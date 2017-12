Papst gegen Vatikan

Im Vatikan wird es blutig Foto: Chris Helgren/Reuters

Politgroteske, Schelmenstück, Räuberpistole und rasante Reiseerzählung – all das ist ein typischer »Groll«-Roman. Der österreichische Schriftsteller Erwin Riess hat nun den siebenten Band in der Reihe vorgelegt. Im Mittelpunkt steht das eingespielte Duo: Herr Groll, der Ermittler und »Lebensberater«, Rollstuhlfahrer und Kommunist; ihn begleitet »der Dozent«, Soziologe und Sozialdemokrat aus bürgerlichem Hause. Unterschiedliche Gründe führen die beiden nach Rom, an die Stromschnellen des Tiber. Der Dozent will einer polnischen Historikerin dabei helfen, Koranexemplare aus der Zeit Mohammeds ausfindig zu machen, die von jüdischen Schreibern verfasst worden sein sollen und das Verhältnis der beiden Religionen ändern könnten. Groll sucht den Sohn einer Klientin, der dem Malteserorden beigetreten ist und den Kontakt abgebrochen hat. Die zunächst harmlos beginnende Geschichte wird zunehmend blutig. Groll gerät zwischen die Fronten eines Machtkampfes im Vatikan. Es heißt, der Papst habe kubanische Datenforensikerinnen engagiert, um die vatikanischen Finanzgeschäfte aus den Amtszeiten seines deutschen und seines polnischen Vorgängers zu durchleuchten. Der Klerus wehrt sich indes gegen den Verlust seiner Pfründe, und auch die Mafia macht ihre Geschäftsinteressen geltend. Derweil macht die Historikerin den Dozenten mit ihrem Forschungsstand und einer eigenwilligen Sexualpraktik vertraut.

Die Ereignisse steuern auf einen fulminanten Showdown zu, aber Groll findet dennoch Zeit für historische Betrachtungen, die stets unterhaltsam sind. Etwa über Antonio Gramscis Wien-Aufenthalt 1923/24, wo dieser die Bekanntschaft Georgi Dimitroffs, Otto Bauers, Egon Erwin Kischs sowie der Freud-Schüler Isidor Sadger und Wilhelm Reich gemacht haben könnte.

Riess versteht es, aus den wiederkehrenden Figurenkonstellationen und Handlungselementen seiner Buchreihe immer wieder neue Funken zu schlagen. Für die politische Lageeinschätzung ist diesmal ein Gangster zuständig: Nach bestandenen Abenteuern und gelösten Rätseln trifft Groll in den USA seinen Freund, den Mafioso Mr. Giordano, und fragt ihn nach seiner Einschätzung des Präsidenten. »Der Kerl ist ein krimineller Geschäftemacher. Er verkörpert das, was dieses Land groß gemacht hat.« Die Familie in der alten Heimat teilt diese Wertschätzung nicht. »Sie verabscheuen sein Auftreten, seine Frisur, seine Kleidung und seine Sprache. In Sizilien könnte der Mann nicht einmal Lose verkaufen.«