Hinter den Fassaden

Peripherie: In Hongkongs nördlichem Viertel Shamshuipo gibt es viele Sozialwohnungen. Doch der Bestand reicht längst nicht aus, um den Bedarf zu decken Foto: Thomas Berger

Wäre die Nathan Road, die Magistrale mit prunkvollen Häuserblocks, Juwelieren und teuren Geschäften zu beiden Seiten, die sich von der Bucht im Herzen Hongkongs in Nord-Süd-Richtung durch den Stadtteil Kowloon zieht, ein weißes Hemd, erschiene die spindeldürre Gestalt darauf als störender Fleck. Tag für Tag sitzt die Seniorin unbestimmbaren Alters etwa 200 Meter vor dem südlichen Ende der Straße direkt neben einer großen Fußgängerampel, die alle paar Minuten umspringt und die Menschenströme an den wartenden Doppeldeckerbussen, Taxen und Privatwagen vorbei auf die andere Seite lässt. Die Standortwahl der alten Frau ist wohlüberlegt. Denn beim Warten auf die nächste Grünphase erbarmt sich doch öfter jemand und lässt eine Münze in den Sammelbehälter der Bettlerin fallen. Deren Habseligkeiten finden in einem einzigen Koffer Platz, der zur Sicherheit an einem Laternenpfahl nebenan angeschlossen ist.

Wären es nur diese eine Frau und noch wenige andere, die »durchs Netz gefallen« sind – vielleicht hätte das Bild von der funkelnden Metropole noch Bestand. Bis 1997 britische Kronkolonie, hatte Hongkong nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung der Volksrepublik China ab den 1950er Jahren einen immensen Aufschwung erlebt. Seit 20 Jahren gehört es nun wieder zu China, noch bis 2047 behält es einen Sonderstatus in der KP-gelenkten Volksrepublik. Es gilt das Prinzip: »Ein Land, zwei Systeme.« Doch es sind eben nicht nur ein paar Fälle: Armut ist hier ein Massenphänomen. Das zeigt sich oft erst auf den zweiten oder dritten Blick. Doch mehrere hunderttausend Einwohner leben in prekären Wohnverhältnissen. Hinter diesem Terminus technicus verbirgt sich ein Drama.

Betroffen sind vor allem die sogenannten Cage people, jene Bewohner käfigartiger Drahtverschläge, deren Bilder um die Welt gingen und für einen kurzen Aufschrei moralischer Entrüstung auch in europäischen Medien sorgten. Um im allgemein kolportierten Gemälde eines strahlenden Hongkongs rasch wieder unterzugehen. Zudem gibt es Schlafbuchten, die statt durch Gitter immerhin durch dünne Holzwände voneinander getrennt sind. Größer als die Käfige sind sie auch nicht: knapp zwei Meter lang und etwa einen Meter hoch und breit. Immer zwei dieser Wohnsärge mit Tür davor sind übereinander angeordnet. Was vorher eine einzige, normal große Wohnung war, ist nun häufig zigmal in solche Doppelkammern unterteilt.

Für Sze Laishan gehört das Wohnungsproblem zu ihrem beruflichen Alltag. Sie arbeitet für »Soco« (Society for Community Organization), Hongkongs wohl größten Sozialverein. Die Nichtregierungsorganisation kümmert sich auf vielfache Weise um jene, die sonst in der harten Konkurrenzgesellschaft der Metropole kaum eine Chance hätten. Viele ältere Menschen sind darunter, ebenso Kranke und Arbeitslose. Also jene, die es auch am schwersten haben, sich ein halbwegs menschenwürdiges Obdach zu sichern. Denn vor allem bezahlbarer Wohnraum ist in der Siebeneinhalb-Millionen-Stadt im Mündungsgebiet des Perlflusses ein überaus rares Gut.

