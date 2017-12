Alles kompliziert

Schmutziger Job: Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) bei der Indienststellung der neuen Inlandsmiliz »BFEplus«, Dezember 2015 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Wirklichkeit ist spannender: Mit dem »Fall Amri«, der den Mann bezeichnet, der einen gekaperten Lastwagen in einen Familienweihnachtsmarkt bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin lenkte, erlebte die Bundesrepublik ihren Super-GAU in Sachen gelenkten Terrors. Es ist mittlerweile evident, dass Amri von Mitarbeitern des Staates zumindest angestachelt und unterstützt wurde, worüber sogar LKA-Abteilungen in NRW und Berlin Akten anlegten.

In der ARD-Dokumentation »Der Anschlag« am Montag abend machte nur der Sonderermittler Bruno Jost gute Figur: Er starrte glaubhaft schockiert in die TV-Kameras. Auf seine redlichen Recherchen gehen weite Teile der Erkenntnisse zurück, die die Öffentlichkeit über »Pannen« bei den Ermittlungen hat. Spätestens seit dem Aktenfund fügen sich die Pannen zu einem solch verheerenden Bild zusammen, dass von einer Abfolge unglücklicher Umstände nicht mehr die Rede sein kann.

Sieben Mal war Anis Amri, der unter Dutzenden weiteren Namen gegenüber Behörden auftrat, Thema im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) gewesen. Doch die Behörden versäumten nicht nur aus Überarbeitung und Dusseligkeit, den späteren Attentäter wegen seiner bekannten Vorhaben festzunehmen. In der Dokumentation kommt das vor – so irgendwie: Gezeigt wird ein schlecht beleuchteter Konferenzraum, in dem die Stimmung einer Frühstunde Chemie in der Mittelstufe einer Bremer Gesamtschule herrscht.

Verpennte Beamte können jedoch nicht die Erklärung für das Desaster sein, wenn zeitgleich ein beteiligtes Landeskriminalamt Akten über seinen eigenen Mitarbeiter »VP-01« anlegt, der Amri offensiv zu Attentaten auf Bundesgebiet anstachelte. Der V-Spitzel hatte Amri ostentativ und mehrfach dazu aufgefordert, sich nicht dem IS im nahen Osten anzuschließen, sondern in der BRD tätig zu werden: »Du hast keinen (Reise-)Pass, du musst hier was machen, mach einen Anschlag!«.

LKA-Mitarbeiter fuhren Amri im eigenen Wagen (oder war es ein Dienstwagen?) mindestens einmal von Dortmund nach Berlin. Auch das wird in der Dokumentation nicht so recht thematisiert. Irgendwie ist alles kompliziert – und die einzige Konklusion bleibt, dass die BRD mehr Mittel gegen den Terror braucht. Das wird eindrucksvoll unterlegt mit einer animierten Grafik, wie viele Ermittler für eine 24-Stunden/7-Tage-die-Woche-Überwachung eines »Gefährders« notwendig wären. Immer dieser Kostendruck, nicht!

Auftrag der Dokumentation im Interesse der öffentlichen Sache wäre gewesen, der staatlichen Verwicklung in diesen Akt des Terrors dezidiert nachzugehen. Das ist die heiße Spur. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber stand – wider verfügbaren besseren Wissens – weiterhin die These vom Staatsversagen an erster Stelle. Damit fiel die versprochene »Aufklärungsarbeit« kurz vor dem ersten Jahrestag des Anschlags mit 12 Toten und Dutzenden Verletzten doch ein ganzes Stück hinter den Erkenntnisstand zurück.

Aber es ist ja leider noch viel schlimmer: Wenn nach Bundeswehr und Inlandsspitzelbehörden nun auch Landeskriminalämter, zumindest teilweise, in rechte Umtriebe verstrickt sind – dann? Ja, was dann. Da auch weder das Wochenheft Spiegel (»Sturmgeschütz der Demokratie«) noch sonst irgendwelche Leitmedien seriös berichteten, ward es randständigen regionalen Berichterstattern wie dem RBB und der Berliner Morgenpost vorbehalten, die Horrormeldung von den LKA-Verwicklungen im Fall Amri zu melden. Was folgte, war kein #Aufschrei, sondern das Schweigen im immer lichteren Blätterwald der Republik.

Die ARD-Doku vom Montag steht in dieser, nennen wir es höflicherweise »italienischen«, Medientradition. Als löbliche Ausnahme sei ein Artikel von Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung erwähnt, der immerhin die titelgebenden »losen Enden« auflistet.