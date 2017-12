Die Pionierin aus der Arbeitsvermittlung

Behinderung ist nicht in erster Linie ein medizinisches Pro­blem, sondern gesellschaftlich bedingt. Die Erkenntnis setzt sich nur langsam in Fachkreisen durch. Wenig bekannte Pionierarbeiten in dieser Richtung legte in den 1940er Jahren eine US-amerikanische Psychologin vor, deren Lebensweg genauso außergewöhnlich ist wie ihr Werk: Beatrice Wright, geboren am 16. Dezember 1917 in Richmond im Staat New York. Ihre Eltern waren 1911 als russisch-jüdische Immigranten in die USA gekommen und betrieben gemeinsam einen kleinen Laden für Eisenwaren. Es heißt, sie seien Kommunisten gewesen, bis sie sich in den 30ern als Reaktion auf Stalins Politik von der Sowjetunion abwandten. Ihren Kindern vermittelten sie progressive Ansichten. Von Beatrice wird berichtet, sie habe als Jugendliche an ihrer Schule Flugblätter verteilt, um einen Streik des Reinigungspersonals zu unterstützen.

1934 begann sie ein Studium am Brooklyn College in New York City. Zu ihren Professoren gehörten der Sozialpschologe Solomon Asch (1907–1996), der Gestaltpsychologe Max Wertheimer (1880–1943) und Abraham Maslow (1908–1970), später ein prominenter Vertreter der »Humanistischen Psychologie«. Vier Jahre später wechselte sie an die Uni Iowa und lernte in der Arbeitsgruppe des deutschen Immigranten Kurt Lewin (1890–1947, siehe jW vom 9.9.2010) unter anderen die Ethnologin Margaret Mead (1901–1978) und Gregory Bateson (1904–1980) kennen, einen Begründer des kybernetischen Denkens.

Wright heiratete einen Kommilitonen und schloss 1942 ihr Studium ab. Das junge Paar zog nach Oakland in Kalifornien und Wright trat eine Stelle bei der staatlichen Arbeitsvermittlung an. Ihre Aufgabe war es, behinderten Menschen einen Job zu verschaffen, insbesondere Veteranen. Wegen des Krieges herrschte ein Mangel an Arbeitskräften. Ihrer Ansicht war dies eine ökonomische Grundlage für die Frauen- und Behindertenrechtsbewegung der 1970er Jahre.

Das Konzept »Barrierefreiheit« gab es noch nicht, als Wright beispielsweise einen Mann vermittelte, der nicht lesen konnte – wenn nötig, bekam er Hilfe von Kollegen. Auch eine damals völlig unübliche Anpassung eines Arbeitsplatzes an Bedürfnisse eines Rollstuhlfahrers stieß sie an. Ende der 40er ging sie an die Universität von Kansas. Ein Forschungsprojekt zu Alltagserfahrungen behinderter Menschen brachte sie auf ein Thema, das sie bis zum Ende ihres Berufsleben beschäftigen sollte. Ihr Hauptwerk »Physical Disability: A Psychological Approach« (1960, überarbeitete Auflage 1983) zeigt Behinderung im gesellschaftlichen Kontext. In Erhebungen stellte sie fest, dass Befragte sich um so toleranter äußern, je größer die soziale Distanz ist: Sie werden etwa eher als Arbeitskollegen denn als Ehepartner akzeptiert. Wright macht darauf aufmerksam, dass die Außensicht auf Behinderung anders und oft weniger realistisch ist als die Sichtweise der Betroffenen selbst. Ausführlich lässt sie diese in Interviews und autobiografischen Selbstzeugnissen zu Wort kommen. Sie sehen sich mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert: So wird angenommen, sie müssten wegen ihrer Beeinträchtigung leiden, zugleich aber sollen sie stets heiter und nicht aggressiv sein.

Die »Anpassung« an eine Behinderung, etwa nach einem Unfall, ist bei Wright ein Prozess der Umorientierung. Der Zwang zum körperlichen Funktionieren wird relativiert und die Wahrnehmung für die Zumutungen der Umwelt geschärft. Detailliert zeichnet sie die psychologischen Dimensionen ihres Gegenstands nach, ohne einen Zweifel an den gesellschaftlichen Ursachen von Ausgrenzung und Diskriminierung zu lassen. Anders als im positivistischen Mainstream der Psychologie üblich, nutzte Wright auch qualitative Methoden und entwickelte theoretisch anspruchsvolle Konzepte. Ihr Buch wurde 2005 von der American Psychological Association in die Liste der 25 bedeutendsten Werke des Fachs aufgenommen.

Beatrice Wright hat drei Kinder, eines ist der marxistische Soziologe Erik Olin Wright, Jahrgang 1947. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen die Klassentheorie und sogenannte reale Utopien. Darunter versteht er Kooperativprojekte wie Genossenschaften, die bereits heute, im Kapitalismus, existieren, aber Elemente eines künftigen Sozialismus vorwegnehmen.

Beatrice Wright feiert am heutigen Samstag ihren 100. Geburtstag.