Terror mit Ansage

Blumen und Kreuze erinnerten am Montag vor dem offiziellen Gedenken auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz an die Opfer des Anschlags Foto: Maurizio Gambarini/dpa

An diesem Dienstag jährt sich der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen starben und mehr als 70 verletzt wurden, zum ersten Mal. Ein Lastwagen war am Abend des 19. Dezember 2016 in die Menschenmenge gerast, nachdem der Attentäter das Fahrzeug gekapert und den polnischen Fahrer getötet hatte.

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute an der Fertigstellung eines Mahnmals für die Opfer teilnimmt, häufen sich Indizien dafür, dass die Sicherheitsbehörden in diesem Fall nicht einfach nur versagt haben.

Unmittelbar nach dem Anschlag hatte die Polizei zunächst einen unbeteiligten Asylbewerber aus Pakistan in Tatortnähe festgenommen, der für einige Stunden als Hauptverdächtiger galt. So entkam der wenig später als Täter ermittelte Tunesier Anis Amri zunächst nach Italien, wo er am 23. Dezember in der Nähe von Mailand von der Polizei erschossen wurde. Noch am selben Abend wurde bekannt, dass Amri bereits Ende 2015 einer »Vertrauensperson« des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) seine Anschlagspläne offenbart habe – sowie im Frühjahr 2016 einem »geheimen Informanten des Verfassungsschutzes«. In einer ARD-»Brennpunkt«-Sendung wurden einen Tag vor Heiligabend entsprechende Aktenvermerke gezeigt. Ende 2015 erklärte Amri demnach, »mittels Kriegswaffen (»AK 47«, Sprengstoff) Anschläge in Deutschland begehen zu wollen«, hieß es in den LKA-Akten. Die Quelle des Verfassungsschutzes hatte den als »Gefährder« eingestuften Islamisten zwischen Februar und März 2016 nach Berlin gefahren und ähnliche Aussagen von ihm notiert – Amri war seinerzeit als Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen gemeldet.

Der V-Mann des dortigen LKA könnte allerdings auch Anstifter und Provokateur gewesen sein: Strafverteidiger von mutmaßlichen Anhängern der damals observierten Abu-Walaa-Gruppe belasten »Murat« alias »VP-01« erheblich. In der Gruppe und im Umfeld einer Hildesheimer Moschee soll der Mann zu schweren Gewalttaten aufgefordert haben: »Lasst uns Handgranaten besorgen«, und: »Lasst uns Leute mit Messern abstechen« – diese Zitate von »Murat« bekam Rechtsanwalt Ali Aydin nach eigener Aussage bei seinen Recherchen zu hören. »Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er nicht Informationen weitergegeben, sondern Sachverhalte geschaffen hat, die berichtenswert waren«, sagte Aydin mit Blick auf »Murat« alias »VP-01« am 20. Oktober im Gespräch mit junge Welt. Der Anwalt sprach von einer Art »Arbeitsbeschaffungsmaßnahme«. Aus Behördensicht war der V-Mann allerdings glaubwürdig – daher stellt sich die Frage, warum seine Quellenmeldung über die Anschlagspläne von Amri nicht ernster genommen wurde. Das LKA Nordrhein-Westfalen soll die Aussagen des Aussteigers, der vor »Murat« gewarnt hatte, als »wenig glaubwürdig« eingestuft haben – dabei stützte es sich aber ausgerechnet auf die Einschätzung des dubiosen V-Mannes selbst.

Neu ist, dass »VP-01« gezielt auf Anis Amri angesetzt war. Tausende Akten, Dutzende V-Mann-Berichte und die Protokolle von Telefon- und Internetüberwachungen liegen der Welt am Sonntag nach eigenen Angaben vor, wie sie vor zwei Tagen berichtete. Demnach hatten Polizei und Nachrichtendienste Amri sehr viel früher und intensiver observiert, beschattet und abgehört, als bisher von ihnen und der Bundesregierung zugegeben wurde. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hatte für den Tunesier sogar eine eigene Sachbearbeiterin abgestellt. Die Agentin F. sei bei der Antiterrorabteilung des BfV in Berlin eingesetzt, die sich auf demselben Gelände wie die für Amri zuständige Staatsschutzabteilung des BKA befinde, hieß es in dem Bericht. Bereits im Januar 2016 habe das BfV eine zweiseitige Analyse über Amri verfasst, die Behördenchef Hans-Georg Maaßen persönlich unterschrieben habe.

Das Belastungsmaterial hätte locker ausgereicht, um Amri aus dem Verkehr zu ziehen: Mehr als 12.000 Datensätze, darunter die Kommunikation mit Amris Kontaktleuten der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) in Libyen, die bereits am 18. Februar 2016 auf seinem Smartphone sichergestellt worden sei, habe das BKA ausgewertet und an das Bundesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet, heißt es in dem Bericht.

Schon länger war bekannt, dass Amri zwischen Februar und November 2016 Thema von sieben Besprechungen im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) von Bund und Ländern in Berlin gewesen war. Angeblich gab es keine Möglichkeit, ihn festzusetzen.

Im April 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Duisburg ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs gegen Amri eröffnet, weil er Sozialleistungen mehrfach bezogen hatte. Die Behörden wussten also, dass er mehrere Identitäten nutzte. Im Mai 2017 wurden nachträgliche Aktenmanipulationen bekannt: Die Berliner Kriminalpolizei hatte Amri in einem Vermerk vom 1. November 2016 als aktiven und gewerbsmäßigen Drogenhändler eingestuft. Das wäre ein Grund für einen Haftbefehl gewesen. Im Januar war jedoch ein neues Dokument aufgetaucht: Amri hatte demnach nur »möglicherweise Kleinsthandel« mit Drogen betrieben.

Ein möglicher Mittäter oder Helfer Amris bei terroristischen Aktivitäten war Bilal Ben Ammar: Obwohl gegen ihn Mordermittlungen liefen, wurde der mit Amri befreundete Tunesier am 1. Februar 2017 abgeschoben.