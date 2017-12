Aller Dank dem Zwerg!

Im Zwergenland: Karl-Marx-Figuren von Ottmar Hörl nebst Harmoniesuchendem Foto: Oliver Dietze/dpa

»Durch die Sexyness des Designs einen Blick auf die Lieferkette erhaschen«, darum unter anderem geht es der Ethnologin Luise Meier in ihrem Buch »MRX-Maschine«, das 2018 in der Reihe »Fröhliche Wissenschaft« erscheint. Vor einiger Zeit verfolgte ich die »Lieferkette« der Gartenzwerge, die als Tonfiguren epidemisch wurden. Bis 1977/78 führten die Zwerge in westdeutschen Spießervorgärten bzw. Arbeiterschrebergärten ein vom bürgerlichen Geschmack eher geduldetes Dasein. In der sich kämpferisch gebenden Kultur der DDR wurden sie in den fünfziger Jahren in einer Kampagne »Gegen den Kitsch« sogar offiziell geächtet. Während dieser Zeit verlegte der Welt erster moderner Hersteller von Massengartenzwergen – die Firma Heissner KG, gegründet 1872 – seine Produktionsstätten von Thüringen nach Oberhessen.

Zeitgleich zum Aufstieg der Grünen stiegen auch wieder die Verkaufszahlen der Gartenzwerge. 1984 wurde ein Griechenland-Besuch des Grünen MdB Otto Schily gar mit drei grasgrünen Gartenzwergen angekündigt. Eine Sprecherin der Firma Heissner KG erwähnt, dass »die Alternativen« privat vorwiegend unbemalte Rohlinge aus Ton kaufen (seit 1965 werden von der Firma auch Gartenzwerge aus Plastik hergestellt). Unternehmenschef Walther Denk wies bei einer Betriebsbesichtigung mit Journalisten darauf hin: »Alles, was hier steht, verdanken wir dem Zwerg!«

Seit dem Zweiten Weltkrieg sind von mittlerweile fünf Firmen 30 Millionen Gartenzwerge produziert worden. 35 Prozent davon wurden exportiert, vornehmlich in die USA und nach Japan, für Südafrika wird den Zwergen extra ein besonders heller Teint verpasst – normalerweise sind sie braungebrannt (die aus Plastik etwas blasser). In New York wirbt ein Gartenzwerg-Geschäft mit dem Hinweis »Japanische Gartenzwerge nach original Heissner-Vorlage«. In der Zeit und gleichlautend in einem »Vogelsberg«-Buch hieß es, dass die arbeitenden Zwerge (mit Schaufel, Schubkarre oder Axt) am beliebtesten seien, weniger gefragt seien dagegen musisch Tätige (schreibende, lesende oder musizierende). Faulenzende, bloß herumliegende oder pfeiferauchende Gartenzwerge galten sogar als unverkäuflich.

In dieser Zeit steigenden »Umweltbewusstseins« Mitte der achtziger Jahre wird auch das westdeutsche Feuilleton auf den Zwerg aufmerksam. 1985 schreibt der grüne Frankfurter Gartenzwergexperte Florian Lindemann in der grünen Frankfurter Rundschau: »Etwas stimmt bedenklich: die steigende Nachfrage nach Gartenzwergen, ›die gar nichts tun, nur noch selig Muße ausstrahlen‹« – vom verkitschten Miniaturdenkmal des ewigen Schaffers zum Meditationsobjekt für Entspannungs- und Harmoniesuchende (auch im Ökologischen und Gesellschaftlichen).

Ab Ende der achtziger Jahre bekamen die Heissner-Gartenzwerge eine starke Konkurrenz durch billige Plastikprodukte aus Polen. Sie waren viel größer als alle bis dahin in die Gärten gestellten Zwerge. Die »Ökos« reagierten darauf, indem sie Buddha-Statuen statt kleiner unbemalter Heissnerscher Rohlinge aufstellten. Und die »Neosexuellen«, indem sie sich rosa Flamingos anschafften. Nach 1990 kam es zu Gewaltakten: Die Gartenfiguren wurden geklaut oder sogar an Ort und Stelle kurz- und kleingehauen. Einige Zwergbesitzer zertrümmerten sie auch eigenhändig. Ich sah einen Film über den Garten des ehemaligen Hanauer KPD-Genossen Dammbruch, den sein Sohn in den sechziger Jahren gedreht hatte: ein komplettes Gartenzwergland mit funktionierenden Wassermühlen, säcke­schleppenden Zwergen, Windrädern und und und. Nach den Dreharbeiten hatte der alte Dammbruch sämtliche Gartenzwerge mit dem Hammer kaputtgeschlagen und dann neue aus Plastik aufgestellt. Damit wollte er schon damals sagen: Eine neue, noch modernere Zeit ist angebrochen. Ich bin dann auch gewechselt – zu Indoor-»Hummel-Figuren« aus Porzellan, entworfen von der Franziskaner-Nonne Maria Innocentia Hummel. Bevor ich jedoch deren »Lieferkette« nachverfolgen konnte, meldete die Hummel Manufaktur GmbH Insolvenz an.