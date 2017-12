Nachschlag: Eindringlich und informativ

Foto: Marcos Brindicci/REUTERS

Aufklärung – endlich wissen was passiert ist und wer verstrickt war – das ist eine wichtige Forderung der Opfer der argentinischen Militärdiktatur der 1970er Jahre. Die Journalistin Gaby Weber begleitet diesen Kampf um Antworten seit Jahren und auch ihr eindringliches Feature »Die Akten seiner Heiligkeit« im Deutschlandfunk macht deutlich, wie er von Verantwortlichen immer noch erschwert wird. Zwar hat Papst Franziskus, der unter seinem bürgerlichen Namen Jorge Bergoglio Erzbischof von Buenos Aires war, versprochen, die Akten der katholischen Kirche, sowohl im Vatikan als auch in Argentinien, zu öffnen, doch die hiesige Bischofskonferenz trägt diese Entscheidung nicht mit. Zu tief war die Verstrickung der Kirche in die Verbrechen, zu groß wäre immer noch der Ansehens- und damit Machtverlust des Klerus. Statt dessen wird von Kirchenoberen die Rolle der wenigen aufrechten Geistlichen überhöht. Weber gelingt eine packende Reportage, die viele neue Informationen bietet. (cwr)