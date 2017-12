Ein Leben im Dunkelfeld

Viele Frauen haben Angst in dunklen Ecken des öffentlichen Raums. Statistisch gesehen sind sie auch und gerade zu Hause nicht sicher. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Yeter P. hatte mehrere Versuche unternommen, aus einer arrangierten Ehe auszubrechen. Die letzten Monate ihres Lebens werden zur Zeit vor dem Berliner Landgericht rekonstruiert. Angeklagt ist der Mann, mit dem sie gegen ihren Willen verheiratet war – und der einen »Blackout« gehabt haben will, als er am 5. Dezember letzten Jahres 17mal auf sie einstach, nachdem er sie mit heißem Wasser verbrüht hatte. Für Prozessbeteiligte und Zuschauer versucht Mehmet P., sich unsichtbar zu machen, sitzt zusammengekauert hinter Glas. Die ungesunde Körperhaltung legt nahe, dass er sich mittlerweile für die Folgen seines patriarchalen Besitzdenkens schämt – was noch nicht sagt, ob er wirklich einen Blackout hatte, oder im entscheidenden Moment genau wusste, was er tat.

Yeter P., eine gebürtige Kurdin, die nur 34 Jahre alt wurde, hatte bereits ihr halbes Leben mit dem Ehemann verbracht, den sie sich nicht ausgesucht hatte, war Mutter von fünf Kindern und sprach auch nach etlichen Jahren in der Bundesrepublik kaum Deutsch. Aber sie kämpfte um die Handlungsführung in ihrem Leben – und hatte sie mal für wenige Tage, mal für zwei Wochen tatsächlich gewonnen. In diesen Phasen kam sie bei der Freundin ihres Bruders unter und weigerte sich zunächst, zu Mehmet P. zurückzukehren. Ihre damalige Gastgeberin Jennifer B. sagte vergangene Woche als Zeugin aus. Da sie weder Kurdisch noch Türkisch spricht, konnte sie sich mit Yeter P. kaum verständigen, bemerkte aber, dass die sonst vor allem traurig wirkende Muslima bei Telefongesprächen mit dem aufdringlichen Ehemann wütend und laut werden konnte. Das Kopftuch trug Yeter P. demnach aus eigener Überzeugung – sie habe es tagsüber auch nicht abgelegt, wenn sie alleine mit ihr in der Wohnung gewesen sei, so Jennifer B. »Er stand eigentlich fast jeden Tag vor der Tür«, sagte sie über Mehmet P., der verlangt habe, seine Frau solle zurückkommen. Er habe sehr aggressiv gewirkt. »Ich habe auch das eine oder andere Mal mit der Polizei gedroht«, sagte die Zeugin, die zur Zeit dieser Nachstellungen schwanger war. Yeter P. habe gestikuliert, sie solle ihn bloß nicht reinlassen. Sie habe die Angst in ihrem Gesicht gesehen.

Der Angeklagte, der sich auf Deutsch verständigen konnte, habe ihr einmal gesagt, Yeter P. sei »nicht normal« – er werde sie »fertigmachen«. Ein anderes Mal habe er die Kinder geschickt. Die Sorge um diese war dann wohl auch ein Grund, warum Yeter P. nachgab.

Was Yeter P. zu Hause vor und nach diesen Fluchtversuchen aushalten musste, hatte sie ihrer Schwester Fulya P. anvertraut, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, vergangene Woche aber ebenfalls im Zeugenstand saß. Von mindestens fünf bis sechs Vergewaltigungen durch den Angeklagten habe Yeter P. ihr erzählt. Demnach hatte er sie sogar »festgebunden«, wenn sie sich geweigert hatte. Am Tag des tödlichen Angriffs wollte sie »entgegen der strikten Anweisung ihres Ehemannes« die gemeinsame Wohnung verlassen, so die Staatsanwaltschaft.

Zum Zeitpunkt ihrer Heirat im Jahr 1999 hatte die damals 17jährige Yeter P. kaum die Möglichkeit, ihre Rechte zu kennen – abgesehen davon, dass sie kein Deutsch konnte, war Vergewaltigung in der Ehe damals in der BRD erst seit zwei Jahren strafbar. 1997 war das Tatmerkmal »außerehelich« aus dem Paragraphen 177 des Strafgesetzbuchs gestrichen worden. 138 überwiegend männliche Bundestagsabgeordnete hatten gegen diese Änderung gestimmt. Eine der wenigen Frauen, die das alte Tatmerkmal beibehalten wollten, war die damalige CDU-Politikerin Erika Steinbach, die in der letzten Wahlperiode vor allem durch Tweets gegen den Islam von sich reden machte.

Yeter P. hatte in der Zwischenzeit fünf Kinder bekommen. Nach Aussage ihrer Schwestern verfügte sie nie über eigenes Geld – sie bekam nur welches in die Hand, wenn sie die Wohnung zum Einkaufen verlassen durfte.

Hinweise auf Gewalt in der Familie P. gab es schon länger. Familienhelferinnen des kurdischen Elternvereins Yekmal e.V. waren 2015 eingeschaltet worden, nachdem sich eine Schulsozialarbeiterin mit einer Gewaltschutzanzeige an das Jugendamt gewendet hatte: Einer der Söhne hatte berichtet, Mehmet P. schlage seine Frau und seine Kinder. Dies deckte sich mit der Aussage eines weiteren Sohnes – ihm hatte das Jugendamt aber offenbar nicht hundertprozentig geglaubt. Eine der Familienhelferinnen hatte im Oktober vor Gericht ausgesagt, Yeter P. habe das Zusammenleben mit dem Angeklagten gehasst, aber auch Angst gehabt, konservative Landsleute könnten schlecht über sie reden.

Wie viele vergewaltigte Ehefrauen bis heute aus Abhängigkeit, Angst oder Unwissenheit keine Anzeige erstatten, ist nicht bekannt. Laut Bundeskriminalamt (BKA) wurden im vergangenen Jahr 127.457 Personen Opfer verschiedener Formen von Partnerschaftsgewalt, davon 81,9 Prozent Frauen. 441 Menschen, davon 357 weiblich, wurden im Jahr 2016 von ihren Partnern oder Expartnern getötet. Bei Delikten wie Körperverletzung und Vergewaltigung war die Rede von einem »nicht unerheblichen Dunkelfeld«.

Bis zum 5. Dezember 2016 hatte auch Yeter P. in diesem Dunkelfeld gelebt.