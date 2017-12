Gleichsam die Bank

Nostalgische Sehnsucht nach 80er-Nostalgie: die neue Spielzeugaufstellung Foto: David James/Lucasfilm Ltd

Dass so gut wie alles an der »Star Wars«-Saga schamlos abgestaubt ist, gehört vielleicht noch zum Unterhaltsamsten an ihr. Schon nach dem Auftakt (Episode IV, 1977) wurde festgehalten, dass es sich um einen offensichtlichen Pastiche, letztlich um einen »Nostalgiefilm« handelte (Fredric Jameson, »Postmodernism and the Consumer Society«, 1983). Es war der Pastiche einer Populärkulturwelt hauptsächlich der 1930er und 40er: Flash Gordon und Buck Rogers, Laurel und Hardy (das melancholische Androidenpaar R2-D2 und C-3PO), Nazischurken mit Schmiss wie aus »Casablanca«, der spezielle »Orient« (Wüste) der alten Abenteuerfilme, »Swashbuckling« wie auf schwankenden Piratenschiffen, nur halt mit sogenannten Laserschwertern (»Light sabers«). Als Zugabe noch ein Schatten romantisches Mittelalter (die Mönchskutten des Jedi-Ordens) sowie Portionen kalifornischer New-Age-Esoterik.

Die gemeinhin (aus guten Gründen) wenig geschätzten Filme der zweiten Lieferung (die Episoden I– III, 1999– 2005), allesamt noch unter Kontrolle und Regie von George Lucas persönlich, fügten dem wenig hinzu, vielleicht noch ein vages Gespür für die politische Intrige. Ging es da nicht um das Ende einer Republik, um die Verabschiedung eines Ermächtigungsgesetzes und die Rekrutierung gewaltiger Roboterarmeen?

Als schließlich Disney den Laden Lucasfilm übernahm, war endgültig klar, dass »Star Wars« nichts weniger als den Anfang vom Ende des Kinos bedeutete. Seit »Star Wars« sind alle Filme, die auch nur entfernt mit der Absicht gemacht werden, damit Geld zu verdienen, im Grunde Kinderfilme. Das meiste Geld wird schließlich längst nicht mehr an der Kinokasse gemacht, sondern mit Spielzeughandel, Branding usw.

J. J. Abrams’ 7. Episode »Das Erwachen der Macht« (2015) hatte das alles gut verstanden. Die erste »Star Wars«-Trilogie war nicht einfach nur für (männliche) Kinder aller Altersgruppen gemacht, sie markiert mittlerweile die westliche Kindheitserfahrung der 1970er und 80er überhaupt. Die Nostalgie hat sich selbst überholt. »Star Wars« ist nicht einfach mehr nur ein nostalgischer Pastiche unter anderen, sondern selbst ein genuines Objekt einer Nostalgie nach Nostalgie geworden.

Die 7. Episode wollte nichts anders sein als »Episode IV« noch einmal, allerdings mit einem neuen, diversifizierten (sprich nichtmännlichen, nichtweißen) Personal, das allerdings, der Sicherheit halber, von dem alten Personal in seine in der Vergangenheit beschlossene Zukunft geführt wird.

Und jetzt, in der 8. Episode, »Die letzten Jedi«, soll es mit den Jedi ein Ende nehmen? Ist das nicht ein viel zu großes Versprechen? Es ist eine grobe Täuschung (Elemente der Täuschung – Spiegel, Trugbilder usw. – spielen in dem Film eine entsprechend gewichtige Rolle). Garantiert wird es kein Ende geben, weder ein gutes noch ein schlechtes. Denn im Grunde ist »Die Letzten Jedi« der einzige Film in diesem Jahr, der wirklich zählt; der Film, der die gesamte Industrie durch die harten Zeiten schleppen soll und aller Voraussicht nach auch wird.

»Star Wars« ist gleichsam die Bank dieser Industrie. Mit Rian Johnson wurde nun ein Regisseur engagiert, der eher Filmemacher (»Brick«, »Looper«) ist als Spielzeugaufsteller. Sollten »Die Letzten Jedi« doch noch so etwas wie ein für sich bestehender Film werden? Es gibt Anzeichen dafür. Es sind nicht viele.

