»Ich bettele aus Prinzip nicht«

»Schon bei meiner Ankunft hat mir die Polizei den Pass abgenommen, bis heute habe ich ihn nicht zurückbekommen. Das machen sie, weil ich zur russischen Minderheit in Lettland gehöre und als »Nichtbürger« gelte.« – Anatolji Foto: Amelie Geiger/dpa

Wir sitzen hier in der Einrichtung »Abrigado« in Hamburg-Harburg, in der Süchtige Drogen unter medizinischer Aufsicht konsumieren, wo sie sich aufwärmen, etwas essen und trinken können. Seit wann leben Sie auf der Straße?

Seit zwei Jahren. Damals kam ich aus meiner Heimat, der lettischen Hauptstadt Riga, nach Hamburg, um hier Arbeit zu finden. Schon bei meiner Ankunft hat mir die Polizei den Pass abgenommen, bis heute habe ich ihn nicht zurückbekommen. Das machen sie, weil ich zur russischen Minderheit in Lettland gehöre und als »Nichtbürger« gelte. Ich besitze also weder die lettische noch eine andere Staatsbürgerschaft.

Was sind Sie von Beruf? Haben Sie in Hamburg Arbeit gefunden?

Eigentlich bin ich Bauingenieur, hatte mit Fachwerkbau zu tun. In den zwei Jahren, die ich bisher hier bin, habe ich verschiedene Jobs angenommen, aber die Probezeit nie überstanden.

Seit wann nehmen Sie Drogen?

Schon in meiner Heimat habe ich vor längerer Zeit Drogen genommen, dann aber aufgehört. Hier helfen sie mir, das Leben auf der Straße besser zu ertragen. Ich trinke Alkohol, aber ich nehme vor allem Subutex. Das ist ein Medikament, eine Ersatzdroge, die den Suchtdruck lindert. In eine Substitutionsbehandlung wie zum Beispiel das Methadonprogramm komme ich nicht rein, weil ich nicht krankenversichert bin.

Jetzt im Winter sind ja vor allem die Nächte das Problem für alle, die auf der Straße leben müssen. Wo übernachten Sie?

Wo ich gerade einen Schlafplatz finde. Vor kurzem habe ich ein Gebäude in Harburg entdeckt, in dem ein Stockwerk unbewohnt ist. Das ist ganz okay. Vor zwei Jahren war ich auch mal im »Winternotprogramm« der Stadt, wo man für die Nacht unterkommen kann. Aber da schlafe ich lieber auf der Straße. Die Leute sind da sehr aggressiv, man kann bestohlen oder geschlagen werden.

Wo halten Sie sich am Tag auf?

Auf der Straße oder im Abrigado. Ich bin fast täglich hier, kann meine Drogen in Ruhe konsumieren, was Warmes essen oder einen Computer nutzen, um zum Beispiel nach Arbeit zu suchen. Ich bin auch den Ehrenamtlichen dankbar, die mich unterstützen.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie vor Weihnachten die Leute sehen, wie sie mit Taschen voller Geschenke durch die Stadt laufen?

Natürlich ist es deprimierend, wenn man auf der Straße unterwegs ist und die ganzen Weihnachtslichter sieht und all das. Das erinnert einen daran, wie es früher war. Ich hatte ein gutes Leben in Lettland, eine eigene Firma, Frau und zwei Kinder. Weihnachten bin ich natürlich immer in die Kirche gegangen. Ich glaube an Gott, bin in der russisch-orthodoxen Kirche.

Aber in die Kirche gehen, das können Sie ja hier auch.

Ja, klar. Das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten auch gemacht. Und jetzt habe ich das auch wieder vor.

Gibt es denn in Hamburg eine russisch-orthodoxe Kirche?

Was denken Sie: Nicht nur eine, es gibt hier fünf.

Sind die Hamburger in der Adventszeit auf der Straße freundlicher zu Ihnen, geben Sie da nicht auch mehr?

Ich stelle da keine große Änderung fest. Und nach Spenden frage ich nicht, weil ich aus Prinzip nicht bettele. Ich sage mir, dass ich einen Kopf zum Denken und zwei gesunde Arme habe. Damit kann ich meinen Lebensunterhalt auch anders verdienen.

Gibt es auch Weihnachtsfeiern, an denen Sie teilnehmen werden?

Im Abrigado wird es am 24. Dezember eine Weihnachtsfeier geben. Da wird gekocht, und es gibt kleine Geschenke. Es sind Leute da, mit denen man reden kann.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Planen Sie, irgendwann nach Lettland zurückzugehen?

Momentan ist da, glaube ich, kein Platz für mich. Ich freue mich, dass es meiner Frau und den Kindern gutgeht, aber es wäre nicht so gut, wenn ich in ihrer Nähe wäre. Ich möchte mein Leben erst einmal wieder ins Lot bringen. Vor allem hoffe ich sehr darauf, wieder Arbeit zu finden. Ich glaube, dass ich dann auch von den Drogen loskomme, das habe ich früher auch schon geschafft. Aber als allererstes muss geklärt werden, wie ich meinen Pass zurückbekomme. Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das zu erreichen. Erst dann kann es für mich gut weitergehen.