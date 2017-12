Wie die Amis den Apfel erfanden

Der Apfel ist ein allgemein bekanntes Symbol für Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit. In diesem Moment werden Millionen Smartphones mit angebissener Paradiesfrucht gestreichelt, pulsieren auf Schreibtischen und Schößen in Laptops der Marke Apple eingelassene Lichtlogos. Wohl keine andere Firma der Welt hat so treue Anhänger, wenige Gerätschaften werden derartig verehrt.

Sam Treadwell (David Andrews) hingegen steht auf Kirschen, er liebt sie sogar. Genauer gesagt begehrt er Cherry (Pamela Gidley). Cherry ist attraktiv, sie hört ihm zu, und sie lacht über seine Witze. Eine harmonische Beziehung, so scheint es. Dumm nur, dass Cherry eine Androidin ist und ein Wasserschaden ihre Schaltkreise ausgelöscht hat.

Kein Problem, möchte man meinen, der Sam hat doch bestimmt Cherry-Care aktiviert und wie weit kann der nächste Cherry Store schon entfernt sein? Doch so einfach ist es natürlich nicht. Denn in diesem Jahr 2017 sind die Vereinigten Staaten von Amerika von einer Wirtschaftskrise gebeutelt. Die Produktion ist stark zurückgegangen, und das Modell der Liebesdienerin vom Beginn des neuen Jahrtausends wird längst nicht mehr hergestellt.

Dann eben Reparatur, denkt sich Sam, und tatsächlich wird in den verbliebenen zivilisierten Gebieten auf Wiederverwertung gesetzt. »Durch den Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 49 Prozent wird die Nation die Kurve kriegen«, heißt es in einem Werbefilm von Sams Arbeitgeber. »Recyclingcenter bereiten den Weg für die Zukunft. So wie unsere Großväter es noch taten, muss ein Arbeiter heute zweimal überlegen, bevor er Sachen wegwirft. Toaster, Dampfbügeleisen oder Haarfön – alle Familien machen mit, und das Ergebnis zeichnet sich deutlich ab: ein neues Leben für Haushaltsgeräte.«

Zu Sams Unglück sind allerdings gerade für sein Objekt der Begierde Ersatzkomponenten partout nicht aufzutreiben, nur in Zone 7 – einem Ödland, in dem keine Gesetze gelten – soll es noch Vertreterinnnen der Gattung Cherry 2000 geben. Mit der Speicherplatte der Angebeteten im Gepäck macht sich Sam auf den Weg. Unterstützung erhält er von Edith Johnson (Melanie Griffith), einer Kopfgeldjägerin die ihn davor bewahren soll, Lester (Tim Thomerson), dem Herrscher über die siebte Zone, in die Hände zu fallen. So ein gemeinsamer Widersacher schweißt selbstredend zusammen, und schon bald lernt Sam die menschlichen Züge seiner Begleiterin schätzen.

Gestalterisch präsentiert sich »Cherry 2000« als Melange aus Liebeskomödie, postapokalyptischer Action und Cyberpunk. Der wilde Mix ließ sich schwer vermarkten, sodass der Film schließlich direkt auf DVD erschien. Heute changieren die Bewertungen zwischen »Kultstreifen« und »Schlechtester Film aller Zeichen«. Dabei sind seine Themen aktueller denn je. Vom Ende der Wegwerfgesellschaft sind wir noch immer meilenweit entfernt. Und dass die Liebe zu den Waren oftmals intensiver als die Beziehung zum Mitmenschen ist, haben wir bereits besprochen.

Wie das Leben in den großen Städten sei, fragt Edith in einer Szene. »Es ist alles irgendwie paranoid und audiovisuell«, antwortet ihr in der Zone lebender Mentor. »Niemand hat es leicht. Die Menschen treffen sich in irgendwelchen Bars und nehmen alles zu sich, was sie nur können. Allen möglichen faulen Zauber, die sind total übersättigt. Das Leben dort ist sehr verdorben.«

Zone 7 entpuppt sich denn auch Schritt für Schritt als ein zerstörtes Las Vegas, der Roboterfriedhof ist das verlassene »Pharaoh’s Casino«. Tatsächlich findet Sam dort eine funktionierende Cherry, nach der Reise an Ediths Seite stößt ihm nun allerdings deren Seelenlosigkeit ab. »Was haben Kekse, Kugelschreiber, Rolltreppen, Blitzableiter und Vaseline gemeinsam«, hatte die Androidin ihn bereits zu Beginn des Films gefragt und die Antwort gleich selbst gegeben: »Alles wurde von Amerikanern erfunden.« Jetzt auch den Apfel.