, sagt Binoche. »Das ging so weit, dass ich mir nur noch vorstellen musste ›Dreckschwein, Dreckschwein‹ und dabei schon gekommen bin.«

Vom feisten Dreckschwein flieht Binoche zu einem »sensiblen« Schauspieler (Nicolas Duvauchelle). Der erfüllt noch am ehesten die Robert-Pattinson-Punk-Definition. Er hasst eingestandenermaßen seinen Beruf (»jeden Abend im Theater, gähn, vor diesen gelangweilten Leuten, kotz« – kaum sagt er das, kommt ein enthusiasmiertes Fangirl auf ihn zugeschlichen, um ihn anzuhimmeln. Außerdem säuft er wie ein Loch.

Man sieht ihn zunächst allein in seiner Garderobe beim Abschminken. Auf dem Garderobentisch türmen sich die geleerten Bierflaschen. Später an der Bar beim kleinen Geplänkel mit Binoche – »und da ich viel trinke, geht’s mir ganz gut« – leert er während eines Dialogs von schätzungsweise zwei Minuten mit erprobtem Gleichmut in Echtzeit mal eben noch drei Bier. So sieht die präzise Schauspielkunst aus, mit der sich auch diese Art Romantischer Komödie gut durchhalten lässt.

Den Vogel der Schauspielkunst aber schießt am Ende des Films kein geringerer als der dickste Putin-Freund der Welt ab. Gerard Depardieu, ein wahrer Punk seit jeher, diesmal in der Rolle eines dubiosen Hellsehers und New-Age-Beziehungstherapeuten, der, rollengemäß schwammig, Binoche zufaselt, sie solle sich öffnen, ihre »innere Sonne« entdecken, pflegen, was immer. Während der Film sich dergestalt ausfasert und ausfaselt, rollt erbarmungslos bereits der Abspann ab. Damit ist also auch der Romantischen Komödie ein böses, wimmerndes Ende gesetzt. At last?