Aus einer Wurzel zart

Es geht um Internationalismus in Deutschland: Gemeinsames Singen von »Oh Tannenbaum« im Flüchtlings-Camp von Hanau am 24.12.2015 Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Musik ist vieles. Nicht zum unwichtigsten Harmonie und Melodie. Experten sprechen von »Vertikale« – das sind die vielen, rechts am Notenhals übereinander stehenden schwarzen Notenköpfe eines Akkords – und von der horizontalen Komponente – das ist die Note für Note nebeneinander geschriebene Melodie. Sie war zuerst da. Musik ist vor Urzeiten aus der Horizontalen entstanden: Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang von Musik und Liebe.

Das Fest der Liebe ist ein Fest der Melodien. Klar. Aber Weihnachtslieder haben, wie Lieder überhaupt, auch einen Text. Der handelt von Idyllen wie dem Schnee, den es früher zu Weihnachten gab, von der heiligen Langsamkeit fallender Flocken und vom klaren Frost der Winternacht, deren Geräusche der Schnee in selige Stille verwandelt, in der die Sterne glitzern am Himmelszelt, vom Schnee, der auf den Tannenzweigen lastet und von der Stimmung, die all der Glanz in den Herzen der Menschen hervorrief, als es ihn noch gab.

Die Texte in den Weihnachtsliedern sprechen auch vom Christkind, vom Stall und von der Krippe, in der es als armer Leute Kind gelegen hat: wieder eine Idylle. Es war armer Leute Kind, das macht das Christkind so sympathisch, ein Propagandatrick. Denn es ist ja, glaubt man den Worten seiner Erfinder, zugleich ein Herrscherkind, der Sohn eines Allmächtigen. Aber das haben sich Leute ausgedacht, die, um auf die Liebe zurückzukommen, im Fall der Entstehung dieses Christkinds auch von »unbefleckter Empfängnis« sprechen. So reden Kinderschänder. Was für ein verschwurbelter Gedanke. Auch viele Christen teilen ihn nicht. Ohne die Flecken, die von den wunderbaren Flüssigkeiten herrühren, welche die Liebe hervorruft und die all das körperlich und emotional so Schöne erst ermöglichen, aus dem wir entstehen, gäbe es uns ja gar nicht.

Darum sollte man die Texte, wenn sie von Schiffen handeln, die bis an den Rand beladen sind oder von auserkorenen Jungfrauen und dergleichen, nicht so eng nehmen. In ihnen ist von Freude die Rede über ein befreiendes Geschehen. Das kennen auch Menschen, die sich nicht mehr unter so etwas wie die »Christenheit« summieren lassen. Denn auch die Freude, von der die Texte der Weihnachtslieder sprechen, die aber vor allem, nur von Musikinstrumenten intoniert, aus ihren Melodien jubelt, ist ja durch und durch irdisch.

Gerade Melodien rufen den Zauber von Musik hervor. Pfeift oder summt man die von Weihnachtsliedern vor sich hin und achtet, ohne an den Text zu denken, nur auf die Gefühle, die sie hervorrufen, lassen letztere sich wohl ziemlich gut der irdischen Liebe zuordnen, der Liebe – auch der erotischen – zu einzelnen Menschen und zu den Menschen allgemein, eine Art Liebe, welche die Kommunisten »Internationalismus« nennen.

Was die vergangenheitstrunkene Romantik des 19. Jahrhunderts an Weihnachtstexten hervorgebracht hat, ist der Rede nicht weiter wert. Der, zumindest was den Umgang mit der Sprache angeht, vielleicht noch etwas unschuldigere Barock aber hat anlässlich der dunklen, kalten Jahreszeit Worte gehabt für Menschen, die nicht, wenn die Temperaturen einstellig werden, gleich nach Teneriffa abzwitschern. Zumindest jede Gartenfreundin und jeder Gartenfreund kann sie mit Leichtigkeit ins Weltliche übersetzen. Denn wen hat nicht schon ein im Schnee oder wenigstens zwischen gefrorenem Laub blühendes Röslein gerührt, an das man denkt bei den schönen Zeilen: »Es ist ein Ros’ entsprungen / aus einer Wurzel zart«. Und steigt bei in knappste Form gebrachten Versen wie »mitten im kalten Winter / wohl zu der halben Nacht« nicht vieles von dem herauf, was oben im Zusammenhang mit dem Winter poetisch etwas breiter ausgeführt wurde? Was das Lied aus einer Zeit, die die furchtbaren Verwüstungen eines dreißigjährigen Krieges schon kannte, uns bis heute mitteilt, ist die Hoffnung:

Das Blümelein so kleine,

das duftet uns so süß,

mit seinem hellen Scheine

vertreibt’s die Finsternis.

In diesem Sinn: Frohe Weihnachten!