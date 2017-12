Trump will zum Mars, geübt wird schon länger: Simulierte Marsexpedition im österreichischen Kaunertal 2015 Foto: Dominic Ebenbichler/Reuters

Das Klima erwärmt sich, an den natürlichen Ressourcen wird Raubbau betrieben, und auch sonst ist es vielerorts recht ungemütlich auf der Erde. Was tun? Einige private Raumfahrtunternehmen haben sich das Motto von Superman zu eigen gemacht und wollen möglichst bald »auf, auf und davon«. Auf den Mars schießen wollen sie sich allerdings nicht, sondern nur ihr freiwilliges Testpersonal. Was die Beweggründe der potentiellen Marsmenschen für die Reise ohne Rückkehroption sind, erkundet Raphael Smarzoch im Feature »Mission Mars« (WDR/NDR 2017; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und 23 Uhr, 1 Live). Von der angestrebten Überbrückung astronomischer Distanzen geht es weiter zu künstlich erzeugten Raumeindrücken mit Sogwirkung. Olaf Karnik und Volker Zander kümmern sich in »Abgetaucht – Die Kultur der Immersion« (SWR 2017; Mi., 0 Uhr, DLF Kultur) um die Einflüsse musikalischer Konzepte auf Kunst, Kino und Virtual Reality. Mit einer Vorstudie für sein drittes Studioalbum in Form eines Hörspiels geht Hans Unstern auf Sendung: »Diven [premix]« (NDR 2017; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur). Und direkt darauf folgend präsentiert Andreas Dorau die »Traumprotokolle« (BR 2016; Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur) von Theodor W. Adorno. Mit der neuen, albtraumhaften Medienwelt Polens setzen sich dann Tanja Krüger und Johanna Rubinroth in »Magda und der Maulkorb – Alternative Fakten in Polen« (RBB/DLF 2017; Mi., 22 Uhr, RBB Kulturradio und MDR Kultur) auseinander.

Die einzigartigen Klänge, die einem beim Taxifahren begegnen haben Johannes S. Sistermanns’ O-Ton-Hörspiel »Taxi« (SWR 2014; Do., 22 Uhr, SWR 2) inspiriert, für das er wahrscheinlich viel Fahrgeld investieren musste. 40 Jahre »Klangerinnerung« bilden die Grundlage für Götz Naleppa »Palimpsest – a sound biography« (DLF Kultur 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

Freie Radios haben immer das Ziel, eine Informationsmöglichkeit abseits etablierter Medien zu bieten. Radio Dreyeckland diskutiert die »Kaperung« des Begriffs Gegenöffentlichkeit durch Rechte und die damit verbundenen Probleme in der Sendung »›Gegenöffentlichkeit‹ in Zeiten von Fake News und ›Lügenpresse‹« (Fr., 14 Uhr, FSK). Ist totale Überwachung wider Erwarten sogar ein tiefes menschliches Bedürfnis? Diese Frage beschäftigt Georg Cadeggianini und Tina Klopp in »Der Überwacher in uns. Voyeuristische Selbstversuche« (DLF 2015; Fr., 20 Uhr, DLF).

Neue Kriminalgrotesken von Kai Magnus Sting bringt die mittlerweile zweite Folge von »Tod unter Gurken« (SWR 2017; Ursendung Fr., 22 Uhr, SWR 2). Darin kommt unter anderen ein Buchhändler vor, der seine unachtsame Kundschaft für falsch zurückgestellte Bücher mit Ermordung, Zerstückelung und falschem Wiederzusammennähen »bestraft«. Als göttliche Strafe für die ganze Menschheit kann man den frühen Tod von Prince am 21. April 2016 betrachten. Unser Leid darüber bringt noch einmal stellvertretend Patrick Obrusnik zum Ausdruck im Feature »My Purple Pain – Was von Prince geblieben ist ein Jahr nach seinem Tod« (BR 2017; Ursendung Sa., 13 Uhr, Bayern 2).

Walter Benjamins kommunistische Perspektive bringt einem die dreistündige Sendung »Vernünftig und gut ausgeschlafen« (Sa., 14 Uhr, FSK) nahe. Den bestmöglichen Jahresausklang im Radio garantieren dann Dietmar Daths Einlassungen in »Das Wort Utopie liegt mir nicht« (BR 2011; Mo., 21 Uhr, Bayern 2) über die Hörspieladaption seines Sci-Fi-Klassikers »Die Abschaffung der Arten« (BR 2011; ab Di., 26.12. täglich um 21 Uhr), von der es zum Jahreswechsel alle zwölf Teile zu hören gibt.