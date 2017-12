Der Raubfrieden

Den Bolschewiki blieb keine andere Möglichkeit, als die Bedingungen des Friedensvertrags anzunehmen und auf Zeit zu spielen – Karikatur aus der Münchner Zeitschrift Jugend (1918, Nr. 10) »Trotzki lernt schreiben« Foto: picture alliance / akg

Das am 8. November 1917 vom Zweiten Gesamtrussischen So­wjetkongress verabschiedete »Dekret über den Frieden« fand bei einfachen Leuten und den Soldaten der kriegführenden Länder ein positives Echo. An der Ostfront kam es zu Verbrüderungen zwischen deutschen und russischen Soldaten und sogar zu lokalen Waffenstillstandsvereinbarungen. Die imperialistischen Regierungen und Militärführungen beider Seiten hingegen wollten den verbrecherischen Krieg bis zum eigenen Sieg und zur Niederlage der jeweils anderen Seite weiterführen. Die Entente-Alliierten Großbritannien, Frankreich und USA schwiegen zum Friedensruf aus Russland. Sie hatten plötzlich ihren Verbündeten im Osten verloren. Sowjetische diplomatische Noten blieben ohne Antwort. Soweit Vertreter der Entente inoffizielle Kontakte zur Sowjetregierung unterhielten, ging es eher darum, die verhassten Bolschewisten zur Weiterführung des Kriegs gegen Deutschland zu bewegen. Die Hoffnung, ja Überzeugung war bei den Alliierten fest verankert, dass unter ihrem interventionistischen Einfluss in Bälde der sozialistische Spuk beendet sein würde und eine kapitalistische Konterrevolution gesiegt hätte.

Verschleierte Annexion

Das kaiserliche Deutschland signalisierte am 27. November 1917 sein Einverständnis mit Waffenstillstandsverhandlungen. Die anderen »Mittelmächte« Österreich-Ungarn, Bulgarien und das Osmanische Reich stimmten zu. Am 17. Dezember trat ein Waffenstillstandsvertrag in Kraft, und am 22. Dezember begannen in Brest-Litowsk Verhandlungen über einen Friedensvertrag zwischen Sowjetrussland und den Mittelmächten unter deutscher Führung. Die Verhandlungsbereitschaft des Deutschen Reichs war keiner plötzlich erwachten Friedenssehnsucht oder gar einem Verständnis für die sozialistische Revolution in Russland zuzuschreiben. Das Kaiserreich verfolgte seine eigenen imperialistischen Interessen. Die Schwäche Sowjetrusslands sollte genutzt werden, um die alten Kriegsziele im Osten per Vertrag zu erreichen: möglichst großer direkter Landgewinn oder indirekte deutsche Herrschaft über Territorien, die bislang zu Russland gehörten (durch »Selbstbestimmung«), und damit Zugriff auf Rohstoffe, Nahrungsgüter, Industrieanlagen und Infrastruktur. Die Deutschen meinten mit Selbstbestimmung – wie Sebastian Haffner richtig vermerkte – »verschleierte Annexion.«¹ Das Ausscheren Russlands aus dem Krieg wurde als enormer militärischer Vorteil betrachtet. Der Zweifrontenkrieg wurde beendet. Die deutsche Militärführung hoffte, Truppen von der Ost- an die Westfront verschieben zu können. Auch die deutschen Regierungskreise glaubten nicht an eine lange Dauer der bolschewistischen Herrschaft und wollten durch ihre räuberischen »Friedens«-Bedingungen den Zusammenbruch befördern. Das war nicht der Frieden, den Lenin und die Bolschewiki anstrebten.

Die sowjetrussische Delegation fuhr mit einem Verhandlungsprogramm nach Brest-Litowsk, das von Lenin und Stalin verfasst war: »1. Es wird keinerlei gewaltsame Annexion der während des Krieges besetzten Territorien zugelassen. (…) 2. Die politische Selbständigkeit der Völker, die während dieses Krieges dieser Selbständigkeit beraubt waren, wird im vollen Umfang wiederhergestellt. 3. Den nationalen Gruppen, die vor dem Kriege keine politische Selbständigkeit genossen haben, wird die Möglichkeit garantiert, über die Frage der Zugehörigkeit zu diesem oder jenem Staat oder ihrer staatlichen Selbständigkeit durch ein Referendum frei zu entscheiden. (…) 4. Auf den von mehreren Nationen besiedelten Territorien wird das Recht der Minderheit durch besondere Gesetze geschützt. (…) 5. Kein einziges kriegführendes Land ist verpflichtet, anderen Ländern sogenannte ›Kriegskosten‹ zu erstatten. (…) 6. Kolonialfragen werden unter Beachtung der in den Punkten 1, 2, 3 und 4 dargelegten Prinzipien geregelt.«²

