Stutenkerle

»Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen«, lautet eine Weisheit in »Alle Jahre wieder« (BRD 1967, Regie: Ulrich Schamoni). Man kann nur hoffen, dass niemand seine Weihnachtsfeiertage so verbringen muss wie Hannes (Hans Dieter Schwarze) und Inge (Sabine Sinjen) in diesem Film. Wobei nicht klar ist, wer von beiden die grässlichere Zeit verbringt. Hannes arbeitet als Werbetexter in Frankfurt am Main und ist wie jedes Jahr zu Weihnachten mit seiner Gattin bei der seine Familie in Münster. Außerdem begleitet ihn seine Freundin Inge – ohne dass die Familie es mitbekommen darf. Zur Bescherung, zur Messe und zu sämtlichen Kaffeetrinken wandert Hannes mit Gemahlin und Kindern, während Inge mit Hannes’ Freund Spezie (Johannes Schaaf) in dessen Gasthaus auf ihn wartet. Ein Traum – kompliziert und verlogen.

Es gibt viele schreckliche Momente im Film. Die ganzen Sitzungen bei den alten Tanten zum Beispiel, die von früher erzählen und dabei soviel Kuchen in sich reinstopfen, dass einem schon beim Zuschauen übel wird. Oder die Gespräche über die beste Zubereitung einer Weihnachtsgans, die die ganze Bevölkerung von Münster zu beschäftigen scheint (»Auf die Füllung kommt es an«). Erschreckend ist auch die Zusammenkunft von Hannes und früheren Freunden zu später Stunde in einer Kneipe. Es ist die ganze Zeit schon viel Alkohol geflossen im Film, hier ein Weinchen, dort ein Likörchen, aber bei den 40jährigen Männern (die allesamt weitaus älter aussehen) geht es besonders hart zur Sache. Stockbesoffen fahren sie mit dem Auto in den Wald, wo sie einst als Pfadfinder großen Spaß hatten. Die Frauen dürfen sie dann später einsammeln und ins Bett bringen. Am Ende sitzen Hannes und Inge wie am Anfang im Auto, und Hannes erklärt ihr in poetischen Worten, was sie demnächst Schönes miteinander erleben werden in ihrer romantischen Beziehung. Eine ähnliche Version hatte ihm kurz vorher seine Frau aus einem Brief vorgetragen, den er einst an sie schrieb.

Es wird viel gegessen und getrunken im Film, weil das die Westfalen ausmache, so heißt es. Westfälische Küche soll fettig und oft süß und salzig zugleich sein. Grünkohl und Rotkohl sind wichtig, Fleisch ist es sowieso. Und in der Adventszeit backt man hier gern Stutenkerle: kleine Männer aus Mehl, Zucker, Fett und Hefe. Das passt doch: 75 g Zucker, ein Päckchen Trockenhefe in 250 ml Milch auflösen. 500 g Mehl in einer Schüssel mit der Milch, 75 g zimmerwarmer Butter, einer Prise Salz, zwei Eiern verrühren, gut durchkneten bis ein nicht zu fester Teig entsteht. Teig 20 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen, noch einmal kurz durchkneten, ein paar Stutenkerle daraus formen (Rolle rollen, platt drücken, daraus Kopf, Körper, Arme und Beine formen) oder Männer mit einer Keksform ausstechen. Diese mit Rosinen und/oder Mandelblättern verzieren (Augen und Mund), auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech nochmals 15 Minuten ruhen lassen. Bei 200 Grad etwa 20 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Wenn man sie vorher mit einer Eigelbmischung (ein Eigelb, drei El Milch) bestreicht, werden sie schön goldgelb.