Bruch mit dem Kapitalismus

»Kann aus Lenins Politik des Bruchs von Kettengliedern aus den Jahren 1917–1922 nichts für ein ›Stoßen des Kapitalismus‹ im Jahre 2017, so, dass er fällt, gelernt werden?« – Christoph Lieber in »Die Oktoberrevolution 1917 und die Folgen« Foto: Pavel Rebrov/Reuters

Die Redaktion der Zeitschrift Sozialismus bringt im Zweimonatsrhythmus ein Supplement heraus. In der aktuellen Ausgabe »Die Oktoberrevolution 1917 und die Folgen« schreiben Christoph Lieber, Heerke Hummel und Sabine Kebir über die Epochenzäsur, die die damaligen Ereignisse begründeten und deren Bedeutung für heute.

Lieber stellt in seinem Beitrag »Von der Kunst des Aufstandes zum Ausbleiben sozialistischer Regierungskunst« nach Rückgriff auf den jungen Marx und mit Blick auf den Aufstieg und das Scheitern der UdSSR die Frage: »Kann aus Lenins Politik des Bruchs von Kettengliedern aus den Jahren 1917–1922 nichts für ein ›Stoßen des Kapitalismus‹ im Jahre 2017, so, dass er fällt, nichts gelernt werden?« Er entwirft ein Periodisierungskonzept für die vergangenen 100 Jahre. Demnach war die Ära des revolutionären Aufbruchs nach 1917 »die Inkubationszeit einer neuen, höher entwickelten, gesellschaftlichen Betriebsweise des Kapitals, die in den USA ihren Anfang nahm«. Die Ära von 1945 bis ca. 1975 wiederum bildete die Blütezeit dieses Fordismus, in der er sich gesamtkapitalistisch durchsetzte. Mit dem Beginn der weltkapitalistischen Deregulierung ab 1975 begann der Siegeszug des Neoliberalismus, der einen »Erdrutsch« einleitete, dem das sozialistische Lager im Osten und die Sozialstaatskompromisse im Westen zum Opfer fielen. Gleichzeitig sieht Lieber von 1917 bis 1921/22 einen »Bewegungskrieg« als Ausdruck der Klassenkämpfe, hernach einen »Stellungskrieg«, in dem Kapitalismus/Fordismus und Sozialismus/Bolschewismus um die Hegemonie rangen und der mit der Niederlage des sowjetischen Sozialismusmodells geendet habe. Heute befänden wir uns in einer Art »Interregnum« zwischen der Krise des Kapitalismus und dem Aufbruch zur ökonomischen und politischen Befreiung.

Heerke Hummel liefert eine kurze Gesamtschau der revolutionären Entwicklung seit 1917 und ihrer Deutung heute. Trotz des schnellen Endes des Aufbruchs von 1917 sei 1945 der Weltkapitalismus in einer dramatischen Krise gewesen. Eine Niederlage in der Systemauseinandersetzung war denkbar, allein die langfristig wirksame ökonomische Überlegenheit habe den Vorteil für den Westen gebracht. Gleichzeitig stellten sozialistisch-kommunistische Selbstreformierungen das bolschewistische Prinzip in Frage und drängten auf Demokratisierung. Im Gegensatz zu Orlando Figes, der Russland 100 Jahre später noch immer als demokratiedefizitären Staat sieht, betont Hummel den Versuch des Bruchs mit der kapitalistischen Verwertungslogik noch immer als beispielhaft und als wieder vor uns stehende Aufgabe.

Sabine Kebir plädiert für einen gesamtgesellschaftlichen, aktiven Demokratiebegriff in Anlehnung an Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und Antonio Gramsci. Der Kampf um den Sozialismus sei stets auch der Kampf um die größtmögliche Demokratie. Insofern sei die Oktoberrevolution die Impulsgeberin für die antiimperialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts gewesen, die »heute keineswegs vollendet, sondern – Rückschläge eingeschlossen – in vollem Gange« seien, sich aber gegen Konterrevolution, Neoimperialismus und Krieg behaupten müssten.

Alle drei Beiträge wenden sich gegen jeden Versuch, den Oktober 1917 im Archiv der Weltgeschichte abzulegen. Aus Fehlern, die gemacht wurden, sollte man lernen.