Dem Zusammenbruch nahe

Mit den Verhandlungen in Brest-Litowsk begannen ungeheuer dramatische Wochen in der Geschichte der jungen Sowjetmacht. Lenins Friedenspolitik wurde auf eine harte Probe gestellt. Angesichts des desolaten Zustands der russischen Truppen, die weder kämpfen wollten noch konnten, und der militärischen Überlegenheit der Deutschen an der Ostfront war Lenin für einen Friedensschluss selbst zu einem sehr hohen Preis. Russland benötigte dringend eine Atempause. In seinen »Thesen über den sofortigen Abschluss eines annexionistischen Separatfriedens« vom 20. Januar 1918, die er in einer Beratung von Petrograder Parteifunktionären am darauffolgenden Tag vortrug und die am 24. Februar in der Prawda veröffentlicht wurden, hat Lenin seinen Standpunkt in der Friedensfrage klar und deutlich begründet. Er setzte sich vor allem mit den Anhängern eines »revolutionären Krieges« auseinander und lehnte es als ein »blindes Hasardspiel« ab, die Taktik der Bolschewiki von der Erwartung des baldigen Ausbruchs der sozialistischen Revolution im Westen abhängig zu machen. »Wenn die deutschen linken Sozialdemokraten uns auffordern würden, den Separatfrieden für eine bestimmte Frist hinauszuzögern, und uns eine revolutionäre Aktion in Deutschland in dieser Frist garantierten, dann könnten wir die Frage anders stellen. Aber die deutschen Linken sagen das nicht, im Gegenteil, sie erklären in aller Form: ›Haltet euch, solange ihr könnt, entscheidet aber die Frage vom Gesichtspunkt der russischen sozialistischen Revolution, denn wir können euch in bezug auf die deutsche Revolution nichts Positives versprechen.‹ (…) Es besteht kein Zweifel, dass unsere Armee im gegenwärtigen Augenblick und in den nächsten Wochen (wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten) absolut nicht imstande ist, eine deutsche Offensive erfolgreich abzuwehren. (…) Indem wir einen Separatfrieden schließen, befreien wir uns im höchsten für den gegenwärtigen Augenblick möglichen Grade von beiden einander bekämpfenden imperialistischen Gruppen, nutzen ihre Feindschaft und ihren Krieg – der es ihnen erschwert, ein Abkommen gegen uns zu treffen –, bekommen für eine gewisse Periode die Hände frei, um die sozialistische Revolution fortzusetzen und zu festigen.«³ Lenin wollte keinen Separatfrieden mit Deutschland, sondern einen allgemeinen Frieden mit allen kriegführenden Staaten. Sowjetrussland hat immer wieder Vorschläge für einen Friedensschluss auch mit der Entente unterbreitet.

Lenin hatte in Partei und Regierung in der Frage des Friedens einflussreiche Gegner, die zeitweilig in der Mehrheit waren. An deren Spitze standen Nikolai Bucharin und Leo Trotzki. Er hat das Kräfteverhältnis realistisch in einer Notiz über die erwähnte Beratung vom 21. Januar geschildert. In der Partei gebe es zur Friedensfrage drei Meinungen. Die Hälfte der Teilnehmer der Beratung habe sich für den »revolutionären Krieg« ausgesprochen, ein Viertel für Trotzkis Position »Weder Krieg noch Frieden« und »etwa ein Viertel für mich«.

Der »revolutionäre Krieg«

Nikolai Bucharin, damals Mitglied des Zentralkomitees und Chefredakteur der Parteizeitung Prawda, hatte eine führende Rolle bei den »linken Kommunisten« übernommen, die vor allem die Gebietsbüros der Bolschewiki in Moskau und Petrograd beherrschten. Sie waren gegen einen Friedensschluss mit Deutschland und agitierten für den »revolutionären Krieg«. Das Moskauer Gebietsbüro ging so weit, dem ZK sein Misstrauen auszusprechen und zu fordern, es im angeblichen Interesse der internationalen Revolution auf eine Niederlage im Krieg ankommen zu lassen. Lenin hielt die Losung des »revolutionären Krieges« für gefährliches Abenteurertum und eine leere Phrase, die er in diesen Tagen und Wochen mit seiner ganzen Argumentationskraft bekämpfte. Sein entscheidendes Argument war, »dass wir keine Armee haben, dass wir uns nicht verteidigen können«.⁴ Im Mai 1920 trennte sich Bucharin von den »linken Kommunisten«.

