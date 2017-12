Rechter Opferkult

Gute Kontakte ins bürgerliche Lager: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel im Plenarsaal des Bundestages im Gespräch mit dem FDP-Abgeordneten Alexander Lambsdorff, 12. Dezember 2017 Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Angriffe auf Migranten, brennende Flüchtlingsheime, rassistische Hetze: Die Verbindungen der AfD reichen nicht nur weit in die militante neofaschistische Szene hinein, sondern auch in die bürgerliche Mitte. Doch kaum in den Bundestag eingezogen, inszenierte sich die AfD-Fraktion dort am Mittwoch selbst als Opfer von »linksextremer Gewalt« – die sie zum Thema einer Aktuellen Stunde gemacht hatte.

Auslöser war wohl eine Handverletzung, die sich der AfD-Abgeordnete Kay Gottschalk während des Parteitags am vorvergangenen Wochenende in Hannover zugezogen hatte. Er machte den Anfang, warf »allen Parteien außer der AfD« das Betreiben einer »Meinungsdiktatur« vor. AfD-Mitglieder müssten »Spießruten laufen« und würden »überall gemobbt« – von »Linksextremisten wie Ulla Jelpke«. Die Abgeordnete wolle »den Kommunismus einführen«, meinte Gottschalk. Auch Bundestags-Newcomerin Beatrix von Storch, die Anfang 2016 den Schießbefehl an der deutschen Grenze gegen Geflüchtete gefordert hatte, lamentierte: Immer werde ihre Partei bekämpft, auch von den Medien. Dabei sei sie doch als einzige »für Demokratie und Frieden«.

Das sorgte selbst in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion für Lacher. Deren Mitglied Stephan Mayer (CSU) wollte aber lieber seine eigenen Parteikollegen als größtes Opfer sehen. »Die meisten Gewalttaten gegen Politiker richteten sich letztes Jahr gegen CDU und CSU«, sagte er, räumte aber ein, es gebe weit mehr rechte Straftaten. Sein Fraktionskollege Marian Wendt (CDU) erklärte, es handele sich bei Gewalt von rechts wie auch von links um »Attacken gegen den bürgerlichen Konsens«.

Caren Lay (Die Linke) nannte die AfD eine »menschenverachtende Partei«. Sie grenze Unliebsame aus, hetze Gruppen gegeneinander auf und stelle sich scheinheilig als Opfer dar. Allein auf ihr Büro in Bautzen habe es diesen Montag den 28. Angriff von Rechten gegeben, berichtete Lay. Zu den Attacken habe sich unter anderem die Identitäre Bewegung bekannt, berichtete Lay. »Mit denen und der gewaltbereiten rechten Szene hängen Sie doch zusammen«, sagte sie in Richtung der AfD. Die Linke-Politikerin erinnerte zudem daran, dass es im Jahr 2016 fast 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und mehr als 2.500 weitere Attacken gegen Geflüchtete gab. Diese rassistische Gewalt sei derzeit die größte Bedrohung für die deutsche Gesellschaft.