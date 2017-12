Genial, futuristisch, bumbum: Panzerballett Foto: Stefan Wittmann

Im Moment steckt die Jazzmusik in einer Krise, es gibt nur weichgespültes Jazzdesign mit schmachtende Frauenstimmen, die sich von jo­ghurtleichten Rhythmen begleiten lassen, Trompeter, die nur noch mit halber Kraft ins Horn stoßen, und Musiker, die sich gar an das Reformationsgedöns gehängt hatten und Musik aus Luthers-Zeiten leicht ausgebessert präsentierten. In diese müde Runde fällt nun ein deutsch-österreichisches Quintett ein, das einen eigentümlichen Namen trägt: Panzerballett. Und dann ist es auch noch eine Weihnachtsplatte!

Mit der Bundeswehr haben die Musiker nichts am Helm, sie pusten lieber mit dem neuen Album »X-Mas Death Jazz« den Weihnachtsmännern, Elfen und Engeln die verklebten Hirne durch. Bekannt dürften die fünf Musiker den Jazzfreunden von verschiedenen Festivals sein, und auch die Metaller hatten an diesem Ballett bereits ihre Freude, als es Wacken Open Air auftrat.

Auf all seinen Alben seit 2005 hat sich das Panzerballett nicht gerade mit den alltäglichen Jazzdingen beschäftigt. So durchbohrten sie beispielsweise Nicoles alten schmierigen Hit »Ein bisschen Frieden« und gestalteten es zu einem knarzenden Revoluzzersong um, mit dem sie den Militaristen mal so richtig in den Arsch treten können. Nicole wird sicherlich immer noch Rotz und Wasser weinen. Auch AC/DCs »Thunderstruck« war nach der Ballett-Bearbeitung so wenig wiederzuerkennen wie der »Dirty Dancing«-Schmachtfetzen »Time Of My Life«.

Diese Verquastungen vom Panzerballett können nur entstehen, weil die Mitglieder in den unterschiedlichsten Formationen zugange sind, mehrfach Musikpreisträger waren von Klassik bis Heavy Metal alles mit der nötigen Ernsthaftigkeit interpretieren. Jan Zehrfeld ist der Leiter dieses humorigen, vom Jazz über Funk bis Metal eigentlich alles wegspielenden Ensembles. Ihm stehen ehemalige Hochschulabsolventen und Meisterschüler zur Seite, der Gitarrist Joe Doblhofer, der in den Tiefen des Basses nach der Erleuchtung suchende Heiko Jung, Sebastian Lanser an Schlagzeug und Quintolen und der Saxophonist Alexander von Hagke.

Für ihr erstes Weihnachtsalbum haben sie musikalisch so manchen Originalinterpreten gevattermordet. Die ausgewählten Songs passen in ein polyrhythmisches Konzept und lassen vertrackte Momente zu, kurzum, sie organisieren ein avantgardistisches Weihnachten, wie es krasser nicht sein könnte. Hier eine gehörige Portion Aggression, dort das jetzt erst schön gewordene Weihnachtslied »White Christmas« und dann herrlich brutal »Leise rieselt der Schnee« jenseits alles Leisen. Endlich darf man auch wieder Whams »Last Christmas« hören. Bisher brachte es nur noch Wut in alle Supermärkte und Kaufrauschhäuser, denn dort dudelte der Song schon ab September neben Udo Jürgens und James Last aus allen Lautsprechern. Genial und futuristisch, bumbum, »Kling Glöckchen« und »Let it snow« erinnert eher an das Pflastersteinewerfen als an etwas anderes. Ausnahmsweise stimmt der beigefügte Waschzettel: »Ein fürstliches Schlachtschüsselessen für jeden Freund der anspruchsvollen Unterhaltung.« Jawohl, gut gesagt und erst recht gut gespielt.