In Summa: Jauchzet, frohlocket! Foto: Tobias Schult

Alles an dieser Weihnachts-CD ist innig, auch ihr Witz. Als festliches Emblem hat das Hamburger Ensemble Resonanz, beheimatet im Feldstraßen-Bunker direkt neben der Spielstätte des FC St. Pauli, einen Goldesel aufs schwarze Cover setzen lassen. Das entbehrt nicht der Selbstironie. Jeder der Musiker hätte nach dem Studium bei einem der hochbezahlten Sinfonieorchester anfangen können. Aber sie wollten »ihr Ding«, wollten selbst bestimmen, basisdemokratisch und anspruchsvoll. 15 Jahre Fahrrad- und Discounter-Leben war die Strafe. Heute sind sie Residenzorchester in der Elbphilharmonie, werden wahrgenommen als eines der besten Kammerensembles der Welt, es geht ihnen gut. Der Goldesel bleibt trotzdem ein hübscher Scherz.

Rind und Esel im Stall neben der Krippe mit dem Christkind und seinen Eltern sind Spielfiguren einer jahrhundertealten Tradition. Das Ensemble Resonanz belebte sie erstmals 2014 im Bunker wieder, mit derart großem Erfolg, dass die Konzerte zum festen Termin im Jahreskalender wurden. Die Idee: ein warmes und nahes, vom Kommerz befreites Weihnachten mit dem Mainstreamhit des Festes, Bachs »Weihnachtsoratorium«, personell und instrumentell heruntergedimmt auf Wohnzimmergröße. Vier Solosänger für Arien und Rezitative. Die Passagen für Chöre, darunter ein Turbachor, und Choräle werden zusammen mit den Solisten von den Musikern gesungen. Vier Geigen, drei Bratschen, ein Cello, ein Bass, eine Trompete, eine E-Gitarre; alles weitere besorgt Michael Petermann auf seinen Vintage-Keyboards aus dem 20. Jahrhundert. Das Ohr fremdelt freudig. Distanz entsteht und siehe: Die Schönheiten der Musik Bachs lassen sich im Unvertrauten viel besser erkennen; aus der Begeisterung darüber, was man da alles an nie bemerkten Einzelheiten wahrnimmt, entsteht neue Nähe.

Wie es sich für einen weihnachtlichen Dezemberabend unter Freunden gehört, haben die Musiker den sechs, sonst an zwei langen Abenden aufgeführten Teilen des Riesenwerks ein Best of abgewonnen. Auf der Weihnachts-CD, der ersten auf dem ensembleeigenen Label, ergibt das 30 Nummern großartiger, oratorischer Kammermusik mit Gesang. In »Großer Gott und starker König« demonstriert das Ensemble, wie ansteckend es zu jubeln versteht – der Keyboardspieler sogar übermütig. Die unmittelbar folgende Sinfonia (des dritten Teils) gerät in den verwunschenen Registern der Keyboards, dem diesigen Sopran der gedämpften Trompete und einer einmal sogar Bottleneck-Effekte nutzenden E-Gitarre zu wiegenliedartiger Jazz-Lyric im Dreiertakt, dargeboten mit größtem Können und höchster Sensibilität für das, was Bach uns zu sagen hat.

Auch gesungen wird vorzüglich. Benjamin Glaubitz ist ein klangschöner, rhetorisch schlanker Evangelist, Dominik Köninger ein kraftvoll und genau artikulierender Bass. Dazu die natürlich geführten, ausdrucksvollen Stimmen von Johanna Winkel und Truike van der Poel. Die E-Gitarre »schlüpft«, wie Gitarrist Johannes Öllinger sagt, in die Rolle der Oboe, der Pauken, des Continuo; in »Flößt, mein Heiland« verwandelt sie sich im Wechsel mit dem Sopran ins Echo. Bei »Ich will nur dir zu Ehren leben« allerdings erschrickt vielleicht nicht nur König Herodes. Allzu vordergründig gehen die ansonsten überaus feinfühligen und treffsicheren Arrangeure hier mit der Substanz Bachs um. Herrlich musiziert danach der Kontrapunkt aus drei Singstimmen und konzertierender Geige in »Ach, wenn wird die Zeit erscheinen«. Gewagt und gewonnen schließlich der Comicsound des Synthesizers im am Ende an Gesualdo erinnernden »Was will der Höllen Schrecken?«

In Summa: Jauchzet, frohlocket! Der Kracher für Freundinnen elaboriert verrückter Musikbegleitung an Heiligabend, die ultimative Gebrauchsanweisung für festliches Schmusen und Kuscheln im Kerzenlicht!