Die Braut, die sich nicht traut

Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Nach dem ersten Spitzengespräch von Union und SPD pochen führende CDU-Politiker auf eine Neuauflage der großen Koalition (Groko). Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte am Donnerstag in der Wirtschaftswoche zügige Koalitionsgespräche, ähnlich äußerte sich auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die SPD allerdings ziert sich noch bzw. plädiert für ein neues Modell, die sogenannte Kooperationskoalition, kurz »Koko«. Dies lehnten aber führende Unionspolitiker, unter ihnen CSU-Chef Horst Seehofer, bereits kategorisch ab.

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Seehofer und Martin Schulz, sowie die Spitzen beider Fraktionen hatten sich 80 Tage nach der Bundestagswahl am Mittwoch abend zu einem ersten Gedankenaustausch getroffen. Die Union sprach sich danach für Sondierungen mit der SPD »zur Bildung einer stabilen Regierung« aus, also für eine Fortsetzung der Groko.

Die Bundeskanzlerin informierte am Donnerstag den Vorstand ihrer Partei über das Gespräch. Schulz und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles wollen ihre Parteigremien am heutigen Freitag informieren. Der Parteivorstand soll dann entscheiden, ob Sondierungen beginnen oder nicht. Schulz hatte den Gang in eine große Koalition nach den herben Verlusten seiner Partei bei der Bundestagswahl zunächst ausgeschlossen. Der Parteibasis versprach er auf dem Parteitag vor einer Woche, »ergebnisoffen« zu verhandeln. Das sollte auch Optionen wie eine von der SPD unterstützte Minderheitsregierung Merkels beinhalten. Oder eben eine »Koko«, bei der die SPD zwar auch Minister in der Regierung stellt, aber nur auf bestimmten Feldern kooperiert. Beide Varianten sind der Union zu wischiwaschi.

Innerhalb der SPD sprechen sich immer noch viele Politiker gegen die Neuauflage der Groko aus. Die Partei werde, »wenn überhaupt, nur offen sondieren«, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe der Deutschen Presseagentur. Bremens Regierungschef Carsten Sieling sieht in einer Tolerierung einer Minderheitsregierung auf Bundesebene das derzeit tragfähigste Modell für eine Zusammenarbeit mit der Union. »Das wäre Neuland für Deutschland, aber andere Länder können das auch«, sagte Sieling der dpa. Der Vorschlag einer »Koko« basiere auf dem Tolerierungsgedanken, so Sieling: »Kooperieren ja, aber nicht heiraten.« (dpa/jW)