Sind sie’s? Ja, sie sind’s. Aber keiner weiß, wer sie sind: The Residents Foto: The Cryptic Corporation

Eine Band, die bald 50 Jahre existiert, wird sich im Laufe ihrer Karriere doch wohl auch zum Weihnachtsfest geäußert haben müssen?! In der westlichen Hemisphäre, jener durch das konsumerabel gewordene Christentum ausgeformten Welt, gibt es ja gar kein Entkommen. Doch es hat auch etwas ungemein Beruhigendes, dass die Heilige Nacht jedes Jahr verlässlich wiederkommt. Das dachten sich auch die Rolling Stones, die dem Fest eine frühe Single widmeten: »Cosmic Christmas«, unofficial release 1967.

Doch um die Stones geht es nicht. Die sind kein Superlativ. Wir sprechen von The Residents. The Wer? Diese Frage ist die erwartbare Reaktion, wenn das Gespräch zu der Band schweift, die möglicherweise aus San Francisco kommt. Sie erzeugten über 40 Studioalben und sind die Erfinder des Musikvideos (ja, tatsächlich – dafür wird die Gruppe im New Yorker »Museum of Modern Arts«, dem MoMA, geehrt); die Begründer ganzer Stilrichtungen. Inspirateure für Bands wie Primus, Teenage Jesus and the Jerks oder Sonic Youth. Sie waren schon »Post-Punk«, als es noch nicht einmal Punk gab. Mehr Mythos als Musikgruppe, wozu nicht zuletzt die Anonymität ihrer Mitglieder beiträgt.

Nixon will nicht

Doch beginnen wir von vorn – bei »Santa Dog«. Diese Weihnachts-Single war nicht das Debüt der Residents, aber als sie 1972 als erste Veröffentlichung auf dem Band-eigenen Plattenlabel »Ralph Records« erschien, zeichnete sich das Künstlerkollektiv als Gesamtkunstwerk bereits ab. Das Label, das seinerseits Musikgeschichte schreiben und später unter anderem der im entfernten Sinne »verwandten« Band Yello aus der Schweiz entscheidende Starthilfe geben sollte, sandte wie immer eine Kopie des Werkes an alle möglichen Prominenten, auch an den US-Präsidenten. Nixon hat das Album dem Vernehmen nach sofort zurückgeschickt.

So lief das bereits einige Jahre vorher, 1970 oder 1971. Damals hatte die Gruppe ein Demotape an Warner Brothers gesandt. Der Musikkonzern konnte mit der avantgardistischen Musik, die mit Verzerrern und eigenwilligen Coverversionen aufwartete, nicht viel anfangen. Da das Werk keinen Bandnamen trug, schickte der Warner die Bänder an »die Bewohner« der angegebenen Adresse zurück, und die Gruppe nahm den Namen an: The Residents. Der eigentliche Gründungstermin ist schwer zu bestimmen, vielleicht kommt das Jahr 1966 in die engere Auswahl: Damals sollen die späteren »Residents«, die ursprünglich wohl aus Louisiana stammten, nach einem Achsbruch an ihrem Wagen im kalifornischen San Mateo gestrandet sein. Sie blieben und begannen, mit elektronischer Musik zu experimentieren.

Musik über Musik

Entstanden ist ein apokrypher Arm der westlichen Kultur, ein musikalisches Unterbewusstsein, das schlechte Gewissen des Pop. The Residents sind keiner Stilrichtung zuzuordnen – sie machen Musik über Musik: Metamusik. Sicher mehr als die Hälfte der über 500 eingespielten Songs sind Coverversionen, die allerdings kaum mit dem Anspruch des Erhalts an das Original herangehen, sondern das Seziermesser anlegen. »Meet the Residents«, das erste unter Bandnamen laufende Studioalbum von 1974, verhackstückt viele Dutzend Melodiefragmente, um eine krude Mixtur aus Blues, Jazz und Pop zurückzugeben. Das Albumcover ist ein mit Kritzeleien verunstaltetes Bild der »Beatles« – prompt war ein weiterer Mythos geboren. Verschwörungstheorien, nach denen es Ringo, Paul, George und John (der natürlich niemals ermordet wurde) waren, die »The Residents« gründeten, um ihre eigenwilligeren Kompositionen zu veröffentlichen, füllen mittlerweile ganze Internetforen. In den 70er Jahren versuchten sich die Künstler auch an ihrem ersten Filmprojekt (»Vileness Fats«), ein kubistischer Animationsfilm, der schließlich an den Beschränkungen der vordigitalen Zeit scheitern sollte. Die Gruppe, ihrem technischen Innovationsanspruch treu geblieben, stürzte sich auf die Möglichkeiten, die der PC mit sich brachte, und schuf ein Computerspiel (»Bad Day on the Midway«, 1995) und in Episoden untergliederte, interaktive Multimediaalben (»Gingerbread Man«, 1994). Den Musiksender MTV hätte es ohne sie wohl nie gegeben: In Ermangelung eines breiten Angebots an Musikvideos liefen die dadaistischen Residents-Schnipsel in den ersten Jahren fast in Endlosschleife.

