Foto der Woche

Foto: Swen Pförtner/dpa

Rund 600 Menschen sind vergangenen Sonnabend in Göttingen gegen die Razzien auf die Straße gegangen, bei denen am 5. Dezember bundesweit Wohnungen von Teilnehmern der Proteste gegen den G-20-Gipfel in Hamburg sowie linke Zentren durchsucht worden waren. Etliche Demonstranten wurden festgenommen (Foto). Außerdem kam es zu einem brutalen Angriff von Polizisten auf einen Ordner, den das »Antifaschistische Nachrichtenportal Niedersachsen« mit einer auf Facebook veröffentlichten Videoaufnahme dokumentiert hat. Der 27jährige wurde verletzt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Dennoch verweigerten und verhinderten die Beamten Hilfe. Sven Adam, Anwalt des Opfers, hat gegen die beteiligten Polizisten Anzeige wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung im Amt gestellt. Nach Darstellung der Polizei soll der Ordner strafbare Handlungen begangen haben.(jW)