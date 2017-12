»Ein Tarifvertrag bindet beide Seiten«

Die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft, GEW, und Verdi haben die Tarifverhandlungen für die studentischen Beschäftigten in Berlin, dem einzigen Bundesland, in dem diese Gruppe überhaupt einen Tarifvertrag hat, am Dienstag für gescheitert erklärt. Ab Januar haben Sie Streiks angekündigt. Wie ist die letzte Gesprächsrunde aus Ihrer Sicht gelaufen?

Die Berliner Hochschulen wollten uns ihr Angebot nicht im Vorfeld zur Beratung zukommen lassen, sondern haben uns damit ad hoc auf der Sitzung konfrontiert. Das wäre kein Problem, wenn es denn gut gewesen wäre. Ursprünglich wurde uns beim letzten Mal angeboten, den Lohn ab dem 1. Januar auf 12,13 Euro und im Jahr 2021 weiter auf einen Stundenlohn von 12,35 Euro zu erhöhen. Nun wollten sie die Laufzeit noch mal von fünf auf sechs Jahre verlängern und im sechsten Jahr 12,50 Euro pro Stunde bezahlen. Wir hatten schon im September einen Kompromissvorschlag vorgelegt, dazu aber bis diese Woche keine Reaktion erhalten. Im Gespräch wurde er als »nicht diskussionsfähig« abgelehnt.

Wie sah Ihr Vorschlag aus?

Wir hätten uns darauf eingelassen, mit 96 Prozent des Entgelts der Gruppe 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder zu starten. Jedes Jahr sollte es um einen Prozentpunkt erhöht werden, und die normalen Lohnsteigerungen der Stufe sollten natürlich auch mitgenommen werden. Das hätte bedeutet, dass wir am 1. Januar mit 12,24 Euro einsteigen, materiell also gar nicht weit weg waren. Aber was uns sehr wichtig ist, ist eine kontinuierliche Angleichung, schließlich steigen auch die Lebenshaltungskosten. Das war für uns ein großes Entgegenkommen, wurde aber rundheraus abgelehnt.

Einer der Kernpunkte Ihres Modells ist die Kopplung der Gehälter der studentisch Beschäftigten an die Tarifentwicklung aller Hochschulangestellten.

Das ist erforderlich, damit wir nicht wieder abgehängt werden, denn so ist dieser riesige Rückstand überhaupt erst zustandegekommen. Der Stundenlohn liegt bei 10,98 Euro und ist seit 16 Jahren nicht erhöht worden.

Wie wurde begründet, dass diese Verknüpfung nicht vollzogen werden soll?

Dahinter stehen natürlich finanzielle Erwägungen, aber eine systematische Antwort haben wir dazu nicht erhalten.

Die Technische Universität Berlin hat angekündigt, ab Januar freiwillig 12,50 Euro bezahlen zu wollen, also sogar mehr als Sie fordern. Warum sind Sie trotzdem nicht zufrieden?

Der wesentliche Punkt ist natürlich, dass ein Tarifvertrag eine verlässliche Regelung ist, die beide Seiten bindet. Was die TU macht, ist für die einzelnen Beschäftigten natürlich gut, und wir begrüßen, dass sich überhaupt eine Hochschule bewegt, während die anderen so tun, als gebe es dafür keinen Bedarf. Aber eine einseitige Arbeitgeberregelung kann dieser auch einseitig rückgängig machen. Außerdem fordern wir nicht nur mehr Lohn: Wir brauchen beispielsweise auch eine Lösung für das Problem, dass studentische Beschäftigte kein Krankengeld erhalten und so nach sechs Wochen Krankheit ohne Einkommen dastehen. Wir möchten tariflich eine ausgeweitete Entgeltfortzahlung vereinbaren, um diese Härtefälle zu regeln.

In welchen Hochschulbereichen werden überhaupt Studierende beschäftigt?

Es gibt keinen Bereich der Uni mehr, in dem keine studentischen Beschäftigten arbeiten. Sie gehören klar in die Lehre und Forschungsunterstützung, etwa in Tutorien, bei Wissenschaftsprojekten etc. Sie sind aber inzwischen auch sonst überall, in der Verwaltung, der IT, im Studierendenservice, in Sekretariaten. In den Randzeiten der Bibliotheken finden sie dort außer studentischen Beschäftigten fast keine Angestellten. Ohne diese Gruppe, die inzwischen die größte Einzelgruppe unter den Beschäftigten der Berliner Hochschulen ist, würde nichts mehr funktionieren.

Sprechen wir hier also nicht nur von Lohndumping, sondern damit verbunden auch von Verdrängung von hauptberuflichem Personal?

Das ist eine reale Gefahr und für uns Teil dieser Auseinandersetzung. Wir verstehen ja sogar, dass Studierende eingesetzt werden, die nicht nur billig, sondern auch so schön flexibel sind. Aber so können wir das nicht akzeptieren. Das darf doch nicht Leitlinie der Personalpolitik in der Wissenschaft sein.