Soziale Brennpunkte

Seinen Hauptsitz hat Soco im Viertel Homantin. Das Großraumbüro liegt im ersten Stock eines gedrungenen Hauses gleich neben einer Tankstelle an der vielbefahrenen Princess Margaret Road. In zwei benachbarten baugleichen Gebäuden haben kirchliche Hilfsorganisationen ihr Quartier, die sich unter anderem um Menschen mit Behinderungen kümmern. Auch Soco kann seine Ursprünge auf Aktivisten verschiedener christlicher Konfessionen zurückführen. Hier in Homantin findet in erster Linie die Verwaltungs- und Koordinationstätigkeit statt. Die konkrete Sozialarbeit der Organisation konzentriert sich vor allem auf das nördlich gelegene Viertel Shamshuipo, wo Soco mehrere Zweigstellen unterhält, die Anlaufpunkte für Hilfesuchende sind. Gleichzeitig sind sie die Stationen, von denen aus Mitarbeiter in die umliegenden Gebiete ausschwärmen, um Menschen vor Ort zu unterstützen.

Drahtverschläge: Noch immer sind solche kaum menschenwürdigen Wohnbedingungen in der chinesischen Metropole für arme Menschen Alltag Foto: Victor Fraile/Reuters

Vor unserem abendlichen Gespräch in einem dieser »Community Centres« leitet Sozialarbeiterin Sze erst noch ein Treffen der lokalen Frauengruppe. Es zieht sich etwas länger hin als geplant. 15 Frauen sitzen mit Sze im Kreis, es wird engagiert diskutiert. Die Frau von Soco hört konzentriert zu, nur hin und wieder wirft sie mit ruhiger Stimme selbst ein paar Sätze ein. Einmal im Monat gebe es diese Treffen, erläutert sie später. Die Frauen – einige um die 30, andere schon mit grauen Strähnen im Haar – seien Basisaktivistinnen, Vertrauenspersonen, die Verbindung zu den vielen sozialen Brennpunktvierteln. Die eigenen personellen Ressourcen seien noch sehr begrenzt.

Shamshuipo bildet einen auffallenden Kontrast zu den südlichen Stadtteilen auf der Halbinsel Kowloon oder der Insel Hongkong mit dem zentralen Bankenviertel und den modernsten Wolkenkratzern auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Jedoch auch hier haben die neueren Gebäude teilweise 20 und mehr Geschosse. Die älteren begnügen sich mit einem Drittel davon. Unter vielen Fenstern trocknet Wäsche, die Fassaden sind oft trist – grau und ungepflegt. In Durchgängen stapelt sich der Müll. In der Kweilin Street, die auf die zentrale Metrostation des Viertels zuläuft, suchen Bewohner umliegender Blocks nach den günstigsten Angeboten der Fleischer, der Obst- und Gemüsehändler. Die meisten hier müssen jeden Hongkong-Dollar zweimal umdrehen. Entsprechend viel ist auch abseits der eigentlichen Läden los. An kleinen Kiosken oder einfach auf ausgebreiteten Decken und Plastikplanen direkt am Straßenrand lassen sich jede Menge Waren, oft aus zweiter Hand, finden. Es gibt scheinbar nichts, was es hier nicht gibt: Eine Frau mit verhärmtem Gesicht um die 70 prüft gewissenhaft einige Kochlöffel, Kellen und weitere Utensilien, die sichtbar schon einige Vorbesitzer hatten. Nebenan gibt es Geschirr, Kinderbekleidung, allerlei Krimskrams oder DVDs.

Drei, vier Querstraßen weiter hat »Food Angel« seinen Sitz – eine Initiative der »Bo Charity Foundation«, einer Wohltätigkeitsorganisation, die es sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 zur Aufgabe gemacht hat, noch verwertbare Nahrungsgüter aus Bäckereien, Restaurants und anderen Einrichtungen zu retten, bevor diese womöglich auf dem Müll landen. Die »Engel« versorgen damit einen Teil jener, denen das Geld fehlt, um sich zwei ordentliche Mahlzeiten am Tag zu leisten. Von Montag bis Freitag sind die Fahrzeuge des Vereins in der Stadt unterwegs, um solche Waren einzusammeln. In einer großen Küche wird das zubereitet, was den vielen Menschen zugute kommt, die den Speisesaal der Organisation im zweiten Obergeschoss frequentieren.

