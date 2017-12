Ein Riss und viele Fragen

Teilnehmende der Einweihung des Gedenkorts am Tatort des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Am ersten Jahrestag des Lkw-Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz haben Spitzenpolitiker aus Bund und Land eine Gedenkstätte am Tatort eingeweiht. »Heute halten wir alle inne«, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur. Das Attentat habe »Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen«. Daher sei entschieden worden, ein Gedenkzeichen direkt am Anschlagsort zu schaffen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck (SPD), an der Zeremonie teil. Sie entzündeten Kerzen am Gedenkort, der aus einem symbolisch mit einer Goldlegierung reparierten Riss im Boden und den auf Treppenstufen der Gedächtniskirche angebrachten Namen der zwölf Todesopfer besteht. Die Wunden der Verletzten und Hinterbliebenen könnten »niemals alle geheilt, aber hoffentlich gemildert werden«, sagte der Regierende Bürgermeister.

»Wir waren, das muss man konstatieren, in Deutschland nicht ausreichend vorbereitet«, räumte der Opferbeauftragte Beck am Nachmittag bei einer Gedenkstunde im Berliner Abgeordnetenhaus ein. Angehörige der zwölf Toten hatten sich am 1. Dezember mit einem offenen Brief an Kanzlerin Angela Merkel gewendet. Darin kritisierten sie sowohl die unzureichende Unterstützung der betroffenen Familien als auch die Vielzahl angeblicher »Pannen« bei den Ermittlungen gegen den als »Gefährder« eingestuften Islamisten Anis Amri, der kurz nach dem Anschlag als Täter identifiziert worden war.

Beck forderte am Dienstag feste Ansprechstellen für Betroffene von Terroranschlägen und verbesserte Entschädigungsleistungen. Finanzielle Unterstützung könne zwar weder Menschenleben noch die eigenen Gesundheit ersetzen. »Aber die materielle Not, die mit solchen Situationen verbunden ist, abzumildern, das ist auch eine wichtige Aufgabe«, so Beck.

Den Geschmack der »Identitären Bewegung« traf das offizielle Gedenken nicht – ihre Aktivisten stellten vor dem Brandenburger Tor in Berlin fünf große Betonsteine mit Inschriften wie: »Den Opfern des Islamistischen Terrors« auf – nach Polizeiangaben bereits am Vormittag. Via Facebook bekannte sich die ultrarechte Gruppierung zu der Aktion. Die Steine sollten ein »europäisches Denkmal für die Opfer von Multikulti und islamistischen Terrorismus« darstellen, hieß es.

Andere gaben sich nicht mit so einfachen Erklärungen zufrieden: Die Piratenpartei Berlin hatte am Montag »eine lückenlose Aufklärung der Umstände und der Beteiligung von Geheimdiensten in der Angelegenheit Anis Amri« gefordert. Es stelle sich »mehr und mehr heraus, dass Anis Amri möglicherwiese als Lockvogel der amerikanischen Geheimdienste eingesetzt wurde, um sie zu den Hintermännern des IS zu führen«, erklärte Simon Kowalewski, Landesvorsitzender der seit 2016 nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertretenen Partei. »Das bedeutet wiederum, dass aus taktischen Überlegungen heraus das Leben unserer Mitmenschen vom Breitscheidplatz aufs Spiel gesetzt und auch verloren wurde.«