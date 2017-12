Rotlicht: Irrationalismus

Die Unvernunft kann verschiedenste Ausformungen annehmen Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Aluhüte schützen, Bachblüten heilen, und Chemtrails schaden. Verschwörungssimpel können erheitern, Esoteriker befremden und Zeloten aller Schattierungen nerven. Die Spanne irrationaler Absonderungen ist breit, Performance, Welterklärungsansätze und angepriesene Mittel sind verschieden. Es gibt Geistheiler, Hellseher und Handleser, die Rückführungen, Jenseitskontakte oder Reinkarnationstherapien anbieten. Es gibt Lichtgurus und Reikimeister, die »innere Balance« und Harmonie versprechen. Es gibt allerorten Scharlatane, Quacksalber und Kurpfuscher für anthroposophische, fernöstliche, geomantische oder energetische Ernährungs-, Raum- und Lebensberatung, es gibt die professionellen Nachfahren der früheren Afterärzte und Urinpropheten, die mit kinesiologischer und alternativer Medizin hausieren gehen.

Dieser therapeutische Okkultismus verheißt auf sehr spezielle Weise, das beschädigte Leben des atomisierten Einzelnen im Verhältnis zu seiner kapitalistischen Umwelt widerspruchsfrei – im üblichen Jargon: »im Einklang mit sich und der Welt« – zu regeln. Denn objektiv betrachtet, sollen sich die Subjekte, die sich unter die Obhut von Wunderheilern begeben, im Falle einer erfolgreich verlaufenen Kur zur Selbstfindung als dann innerlich aufgeräumte Ich-AGs der alltäglichen Konkurrenzsituation stellen können. Der esoterische Irrationalismus ist im Rahmen zweckrationaler Vergesellschaftung ausgesprochen funktional und unter den Varianten der Unvernunft nur die offensichtlichste.

Zur Annäherung an das, was Irrationalismus eigentlich indiziert, wird zu klären sein, wie sein Gegenteil bestimmt ist. Vernunft bedeutet allgemein, wie in der Onlineenzyklopädie nachgelesen werden kann, vermöge des eigenen Denkens »aus den im Verstand durch Beobachtung und Erfahrung erfassten Sachverhalten allgemein gültige Zusammenhänge der Wirklichkeit erschließen zu können durch Schlussfolgerungen, deren Bedeutung zu erkennen, Regeln und Prinzipien aufzustellen und danach zu handeln«.

Vertreter eines philosophischen Irrationalismus sprechen der Vernunft diese Fähigkeit ab und behaupten andere, »höhere« Weisen der Erkenntnis wie Glaube oder Intuition. Das »direkte Erleben« oder die »unmittelbare Anschauung«, Mythos und Offenbarung werden zu Schlüsseln, die Welt zu erfassen. Irrational ist die Absage an ein Denken in Zusammenhängen, an jede Art von Vermittlung, ist die Leugnung von Gesetzmäßigkeiten innerhalb von Gesellschaften, die zu erkennen indes auch deren Veränderung ermöglicht. Dem gegenüber steht die Behauptung von den ewigen Ordnungen des Seins als göttlichen oder natürlichen Konstanten, die das menschliche Leben und Zusammenleben determinieren. Die Möglichkeit des Eingriffs und der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse ist damit in Abrede gestellt.

Von politischem Irrationalismus ist zu reden, wenn etwa eine bestimmte gesellschaftliche Erscheinung, ein bestimmter Aspekt, eine bestimmte Gruppe aus ihrem notwendigen Zusammenhang gerissen und als alleinseligmachend oder als Quelle allen Übels behauptet wird. Wer also die Existenz des Zinswesens oder das Wirken der US-amerikanischen Notenbank oder »die Juden« als den alleinigen Grund für das Weltelend ausmacht, der ist dem irrationalen Wahn verfallen. Ein Politiker handelt aber generell auch dann irrational, wenn er die Spuren sozialer Unzufriedenheit nicht auf definierbare Ursachen zurückführt, gewissermaßen rationalisiert, sondern ursprüngliche Emotionen, Wut und Hass seiner Anhänger noch befeuert.

Irrationalismus hatte von dem Zeitpunkt an durchgängig Konjunktur, als das Bürgertum endgültig an die Macht gekommen war und dessen vernunftbegründete Ideale sich permanent an der kapitalistischen Wirklichkeit blamierten. Gegenwärtig aber scheint wieder Boomphase zu sein.