Das direkte Vorbild ist jener Film, der gemeinhin als der bisher gelungenste der gesamten Saga gilt, »Episode V – Das Imperium schlägt zurück« (1980). Er hatte manches für sich: Eindrucksvolle Schlachten im Schneefeld und wirkungsmächtige Offenbarungen im Familienroman des Hauses Skywalker. Damals wie heute befand man sich im (Bürger-)Krieg. Permanent in einem Himmelfahrtskommando. Opferbereitschaft und Korpsgeist sind selbstverständliche Voraussetzungen.

Es ist ein Konflikt zwischen einer offensichtlich nazimäßigen Organisation namens »First Order« und einer (im für »Star Wars« obligatorischen Einleitungstext des Vorspanns in fetten Großbuchstaben gehaltenen »Resistance« unter Führung der Prinzessin Leia, verwitwete Solo (Carrie Fisher, die im vorigen Dezember verstarb, was diesem Film im nachhinein eine eher unglückliche Tragik verleiht).

Kann man da ignorieren, dass die Verwendung des Begriffs »Resistance« in den USA der letzten Monate recht seltsame Wege genommen hat? »Resistance« heißt zunächst: »Gegen Trump!«. Praktisch ist »Resis­tance« dabei eine Chiffre für die konfuse Clintoneske Überzeugung, »die Russen« seien Schuld an Trump (und allem anderen auch). Scharfsinnigere Leute sprechen statt von »Resistance« schlichter von »Idlibs« (»Idiot liberals«).

Wie dem auch sei. Ein politischer Unterschied zwischen First Order und Resistance ist ohnehin kaum erkennbar. Der Konflikt scheint eher der zwischen Interpretationen derselben diffusen Theologie zu sein. Ein Glaubenskrieg. Krieg aber auf alle Fälle. Weite Teile des Films spielen auf Befehlsständen von Raumschiffen, sprich Flugzeugträgern. Die antagonistischen Kräfte kämpfen entweder als Armee oder als jeweilige Emanation einer metaphysischen Kraft (die ominöse »Force« der »Star Wars«-Religion) bestimmter Individuen. Eine Analogie zu den Superhelden z. B. im Marvel-Universum. In einer Szene setzt es volle Kanne Artilleriefeuer auf (das Trugbild von) Luke Skywalker (Mark Hamill). Die Erscheinung juckt das kein bisschen. Sie wischt das weg, als wäre es Staub auf der Schulter.

Überhaupt ist stoische Indifferenz das Merkmal von Luke Skywalker. Gleich zu Beginn des Films wirft er das ihm von seiner designierten Nachfolgerin Rey (Daisy Ridley) angebotene Laserschwert über die Schulter die Klippe hinunter (er steht auf einem Steilhang mit Blick auf den Horizont eines seelenruhigen Meeres). Sein Gleichmut ist angesichts des durch diese Geste drohenden Ruins der Spielzeugindustrie wahrlich erschreckend.

Die Nachfolgegeneration – Ray und ihr Antagonist Kylo Ren (Adam Driver), Sohn von Leia, somit Neffe von Luke und in einer Art Rösselsprungverhalten auf den Spuren von dessen Vater Darth Vader – kann sich diesen Gleichmut noch nicht leisten. Sie muss erst eine Reihe von Initiationsritualen durchmachen, die auf berüchtigte religiöse Schlüsselbegegnungen anspielen (Abraham, Isaak und GOtt, Satan, Jesus und die Wüste usw.)

Dem Gleichmut des Superhelden entspricht leider eine visuelle Eintönigkeit, mit immerhin drei signifikanten Ausnahmen. Natürlich bestehen auch sie aus Zitaten. Da ist 1. eine Version des »Orients«. Diesmal ein Paradies für Waffenschieber, Steuerflüchtlinge und Hasardeure, eine Art Space-Dubai mit Casino und Kamelrennbahn, wo die Resistance auf die Hilfe einer ultimativen Trickster-Figur (Justin Theroux), einem »Codebreaker« und Meister der Trugbilder hofft. 2. gelangt Rey im Verlauf ihrer Initiation ins Jedi-Dasein in eine Höhle mit einer mehrfachen Spiegelung des eigenen Trugbildes (analog zum berühmten Spiegelsaal in »The Lady From Shanghai«, Orson Welles, 1947). Und dann ist da 3. eine Entscheidungsschlacht mit sehr roten Spuren in einem sehr weißen Schnee. Der visuelle Eindruck ist aus »Fargo« (Coen-Brüder, 1996) bekannt. Ein Schrottplatz kommt diesmal überraschenderweise nicht vor. Ende noch nicht in Sicht.