Leo Trotzki, damals sowjetischer Außenminister und zeitweiliger Verhandlungsführer in Brest-Litowsk, war mit Lenin einer Meinung in der Ablehnung des »revolutionären Krieges«. Er schrieb in seiner Autobiographie: »Mit dem gleichen Kopfschütteln schauten wir auf Bucharin, Radek und die andern Apostel des ›revolutionären Krieges‹.«⁵ Bei Lenin war das allerdings nicht nur ein Kopfschütteln. In Brest-Litowsk habe er, Trotzki, »den Arbeitern Europas einen grellen und eindeutigen Beweis der Todfeindschaft zwischen uns und dem regierenden Deutschland geben wollen« und sei so »auf den Gedanken einer praktischen Demonstration [gekommen], die sich in der Formel äußerte: Wir beenden den Krieg, demobilisieren die Armee, aber unterschreiben keinen Friedensvertrag.«⁶ Er habe in Übereinstimmung mit einem Beschluss des ZK vom 4. Februar 1918 gehandelt, was in der Tat stimmt. Trotzki hat ein Vieraugengespräch mit Lenin überliefert, wonach der Regierungschef ihm die Möglichkeit offen gelassen habe, das Experiment »Kein Vertrag – kein Krieg« zu wagen, wenn er im Falle eines deutschen Angriffs den »revolutionären Krieg« nicht unterstützt und den Vertrag unterschreibt.⁷ Wenn dieses Gespräch so stattgefunden hat, war die Abmachung mit Trotzki eher ein Geniestreich Lenins, denn die deutsche Aggression kam prompt, und Trotzki war kampfunfähig gesetzt. Später bekannte Trotzki, dass Lenin recht hatte und nicht er.

Trotzki erklärte in der Sitzung der Brester Konferenz am 10. Februar im Namen der Sowjetregierung, »dass, indem Russland von der Unterzeichnung eines annexionistischen Vertrags Abstand nimmt, es seinerseits den Kriegszustand mit Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei für beendet erklärt. Gleichzeitig wird den russischen Streitkräften der Befehl zur Demobilisierung an allen Fronten übergeben«.⁸ Die Verhandlungen wurden unterbrochen, und die sowjetrussische Delegation fuhr nach Petrograd zurück.

Das Deutsche Reich brach daraufhin den Waffenstillstand und begann am 18. Februar 1918 eine gnadenlose und erfolgreiche militärische Offensive gegen Sowjetrussland (»Operation Faustschlag«). Die deutschen Truppen eroberten große Teile des Baltikums, Belorusslands und der Ukraine und marschierten Richtung Petrograd. Ja, der erste imperialistische Staat, der noch vor Japan, Frankreich, England und den USA dem jungen Sowjetstaat mit militärischer Gewalt an die Gurgel ging, war das Deutsche Reich unter Wilhelm II. mit seinen Generälen Hindenburg und Ludendorff. Am 22. Februar stellte die deutsche Seite der Sowjetregierung ein erpresserisches Ultimatum mit verschärften Friedensbedingungen. Punkt zehn lautete: »Vorstehende Bedingungen sind in 48 Stunden anzunehmen. Russische Bevollmächtigte haben sich unverzüglich nach Brest-Litowsk zu begeben und dort binnen drei Tagen den Frieden zu unterzeichnen, der innerhalb weiterer zwei Wochen ratifiziert sein muss.«⁹

