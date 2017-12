Arch (Warren Oates) ist hin- und hergerissen: »Der weite Ritt – Director’s Cut« Foto: ZDF/ Hollywood Classics

Nano: Die Erziehungskrise

Die Welt von morgen

Heute geht es um Autoritäten – und was man gegen sie tun kann (oder mit ihnen). Kinder sollen ihre Talente frei entfalten können und dabei vor allem glücklich sein. Ein Spagat für viele Eltern, denn in einer Erfolgsgesellschaft ist Spaß nur angesagt, solange die Leistung stimmt. Erziehungsansätze gibt es mindestens so viele wie Meinungen darüber, welcher Erziehungsstil der richtige ist. Familie Weisgerber beispielsweise erzieht ihre Kinder antipädagogisch. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie Zähne putzen, wann sie ins Bett gehen oder ob sie lieber gleich die ganze Nacht vor dem Fernseher verbringen. Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger beklagt hingegen, dass Eltern ihren Kindern schlicht die Erziehung verweigerten und nur noch deren Wünsche erfüllten – und das sei ein katas­trophaler Zustand. Ingolf Baur besucht für seine Reportage auch ein Heim für verhaltensauffällige Jugendliche und begleitet südkoreanische Schüler in ihrem Alltag, der von Leistungsdrill geprägt ist.

3sat, 18.30

Re: Jagd auf Serieneinbrecher

Eine Soko bekämpft internationale Banden

Wohnungseinbrüche haben in der dunklen Jahreszeit Hochkonjunktur. In Hamburg hat sich die Soko »Castle« auf die Einbrecherjagd spezialisiert. Rund hundert Beamte sagen den reisenden Tätern den Kampf an. Ihr Erfolg: Die Einbrüche in Hamburg sind um 26 Prozent zurückgegangen. Doch wandern die Täter nun ins Umland ab?

Arte, 19.40

Sehnsucht nach Autorität

Eine Doku über unterschiedliche Hie­rarchieformen in internationalen Unternehmen. Im Anschluss an die Sendung wird über »Despoten auf dem Vormarsch« diskutiert: Lässt sich der Triumph von autokratischen Politikern mit dem Wunsch nach starker Führung erklären? Gibt es eine neue Sehnsucht nach Autorität? Wieso ordnen wir uns unter? In der Gesellschaft, im Beruf, in der Familie? Oder ist das einfach Antipädagogik nach oben gerichtet?

3sat, 20.15

Der weite Ritt – Director’s Cut

Selten zu sehen, dieser schöne Film. Harry gibt sein Cowboyleben auf und kehrt zu seiner Frau zurück. Nur langsam nähern die beiden sich an. Als Harry einem Freund beistehen muss, verlässt er seine Familie zum zweiten Mal. Melancholischer Western, statt Action bietet Peter Fonda über weite Strecken hinweg den ruhigen Erzählduktus eines Kammerspiels. USA 1971. Mit Warren Oates. Regie: Peter Fonda.

3sat, 23.50