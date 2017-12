Protest der Dynamowerker

Anlässlich des Treffens von Siemens-Managern mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) am Montag in Berlin haben Arbeiter des Berliner Siemens-Dynamowerkes vor dem Ministerium gegen den vom Konzern angekündigten Jobabbau protestiert. Zypries hatte die Wirtschaftsminister der Bundesländer, in denen Siemens-Standorte von Schließung bedroht sind, sowie den Konzernvorstand zu einer Unterredung eingeladen. Ergebnisse gab es nicht. Siemens will weltweit 6.900 Stellen »abbauen«, die Hälfte davon in Deutschland. In Berlin soll die Produktion im Dynamowerk eingestellt werden. Insgesamt sollen in der Hauptstadt 1.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. (jW)