Gelbe Tonne bleibt voll

Wegen Streik bei Entsorgungsunternehmen Alba: Gelbe Säcke werden über die Festtage wohl nicht abgeholt Foto: Marijan Murat/dpa

Ab Freitag morgen 4 Uhr ging beim Entsorgungsunternehmen Alba in Berlin nichts mehr: Die 200 Beschäftigten des Betriebs traten Angaben der Gewerkschaft Verdi zufolge in den Ausstand. Der Arbeitskampf wird berlinweit Folgen haben. Die Angestellten von Alba sind für die Abfuhr der Gelben Tonne und des Gelben Sacks im ganzen Stadtgebiet sowie in Königs Wusterhausen und Fürstenwalde zuständig. Außerdem entsorgen sie Gewerbe- und Krankenhausmüll und erledigen Containerdienste für die Berliner Stadtreinigung BSR.

Grund für den Streik bei Alba sind die niedrigen Löhne. So zahle man weit unter dem, was in der Branche üblich ist. » Müllwerker bekommen gerade einmal den Branchenmindestlohn von 9,10 Euro«, erklärte Verdi-Landesfachbereichsleiterin für Entsorgung und Verhandlungsführerin Ellen Naumann gegenüber jW am Freitag. Das Unternehmen sei beim Entgelt eines der Schlusslichter in der Branche: »Die Löhne bei Kraftfahrern betragen zwischen 9,70 Euro und 10,60 Euro. Üblich in der Entsorgungsindustrie sind sonst 14 bis 16 Euro.« Deshalb streike man dafür, dass Alba endlich ein Tarifentgelt zahle. Die schlechte Bezahlung schlägt sich auch in Personalmangel nieder. So sei der Mangel an Kraftfahrern bei Betrieben wie Alba, die weit weniger als den branchenüblichen Lohn zahlen, noch stärker als anderswo. Und tatsächlich: Online sucht Alba per Anzeige »ab sofort oder schnellstmöglich« nach neuen Kraftfahrern.

Obwohl die Unternehmensführung der Alba gemäß Verdi ausdrücklich sagte, dass sie keinen Tarifvertrag wolle, unterbreitete die Unternehmerseite (wohl wegen der guten Organisierung der Belegschaft) ein Verhandlungsangebot. Dieses sei jedoch immer noch weit unter den Löhnen, die andere Unternehmen für die gleiche Tätigkeit zahlen und könne daher nicht angenommen werden. Bei Alba versteht man diese Argumentation nicht. Gegenüber jW erklärte Kommunikationsleiter Henning Krumrey am Freitag: »Wir haben eine bestehende Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat für 2017 und 2018 abgeschlossen. Wir befinden uns seit Längerem in Gesprächen mit der Gewerkschaft über einen Tarifvertrag und hatten bereits vor dem Warnstreik einen weiteren Vorschlag unterbreitet.«

Bemerkenswert ist, wie schnell es der Gewerkschaft gelang, den Betrieb zu organisieren. Seitdem Verdi Anfang 2017 begann, stärker im Unternehmen aktiv zu werden, hat sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder verzehnfacht. Die gewerkschaftliche Organisation scheint zu wirken. Gegenüber Ellen Naumann hätten Angestellte bemerkt, dass sie seit 25 Jahren bei Alba arbeiteten und das erste Mal einen solchen Arbeitskampf erlebten. Erst einmal wird für nur einen Tag gestreikt. Doch der Zeitpunkt der Arbeitsniederlegung war gut gewählt; die Auswirkungen des Ausstands werden wohl über die Festtage spürbar sein. Wegen der kommenden arbeitsfreien Feiertage rechnet Naumann nicht damit, dass die Tonnen in den nächsten Tagen geleert werden.