Neben eigenständigen, meist als komplexe Konzeptalben ausgelegten Werken (wie »Mole Show«, 1983) stoßen The Residents Cover, Cover, Cover aus. Das Album »Stars and Hank Forever« (1986) schafft es, auf der B-Seite kakophonische Samples von Militärmärschen John Philip Sousas unterzubringen, während die A-Seite eine liebevolle Hommage an Hank Williams darstellt – darunter sind einige der schönsten Stücke der Gruppe (»Six More Miles«, »Jambalaya«). Und, nebenbei, einer der ersten House-Songs überhaupt, nämlich das Cover von Michael Jacksons »Billie Jean«, das, nur als Grundakkord einer sägenden E-Gitarre erkennbar, das Gerüst für »Kaw-Liga« bildet. Diese Single, die in den 80er Jahren Kultstatus in der frühen Techno-Szene erlangte, wird heute noch hoch gehandelt.

Unfälle mit Dampflokomotiven

Auch 2017, auf der Tour »In Between Dreams«, traten die Musiker wie gewohnt unkenntlich auf – diesmal mit mittelalterlichen Pestmasken, der Leadsänger in einem Kuhkostüm, das sich während der Show in eine Teufelsfratze verwandelte. Um eine gut zweistündige Tour de Force mit einer aberwitzigen Lightshow hinzulegen. Ein weiteres neues Studioalbum gab es selbstverständlich ebenfalls: »Ghost of Hope« thematisiert historische Zugunglücke und Unfälle mit Dampflokomotiven. Es ist, für Residents-Verhältnisse, sehr eingängig.

Die Band hat das Spiel mit dem Ungreifbaren perfektioniert. In der Öffentlichkeit durch ihr als »Cryptic Corporation« firmierendes Management vertreten, sind die Musiker niemals unmaskiert zu sehen (nur »Snakefinger«, der früh verstorbene Gitarrist Phil Lithman, outete sich – aber er war kein Bandmitglied. 2017 gab Hardy Fox bekannt, bis 2015 als Produzent und Komponist mitgewirkt zu haben). Die Mitglieder treten unter wechselnden Pseudonymen auf (2006: »John, Paul, George and Reingold«) und geben keine Konzerte, sondern machen Performances – Reisen in das Herz der Finsternis der Populärkultur. Alle Versuche, die Band zu enttarnen, sind fehlgeschlagen, und so gibt es nur Gerüchte. Die meisten, wen wundert’s, haben The Residents selbst erfunden und in die Welt gesetzt.

Die Angehörigen der Gruppe müssten, wenn es denn noch Gründungsmitglieder sind, mittlerweile rund 70 Jahre alt oder älter sein. Vielleicht aber sind The Residents ein Projekt mit wechselnder Belegschaft – dann bliebe zu erklären, warum die markante Stimme des Sängers offenkundig von Anfang an dieselbe ist. Als technische Avantgardisten haben The Residents allerdings schon früh mit synthetischen Stimmen und Klangmanipulation gearbeitet. Oder sollte doch die bandeigene Geschichte, laut der der Impuls zur Gründung von einem ominösen, unbekannten Philosophen namens »N. Senada« kam, stimmen? Der »Enthüllungsautor« William Poundstone behauptete mal, die Identität des Residents-Sängers durch Stimmanalyse enthüllt zu haben. Dem allerdings widersprach Nolan Cook, der lange Jahre mit der Band zusammengearbeitet hat: »Völlig falsch.« Andere Stimmen behaupten, Band und Management seien identisch. Das wiederum dementiert die »Cryptic Corporation«.

Wir wissen noch zu wenig. Alles ist möglich.