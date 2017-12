Hummer oder Kalb

In dem kurzen Animationsfilm »Das Weihnachtsessen« (Deutschland 2015) von Elmar Weinhold soll ein Hase der Feiertagsbraten für eine alleinerziehende Füchsin (bzw. Fähe, wie die Biologen sagen) und ihre drei Kinder werden. Aber der Hase, der an einen Strommast angebunden ist, macht der messerschwingenden Füchsin schöne Augen. Durch eine Unachtsamkeit ihrer Kinder wird ein Stromkabel locker, und sie gerät in gefahr, aus der sie der Hase – der sich inzwischen von seinen Fesseln befreit hat – rettet. Dabei riskiert er nun selbst sein Leben. Er liegt kurze Zeit später im Bett der Füchsin und wird von der Familie gepflegt. Füchsin und Hase haben sich verliebt. Vegetarisch wird zu Weihnachten trotzdem nicht gespeist. Auf dem Tisch sehen wir ein gebratenes Huhn. Wer es komplizierter und mehrgängiger mag, darf folgende Festgerichte probieren. Und wem Hummer zu teuer ist, der lässt ihn einfach weg.

Hummer auf Linsen mit Salsa Mantovana: zwei Selleriestangen, zwei Karotten, zwei Zwiebeln putzen, in kleine Würfel schneiden. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, gemüse leicht darin anschwitzen. 250 g schwarze Linsen zugeben, mit 300 ml gemüsebrühe ablöschen, leicht salzen, 20 Minuten garen. Vier Hummer (à 350–500 g) in einem großen Topf mit kochendem Wasser fünf Minuten pochieren, anschließend aus den Schalen lösen. Für die Salsa Mantovana 50 g Kapern, einen Bund frische Petersilie, eine Knoblauchzehe fein hacken, in Olivenöl glasig anschwitzen, mit Salz und Pfeffer würzen. Linsengemüse auf Tellern anrichten, Hummerfleisch darauf verteilen, mit der Salsa beträufelt servieren.

Kalbs-Cappelletti mit Salbeibutter auf Parmesan-Fondue: 250 g Kalbfleisch, 30 g Staudensellerie, eine Karotte, eine größere Zwiebel in kleine Stücke schneiden. Mit Olivenöl anbraten, schmoren lassen, bis die austretende Flüssigkeit vollständig reduziert ist. Ragout durch den Fleischwolf drehen, abkühlen lassen, mit einem Ei und 50 g frisch geriebenem Parmesan vermischen. 300 g Mehl, drei Eier, eine Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten, ausrollen. Teig in kleine Quadrate schneiden, Fleischfarce in kleinen Portionen auf je ein Quadrat setzen. Teigquadrate um die Füllung schlagen, zu hütchenähnlichen Cappelletti formen. Kalt stellen. Eine Schalotte mit etwas Olivenöl dünsten, ein glas Weißwein zugießen, zur Hälfte einkochen lassen, 100 ml Sahne zugeben, kurz einkochen. Masse in einen Mixer geben, mit 50 g frisch geriebenem Parmesan, 30 g Butter zu sämigem Fondue mixen, im Wasserbad warm halten. Cappelletti in kochendes Salzwasser geben, zwei Minuten garen. In einer Pfanne 80 g Butter, sechs Salbeiblätter erhitzen, Cappelletti mit einer Prise Salz zugeben, verrühren, mit etwas Wasser sämig werden lassen. In tiefen Tellern auf dem Parmesan-Fondue servieren.

Warmes Schokoladentörtchen auf Ananas-Carpaccio: Eine halbe Ananas schälen, hauchdünn aufschneiden, auf vier Tellern anrichten. Backofen auf 200 grad vorheizen. Drei Eier, zwei Eigelb mit 120 g Zucker und 20 g Mehl verrühren. 100 g Butter, 90 g Kuvertüre erwärmen, zu einer glatten Masse verrühren, in die Eimasse geben, gut vermischen. Vier kleine Törtchenformen mit Butter einfetten, mit dem Teig füllen, zehn Minuten backen. Törtchen sollen noch einen flüssigen Schokoladenkern haben. Aus der Form stürzen, auf das Ananas-Carpaccio setzen, warm servieren.