Studienplatzvergabe gekippt

Muss neu geregelt werden: Die Zulassung zum Medizinstudium (Vorlesung an der Universität Halle) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Das Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen im Fach Humanmedizin ist teilweise verfassungswidrig. Die beanstandeten Regelungen von Bund und Ländern verletzen den grundrechtlichen Anspruch der Studienplatzbewerber auf gleiche Teilhabe am staatlichen Hochschulangebot. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil am Dienstag in Karlsruhe. Grundsätzlich sei die Vergabe nach den besten Abiturnoten, nach Wartezeit und nach einer Auswahl durch die Universitäten aber mit dem Grundgesetz vereinbar. Das höchste deutsche Gericht lässt dem Gesetzgeber nun bis Ende 2019 Zeit, die entsprechenden Regelungen verfassungskonform zu verändern. (Az. 1 BvL 3/14 und 4/14)

Konkret entschied der Erste Senat des Gerichts unter Vorsitz von Ferdinand Kirchhof, dass die Zahl der Wartesemester, die aktuell etwa bei 15 liegt, enger begrenzt werden muss. Auch dürfe eine Festlegung auf höchstens sechs gewünschte Studienorte nicht dazu führen, dass ein Bewerber, der eigentlich erfolgreich wäre, am Ende leer ausgeht. Im Rahmen der Auswahlverfahren der Hochschulen müsse eine Vergleichbarkeit der Abiturnoten über Bundesländergrenzen hinweg sichergestellt werden. Die Abiturnote dürfe hier nicht das einzige Kriterium sein.

Bisher läuft die Verteilung der Studienplätze zu 20 Prozent über die besten Schulnoten, zu 20 Prozent über die Wartezeit und zu 60 Prozent über ein Auswahlverfahren, welches direkt von den Hochschulen durchgeführt wird. Aber auch hierbei spielt die Abiturnote eine wichtige Rolle. Vorab wird allerdings schon ein Teil der Studienplätze nach speziellen Kriterien vergeben. Etwa an sogenannte Härtefälle oder nach dem Bedarf des öffentlichen Dienstes an Medizinern.

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte den Karlsruher Richtern zwei Fälle von Bewerbern aus Schleswig-Holstein und Hamburg vorgelegt, die keinen Studienplatz im Fach Humanmedizin bekommen hatten. Es wollte damit höchstrichterlich klären lassen, ob die für die Studienplatzvergabe für dieses Fach im Hochschulrahmengesetz und in den entsprechenden Vorschriften der Länder festgelegten Regelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. (dpa/jW)