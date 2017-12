Fortschrittliche Alternative

Lange Jahre war die Volksfront nach der Fatah die zweitstärkste Fraktion in der PLO. Ihre Hochburgen hatte sie in den Flüchtlingslagern im Libanon und Syrien. Mit dem Ende der Sowjetunion verlor die PFLP ihre wichtigsten Verbündeten und Geldgeber. Schlimmer noch: Die Idee des Sozialismus hatte auch im Nahen Osten schweren Schaden genommen. Das progressive Gesellschaftsmodell der PFLP büßte seine Attraktivität ein. Die Massen wandten sich ab und neuen Heilsbringern zu. Der Niedergang der Volksfront ging einher mit dem Aufstieg der Hamas.

1968 trennte sich auch Naif Hawatmeh von der PFLP und hob die Demokratische Front zur Befreiung (DFLP) aus der Taufe, die streng leninistisch arbeitet. Während die Volksfront bis heute eine Zweistaatenlösung ablehnt, war Hawatmeh der erste, der diese Friedensmöglichkeit ins Spiel brachte und dafür in der palästinensischen Befreiungsbewegung als Verräter geächtet wurde. Anfang der 1990er beteiligten sich die drei Organisationen wegen der Osloer Friedensverhandlungen mit Israel an der sogenannten Ablehnungsfront gegen Arafat, der auch die islamische Hamas angehörte. Die PFLP trat aus der PLO aus und kehrte erst Jahre später wieder zurück.

Bereits am Dienstag forderte die PFLP von der palästinensischen Autonomiebehörde, alle Beziehungen zu den USA abzubrechen und alle Abkommen mit Israel aufzukündigen. Außerdem rief sie die Palästinenser zum politischen, wirtschaftlichen und militärischen Widerstand auf, ohne dabei ins Detail zu gehen. Die Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, der militärische Arm der Volksfront, nahm aber bereits in voller Kampfmontur an den Demonstrationen im Gazastreifen teil.

»Die Entscheidung, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, ist eine Kriegserklärung an das palästinensische Volk und seine Rechte«, schrieb die PFLP am Mittwoch in einer Presseerklärung. »Die Schlacht um Jerusalem ist eine Schlacht um ganz Palästina.« Die Volksfront bekräftigt, dass Jerusalem, auf Arabisch Al-Quds (die Heilige), für immer die palästinensische Hauptstadt bleibe. »Unser Kampf wird das Schicksal von Jerusalem entscheiden – nicht Trump.«

Es ist kein schönes Geschenk, das US-Präsident Donald Trump der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) zu ihrem 50. Geburtstag am 11. Dezember auf den Gabentisch gelegt hat: Am Mittwoch erkannte er Jerusalem als Israels Hauptstadt an. Die US-Botschaft soll demnächst von Tel Aviv dorthin verlegt werden. Die völkerrechtswidrige Entscheidung, die allen UN-Resolutionen zuwiderläuft, war erwartet worden, nachdem Trump in den vergangenen Tagen entsprechende Andeutungen gemacht hatte.

Am 1. Dezember verweigerten die italienischen Behörden Leila Khalid die Einreise nach Italien. Sie wollte dort an verschiedenen Veranstaltungen anlässlich des 50. Geburtstags der PFLP teilnehmen. Khalid musste den nächsten Flieger zurück nach Amman nehmen, wo sie lebt. »Diese Aktion folgt einer rassistischen Kampagne der zionistischen Bewegung und den Kräften der faschistischen Rechten in Europa, die in den vergangenen Monaten gegen die Volksfront läuft«, heißt es in einem Statement der PFLP. Nach Angaben der italienischen Behörden habe Khalid kein gültiges Visum für den Schengen-Raum gehabt.

Bislang hatte Khalid keine Probleme sich in der EU frei zu bewegen. Zwar ist die Volksfront in Europa als Terrororganisation gebrandmarkt. Doch verboten ist sie beispielsweise in Deutschland nicht. Im vergangenen September nahm Khalid unbehelligt an einer Konferenz im Europaparlament in Strasbourg teil. Auch in der Bundesrepublik ist die Frauenrechtlerin regelmäßig auf Veranstaltungen zu Gast. In letzter Zeit werden solche Einladungen an PFLP-Mitgliedern zunehmend kritisch gesehen.

Als die MLPD bei der Bundestagswahl auch Unterstützer der Volksfront kandidieren ließ, gab es im Blätterwald einen Aufschrei der Empörung. Volker Beck von den Grünen hatte die Diskussion losgetreten. Die MLPD widersprach der Behauptung, dass sie ein Wahlbündnis mit der Volksfront eingegangen sei, »weil die PFLP in Deutschland nicht aktiv ist«, hieß es in einer Erklärung der Partei vom 5. September. Die MLPD erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen Beck.

Die israelische Zeitung Jerusalem Post hatte das Gerücht geschürt, Geld würde über Konten der MLPD an die PFLP fließen. »Beweise oder Belege für diese Behauptung legen sie allerdings nicht vor«, urteilte das Handelsblatt am 4. Oktober. Dennoch kündigten Deutsche Bank und Postbank im November alle Konten der MLPD, wie die Partei in einer Presseerklärung mitteilte.

Ebenfalls Ärger bekam unlängst die palästinensische Folkloregruppe Al-Carmel aus Dortmund. Nachdem die Frauen im Herbst in Münster auf einem Kulturfest aufgetreten waren, forderten Mitglieder des Stadtrats, das Honorar in Höhe von ein paar hundert Euro einzubehalten. Der Grund: Fotos zeigen die Tänzerinnen von Al-Carmel gemeinsam mit Leila Khalid, als sie an einer ähnlichen Veranstaltung in Wuppertal teilnahm. Die abgebildeten Frauen trugen Schals der PFLP. Im Hintergrund sei eine Karte zu sehen, auf der Israel nicht eingezeichnet war, so die Kritiker. »Es sind Steuergelder, die da an eine Gruppe überwiesen werden sollen, die sich nicht scheut, vor Terroristen und Extremisten zu tanzen«, kommentierten die erzkonservativen Westfälischen Nachrichten aus Münster am 16. Oktober. (gh)