Das kleinere Übel

In dieser Situation sah sich die Sowjetregierung gezwungen, das Ultimatum der deutschen Seite anzunehmen und ohne weitere Verhandlungen die verschärften Bedingungen zu akzeptieren. Am 23. Februar schrieb Lenin in der Prawda: »Möge jeder wissen: Wer gegen einen sofortigen, wenn auch noch so schweren Frieden ist, der richtet die Sowjetmacht zugrunde.« Er drohte öffentlich mit seinem Rücktritt (»und ich persönlich würde selbstverständlich keinen Augenblick weder in der Regierung noch im ZK unserer Partei bleiben, wenn die Politik der Phrase Oberhand gewönne«).¹⁰ In der Nacht vom 23. zum 24. Februar beschloss das Gesamtrussische Zentrale Exekutivkomitee (ZEK) unter dem Vorsitz von Jakow Swerdlow mit dem knappen Ergebnis von 116 gegen 85 Stimmen bei 26 Stimmenthaltungen den räuberischen Frieden anzunehmen. Lenin hatte das Gremium beschworen: »Die deutschen Imperialisten machen sich die Schwäche Russlands zunutze, um uns das Messer an die Kehle zu setzen. Und in dieser Lage muss ich, um Ihnen nicht die bittere Wahrheit vorzuenthalten, von der ich zutiefst überzeugt bin, Ihnen sagen, dass wir keinen anderen Ausweg haben, als diese Bedingungen zu unterzeichnen. Jeder andere Vorschlag ist eine gewollte oder ungewollte Heraufbeschwörung noch größerer Übel und einer immer vollständiger werdenden (wenn man hier überhaupt von Steigerungsstufen reden kann) Unterwerfung der Sowjetrepublik, ihrer Versklavung durch den deutschen Imperialismus, oder aber ein trauriger Versuch, sich mit Worten über die gefährliche, ungeheuer schwere, aber unbezweifelbare Wirklichkeit hinwegzutäuschen.«¹¹

Am 3. März unterzeichneten Grigori Sokolnikow, Mitglied des ZK und Vertrauter Lenins, für Sowjetrussland und Richard von Kühlmann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, für das Deutsche Kaiserreich sowie die Vertreter der Regierungen Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei den Friedensvertrag. Sokolnikow gab dabei die Erklärung ab, der Frieden sei »mit der Waffe in der Hand« diktiert worden. »Es ist ein Frieden, den das revolutionäre Russland zähneknirschend anzunehmen gezwungen ist«.¹²

Auf dem VII. (Außerordentlichen) Parteitag der Bolschewiki prallten die Positionen noch einmal aufeinander. Bucharin bezeichnete den Vertrag als »Kapitulation auf der ganzen Linie«. Die einzig richtige Taktik sei der revolutionäre Krieg gegen den deutschen Imperialismus.¹³ Trotzki verteidigte seine Haltung, sympathisierte mit Bucharin, enthielt sich aber der Stimme. Der Parteitag erkannte es am 8. März mit 30 gegen zwölf Stimmen bei vier Stimmenthaltungen, »für notwendig, den von der Sowjetmacht unterzeichneten, überaus schweren, überaus erniedrigenden Friedensvertrag mit Deutschland zu bestätigen, weil wir keine Armee haben, weil die demoralisierten Fronttruppen sich in einem außerordentlich schlimmen Zustand befinden, weil es notwendig ist, sich jede, und sei es die geringste Atempause zunutze zu machen, bevor der Imperialismus die Offensive gegen die Sozialistische Sowjetrepublik eröffnet.«¹⁴ Damit hatte Lenin gegen seine Widersacher obsiegt.

Der Außerordentliche IV. Gesamtrussische Sowjetkongress ratifizierte den Vertrag am 15. März. Lenin hielt das Referat und das Schlusswort mit furiosen Polemiken gegen die »Revolutionäre der Phrase«.¹⁵ Mit dem Inkrafttreten des Vertrags schied Sowjetrussland aus dem verbrecherischen Ersten Weltkrieg aus und bekam die erstrebte und notwendige Atempause.

In der Debatte des deutschen Reichstags über die Ratifikation des Vertrags feierten Regierung und bürgerliche Fraktionen einen großen Triumph. Die Sozialdemokraten übten Stimmenthaltung, und die USPD stimmte gegen den Raubvertrag.

Übrigens mussten Bucharin und Trotzki nach ihrer Niederlage im Streit mit Lenin von ihm keinerlei Zurücksetzungen oder gar Verfolgungen hinnehmen. Bucharin trat aus dem ZK aus, war aber, nach kurzer Unterbrechung, weiterhin unangefochten Herausgeber der Prawda. Auf dem VIII. Parteitag der KPR(B) im März 1919 wurde er mit 258 von 262 Stimmen wieder ins ZK gewählt.¹⁶ Trotzki trat im Einvernehmen mit Lenin als Außenminister zurück und übernahm die wichtige Funktion des Kriegsministers. Er erwarb sich große Verdienste beim Aufbau der Roten Armee und bei der Leitung des bewaffneten Kampfs gegen Konterrevolution und Intervention. Wie aus dem »Testament« Lenins¹⁷ hervorgeht, besaßen beide Genossen bis zum Tod des Parteiführers dessen Anerkennung. Die Ausschaltung und Vernichtung der beiden war Stalins Werk.

