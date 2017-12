Markt statt Medien

An der Finanzierungsfrage entscheidet sich der Wert, der einem öffentlichen Rundfunk eingeräumt wird Foto: Pascal Lauener/REUTERS

Um die öffentlichen Rundfunk- und TV-Sender sorgt sich die Bundesrätin und Schweizer Medienministerin Doris Leuthard sehr. So sehr, dass sie die ganz schweren Geschütze auffährt. »Man könnte nur noch den Konkurs vorbereiten. Es wäre sozusagen Sterbebegleitung«, erklärte die Politikerin der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) auf der Pressekonferenz des Bundesrats zur Eröffnung des Abstimmungskampfs gegen die No-Billag-Initiative am Montag dieser Woche. Vom Ruin bedroht sieht Leuthard die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG). Grund für die Angst vor dem Untergang des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens ist eine Volksinitiative, die die Abschaffung aller Rundfunkgebühren beziehungsweise Billag-Gebühren, wie man sie in der Schweiz nennt, fordert. Wie in der BRD werden die Beträge als einkommensunabhängiger Fixbetrag erhoben und sollen sich neu auf 365 Franken (315 Euro) für Fernsehen und Radio. Kein kleiner Betrag für niedrige Einkommen. Bei einer Annahme der Initiative würde der Bund zukünftig Sendekonzessionen für Fernsehen und Radio in regelmäßigen Abständen versteigern.

Hinter dem Anliegen steht ein Bündnis aus Libertären, Jungliberalen und Konservativen, das die für einen Volksentscheid nötigen 100.000 Unterschriften vor zwei Jahren bei der Bundeskanzlei in Bern einreichte. Jetzt wird darüber abgestimmt. »Die SRG ist zu groß geworden und verfolgt gegenüber privaten Medienhäusern eine Verdrängungsstrategie«, erklärte Matthias Müller, Vizepräsident der liberalen Jungfreisinnigen, gegenüber jW am Montag das Engagement seiner Partei (Jugendverbände von Parteien sind in der Schweiz meist selbst als Partei organisiert). Der Zusammenschluss gegen die öffentlichen Sender scheint jetzt in der Schweizer Politik das Wasser aufzuwühlen. So war die eingangs erwähnte Pressekonferenz ursprünglich erst für Januar angesetzt. Doch nachdem die Gegner der Rundfunkgebühren schon früh ihre Kampagne gestartet hatten und bereits vier Monate vor dem Termin am 4. März 2018 online angriffslustig den Abstimmungskampf begannen, entschied man sich beim Bund für eine Vorverlegung. Das No-Billag-Komitee treibt nun also sogar den Schweizer Bundesrat vor sich her – das war alles andere als zu erwarten.

So war die Initiative letzten Monat wegen interner Streitigkeiten in die Medien geraten. Andri Silberschmidt, 23jähriger Präsident der Jungfreisinnigen, kritisierte das Lager der Befürworter. Und das, obwohl sich seine Partei schon bei der Unterschriftensammlung zur Zulassung der No-Billag-Initiative hinter die Vorlage gestellt hatte. Doch der Stil der Kampagne passt Silberschmidt nicht. »Er ist oft zu aggressiv, zu ›Hau drauf‹, zu stark von der Jungen SVP geprägt.«, sagte Silberschmidt gegenüber der Zeitung Schweiz am Wochenende. Tatsächlich treibt der Abstimmungskampf kuriose Blüten: Der Nationalrat Claudio Zanetti von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) verlangte diesen Montag, dass Journalisten, die bei gebührenfinanzierten Medien arbeiten, sich politisch zu outen hätten. Der Gesinnungstest solle über ein Onlinetool erfolgen.

Möglich ist aber auch, dass die Jungfreisinnigen gegen die Kampagne schossen, weil ihr Einfluss im Initiativkomitee gegenüber der Jungpartei der rechten SVP geschrumpft ist. So war Florian Maier, der für die Liberalen im Führungsgremium der Initiative saß, aus beruflichen Gründen nach China ausgewandert. Ein weiteres Komiteemitglied verließ die Jungfreisinnigen, um eine libertäre Abspaltung der Partei zu gründen. Auch Silberschmidts Mutterpartei, die staatstragende FDP, lehnt die Initiative ab. Die SVP und die Wirtschaftsverbände, die selbst oft die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft angreifen, sind in der Frage gespalten. Damit bleiben nur noch Libertäre, die junge SVP und die Jungfreisinnigen als geschlossene Unterstützergruppen. Deren Einfluss bei der Kampagne zeigt sich auch auf der Befürworter-Homepage: Auf einem Banner ruft das Komitee dazu auf, Bitcoins für den Abstimmungskampf zu spenden.

Neben dem Bundesrat steigen vor allem Linke und Gewerkschaften gegen die Initiative in den Ring. Die Grünen, die Sozialdemokraten, die Christlichdemokratische Volkspartei und die Gewerkschaften lehnen das Anliegen ab. Bei der Gewerkschaft Syndicom ist man angesichts der Umfragen, die ein Gelingen der Initiative möglich erscheinen lassen, gewarnt. »Man muss die Initiative ernst nehmen«, sagte Roland Kreuzer, Zentralsekretär für den Sektor Medien bei der Kommunikationsgewerkschaft Syndicom, im Gespräch am Montag mit jW. »Bei einer Annahme gäbe es die SRG nicht mehr. Das öffentliche Fernsehen wäre nicht überlebensfähig – vor allem ausserhalb der Deutschschweiz. Wir werden deshalb mit dem Schweizer Gewerkschaftsbund aktiv gegen die Initiative.«

Und auch in bezug auf die Entwicklungen der Medienlandschaft wirft die No-Billag-Initiative Fragen auf. Syndicom-Mann Kreuzer verweist auf die fortschreitenden Monopolisierungstendenzen in den Schweizer Medien: » Blocher (Milliardär und SVP-Politiker, jW) könnte bei einer Annahme noch Fernsehen mit drei Sendern finanzieren. Für die unabhängige Medienvielfalt wäre das aber ein schwerer Schlag. Wir hätten dann Medienverhältnisse wie in Italien oder den USA.«