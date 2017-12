Nur die halbe Freude

Die Nachrichtenillustrierte Spiegel bezeichnete ihn als »Jungfilmstar«: Christof Wackernagel hatte 1967 im Berlinale-Film »Tätowierung« die Hauptrolle gespielt. Hier das Fahndungsfoto von 1977 Foto: picture alliance/dpa

Christof Wackernagels Leben bietet Platz für vielerlei Geschichten. Irgendwann 2008 stieß ich auf einen Zeitungsartikel, in dem es um seinen Versuch ging, den Maliern Vollkornbrot schmackhaft zu machen. Als Student der Afrikanistik und gelernter Bäcker fand ich die Vorstellung damals reichlich absurd und auch unnötig, weil es für mich klang wie ein koloniales Entwicklungsprojekt nach dem Motto: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Nun, Wackernagel ist Schauspieler und ein guter Selbstdarsteller mit dem nötigen Sendungsbewusstsein, das durch seinen Humor immer eine angenehme Brechung erhält.

Sein neuestes Buch »RAF oder Hollywood – Tagebuch einer gescheiterten Utopie« hat eine dieser Bruchstellen gewissermaßen schon im Titel. Genaugenommen waren es nur zwei Monate, die Christof Wackernagel bei der RAF war. Nach einer Schießerei in einem Amsterdamer Vorort im November 1977 wurde er festgenommen und saß dafür zehn Jahre im Gefängnis. Das Buch setzt bei dieser Episode in Amsterdam ein und erzählt chronologisch die Vorgeschichte. Es ist der Bericht eines 66jährigen, der sich der politischen Bewusstwerdung erinnert und versucht, diese wahrhaftig wiederzugeben. Dass das Buch sich nicht streng an die Form eines Tagebuchs mit seinen inneren Monologen und tagtäglichen Beschreibungen anlehnt, tut der Dynamik allerdings gut. Es ist flott und unterhaltsam geschrieben und gleicht in dieser Hinsicht eher einem autobiographischen Entwicklungsroman: das Heranwachsen im katholisch-bildungsbürgerlichen Umfeld von Ulm und München, dazu immer viel Betrieb im Hause Wackernagel – ein Who’s Who der westdeutschen Nachkriegskultur, das da ein- und ausgeht und in den biographischen Fußnoten angenehm für die jüngeren Semester erläutert wird. Die Jugend mit den ersten Liebschaften und der Lektüre von Camus als Erweckungserlebnis vor dem Mief der biederen Adenauer-Zeit, Schwabinger Krawalle, das Konzert der Rolling Stones, der erste Joint, Acid-Versuche und die wachsende Politisierung und Radikalisierung durch den Vietnamkrieg. Hier eine Radiosendung von Ulrike Meinhof, dort eine Rede von Rudi Dutschke. Wackernagel versteht es durch die breite Erzählweise und die Bildhaftigkeit seiner Sprache, diese Zeit vielstimmig zugänglich zu machen. Nebenbei erfährt der Leser humorvolle Details wie beispielsweise, dass Andreas Baader in Stammheim nicht auf seine geliebte Cervelatwurst verzichten mochte und die deshalb – zusammen mit den Haschplatten – immer Teil der Schmuggelware war.

Alles Paletti, könnte man sagen und das Buch als gut erzähltes autobiographisches Stück deutscher Nachkriegsgeschichte beiseite legen, aber es erzählt auch noch eine andere Geschichte, die mit Fußnote zwölf zu tun hat. »Während hier die Ereignisse so wirklichkeitsgetreu wie möglich dargestellt werden, nähert sich ›Es‹ ihnen von ihrer unbewussten Dimension her. Träume kommen der Wirklichkeit näher als ehrlichste, aber vom Über-Ich kontrollierte Erinnerung. Deshalb gehören diese beiden Bücher unmittelbar zusammen. Aus diesem Grund verweise ich von nun an bei bestimmten Personen, Ereignissen oder politisch-philosophischen Überlegungen auf ihre entsprechende Übersetzung in ›Es‹«, heißt es da, und Wackernagel macht von diesen Verweisen zahlreich Gebrauch. Nun ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, auf ein anderes Buch zu verweisen. Wenn man aber diese beiden Bücher so stark miteinander verzahnt, dass sie sich ergänzen, dann sollte es auch möglich sein, diese beiden Werke parallel zu lesen.

Begibt man sich aber auf die Suche nach Wackernagels »Es. Eine Traumtrilogie«, stößt man auf ein Ungetüm von 4,2 Kilo Gewicht, 603 Seiten lang, jedes Exemplar von Hand gebunden, zum stolzen Preis von 248 Euro. Was ist das? Von RAF zu Manufactum? Ich hätte mich nämlich gerne mit dieser Ebene, die in den Fußnoten anklingt, beschäftigt, kann mir dieses Buch allerdings schlicht nicht leisten, und so schaue ich auf die unzähligen Fußnoten namens »Siehe auch« und bin mir nicht sicher, ob da jemand Amazon im Marketing überrunden will oder schlicht nicht nachgedacht hat, was bei der Gedankenfülle von Wackernagel allerdings unwahrscheinlich erscheint. Immerhin soll das Buch in einigen Stadtbibliotheken an Ort und Stelle verfügbar sein.

Das Problem der RAF, so klingt es bei Christof Wackernagel in »RAF oder Hollywood« immer wieder an, war die mangelnde Durchdringung der Gesellschaft. Nun hat sich der Autor schon in der Haft 1984 von den Zielen der RAF distanziert, aber gerade weil Wackernagel etwas zu sagen hat und es heute mehr denn je Stimmen braucht, die einen Weg aus der propagierten Alternativlosigkeit weisen, macht mich diese Paywall einfach nur unglaublich wütend. Das ist also der Mann, der 1976 in der Stuttgarter Medienkommune »Produktionsgemeinschaft Schrift, Ton, Bild« Wilhelm Reichs Schriften über Freud als Schwarzdruck zugänglich gemacht hat? Die wackernagelschen Bruchstellen – bleibt zu hoffen, dass es nicht die letzte war.