Schwere Verluste

Die Bestimmungen des Brester Friedens waren in der Tat überaus schwerwiegend. In Artikel I hieß es euphemistisch: Die Vertragsteilnehmer »sind entschlossen, fortan in Frieden und Freundschaft miteinander zu leben«. Positiv zu werten ist sicherlich die Aufnahme diplomatischer und konsularischer Beziehungen zwischen Sowjetrussland und Deutschland (Art. X) sowie der gegenseitige Verzicht auf Kriegsentschädigungen (Art. IX), der später zuungunsten Sowjetrusslands aufgehoben wurde. Die im Vertrag festgelegten Gebietsverluste Russlands zugunsten imperialistischer deutscher Herrschaft waren fast unerträglich (Art. III und V). Sowjetrussland hatte seine Truppen aus Finnland abzuziehen, auf Estland und das damalige Kurland und Livland praktisch zu verzichten, die polnischen Gebiete zu räumen und vor allem die an Bodenschätzen reiche und landwirtschaftlich wie industriell wertvolle Ukraine den Deutschen zu überlassen.¹⁸ Es gibt Berechnungen, wonach Russland 26 Prozent seines damaligen europäischen Territoriums, 27 Prozent des landwirtschaftlich nutzbaren Landes, 26 Prozent des Eisenbahnnetzes, 73 Prozent der Eisenindustrie, 33 Prozent der Textilindustrie und 73 Prozent der Kohlegruben abschreiben musste.¹⁹ Die abzutretenden Gebiete umfassten 1,42 Millionen Quadratkilometer mit 60 Millionen Menschen, mehr als ein Drittel der Bevölkerung des ehemaligen Russischen Reiches.

Am 27. August 1918 sah sich die Sowjetregierung gezwungen, einen Deutsch-Russischen Ergänzungsvertrag zu dem von Brest-Litowsk abzuschließen, mit dem Sowjetrussland auf Estland und Livland endgültig verzichten und sich mit der Vorherrschaft Deutschlands über Georgien einverstanden erklären musste. In einem zusätzlichen Finanzabkommen musste sich Sowjetrussland verpflichten, sechs Milliarden Mark in sechs Raten an Deutschland zu zahlen. Der Vertrag trat zwar am 6. September in Kraft, kam aber nicht mehr zur Wirkung.

Annullierung

Am 11. November kapitulierte des Deutsche Reich. Die Kapitulationsurkunde enthielt eine Ungültigkeitserklärung des Vertrags von Brest-Litowsk. Die Urkunde legte zwar die Rückführung der deutschen Truppen hinter die Grenzen vom 1. August 1914 fest, machte aber auf deutschen Vorschlag hin für Russland eine Ausnahme. Vom Vorkriegsgebiet Russlands sollten die deutschen Truppen erst dann zurückgezogen werden, wenn die Entente das für angezeigt hielt. Die deutschen Besatzungstruppen wollten und sollten Reserve für den imperialistischen Interventionskrieg bleiben. Am 13. November beschlossen das russische ZEK und der Rat der Volkskommissare die Annullierung des Vertrags von Brest-Litowsk und damit auch seiner Zusätze.

Eine »qualvolle Periode« war durchgestanden. Die Atempause hatte sich gelohnt. Sie war genutzt worden zur Festigung der Sowjetmacht und zum Aufbau einer Roten Armee. Lenin glaubte damals als Optimist, »dass wir der internationalen proletarischen Revolution niemals so nahe waren wie jetzt«. Aber als Realpolitiker warnte er, dass »unsere Lage auch niemals so gefährlich wie jetzt« gewesen sei. Die siegreiche imperialistische Entente »sieht ihre Hauptaufgabe darin, den Weltbolschewismus zu erwürgen, seine Hauptzelle, die Russische Sowjetrepublik zu erwürgen«²⁰ Das geschlagene Deutsche Reich war bereit, sich daran zu beteiligen. Das Unternehmen misslang bekanntlich. 1920 waren die einheimischen Konterrevolutionäre besiegt und die imperialistischen Interventen (bis auf Japan im Fernen Osten Russlands) von sowjetischem Boden vertrieben.

