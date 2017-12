»Ordnende Hand« oder Vollversager

Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Grünen-Politiker und Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele glaubt im Fall des Lkw-Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt schon lange nicht mehr an »Pannen« und schlichte Unfähigkeit der Sicherheitsbehörden: »Ich fürchte, dass da im Hintergrund eine ordnende Hand war«, sagte Ströbele Anfang Dezember dem ZDF mit Blick auf das Nichteingreifen trotz eindeutiger Hinweise auf Terrorpläne des Tunesiers Anis Amri. »Das entsprach nicht den Interessen der USA, die einen schweren Bombenangriff in Libyen planten.« Ein Festsetzen des überwachten Amri hätte demnach dessen Kontaktleute aus den Reihen der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) in Libyen vorgewarnt. Viele Akten seien dem Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) des Bundestags aber vorenthalten worden, so Ströbele. Er gehört dem neuen Bundestag nicht mehr an und wird daher nicht in einem Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sitzen. Einen solchen hatte Ende November selbst Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) gefordert.

Vorsichtiger als Ströbele gibt sich in der Bewertung Hakan Tas, der im Berliner Abgeordnetenhaus für die Fraktion die Linke im Untersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz sitzt: »Wir müssen die Ergebnisse abwarten«, sagte Tas am Montag im Gespräch mit junge Welt. Allerdings denkt auch er, dass die Sicherheitsbehörden ausreichend Hinweise und Möglichkeiten hatten, den Anschlag mit zwölf Toten zu verhindern. Nur will er »Versagen« als Erklärung noch nicht ausschließen. Die CDU-Fraktion, die in dem Berliner Ausschuss mit Burkard Dregger den Vorsitzenden stellt, sei aber »zurückhaltend« und verorte die Hauptverantwortung in NRW, wo Amri als Asylbewerber gemeldet war. In Berlin habe die CDU noch kurz vor dem Anschlag den Innensenator gestellt, betonte Tas. Dreggers Stellvertreter in dem Ausschuss ist der AfD-Politiker Karsten Woldeit. Neben der AfD sei vor allem die FDP-Fraktion darauf fixiert, dass Amri nicht abgeschoben worden sei und islamistische »Gefährder« in Zukunft schneller außer Landes gebracht werden müssten, berichtete Tas. Dabei sei mit Bilal Ben Ammar ein wichtiger Zeuge im Februar abgeschoben worden.

Auch das Land Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr einen Untersuchungsausschuss zum »Fall Amri« eingesetzt. In NRW war Amri nach seiner Ankunft in Deutschland gemeldet – ab Juli 2015 zunächst unter dem Aliasnamen Mohamed Hassa in der Aufnahmestelle für Asylbewerber in Rüthen. Da die Behörden spätestens im April 2016 wussten, dass er verschiedene Identitäten nutzte und mehrfach Sozialleistungen bezog, lief in Duisburg ein Ermittlungsverfahren gegen ihn. Auch eine dieser verpassten Möglichkeiten.