Harter Alltag

Sze Laishan hat eine Verabredung in Mongkok, zwei Metrostationen zurück in Richtung Innenstadt. Ich begleite Sie zu Herrn Wing, den sie auf der Fa Yuen Street trifft. Jetzt, spätabends, räumen hier die Straßenhändler ihre Waren gerade wieder in ihre Kioske ein, um diese bis zum nächsten Tag fest zu verschließen. Wing ist es außerordentlich peinlich einzugestehen, dass er gerade nicht weiter weiß. Seine Finanzen sind erschöpft. Der 46jährige stammt zwar ursprünglich aus Hongkong, hat aber lange auf dem Festland gelebt, wo seine Frau und die fünfjährige Tochter noch sind. Zuvor als Busfahrer tätig, hatte er in Hongkong auf eine ordentlich bezahlte Arbeit gehofft, um seine Familie später nachholen zu können. Doch mit dem Job hat es nicht geklappt. Überhaupt war in den vier Monaten seit seiner Ankunft hier alles »weit schwieriger, als ich erwartet hatte«, sagt er. Nachdem er eine Weile bei seinem Bruder wohnte, wo es aber auch an Platz mangelt, haust er nun in einer der Schlafbuchten. Selbst dieses Notquartier kann er sich nur leisten, weil seine Schwester ihm unter die Arme greift. 1.500 der 2.200 Hongkong-Dollar – umgerechnet 240 Euro–, die er monatlich für seine Zwei-Kubikmeter-Buchte an den Vermieter entrichten muss, kommen von ihr. Die Sozialarbeiterin steckt Herrn Wing einige Gutscheine zu und notiert deren Übergabe.

Die Gemeinschaftsunterkunft befindet sich auf einer Etage des Gebäudes mit der Hausnummer 182, nur ein paar Schritte weiter. Wer Glück hat, kann eine der oberen »Wohnungen« schon für nur 2.000 Dollar haben, erzählt bei der Ortsbesichtigung ein Mittvierziger, der sich als So vorstellt. Auf die Übersetzungsdienste der Sozialarbeiterin ist der fließend Englisch sprechende So nicht angewiesen. Wie sein Mitbewohner Wing lebt er erst seit ein paar Monaten hier. Als seine Welt noch in Ordnung war, hatte er eine feste Anstellung als Elektriker. Doch nach einem Schlaganfall war So länger arbeitsunfähig. Er musste sich eine neue, bezahlbare Bleibe suchen. »Und nun bin ich hier«, sagt So lakonisch und zeigt ein schiefes Lächeln. Über den kleinen Fernsehbildschirm neben seiner Bettstatt flimmert gerade eine chinesische Militärparade. Auf einem winzigen Regalabsatz stehen einige Utensilien, ein paar Kleidungsstücke liegen um den Schlafplatz verteilt. Wer einen solchen Wohnsarg sein Zuhause nennt, muss Minimalist sein. Inzwischen habe er wieder einen Job gefunden, erzählt So noch. »Doch ob ich ihn behalten kann, weiß ich nicht. Ich bin noch immer nicht voll einsatzfähig und muss öfter zum Arzt.«

Tarifautonomie erkämpfen: Lee Cheukyan setzt sich mit seinem Gewerkschaftsdachverband HKCTU für Arbeiterrechte in der ehemaligen Kronkolonie ein Foto: Thomas Berger

Im schlimmsten Fall handelt es sich beim Ausharren unter solchen Bedingungen nicht nur um eine Übergangszeit. Sos unterer Nachbar Nei ist 67 – und bereits seit drei Jahren ist hier sein Zuhause. Zuvor hatte er ebenfalls in einer solchen Gemeinschaftsunterkunft gelebt. Wie es ihm damit geht? »Inzwischen fühle ich nichts mehr«, lässt der grauhaarige Mann hören. 5.100 Dollar Sozialhilfe erhält Nei im Monat. Genügend, um diesen Schafplatz zu bezahlen und irgendwie über die Runden zu kommen. Die Hoffnung auf eine staatliche Sozialwohnung hat er nahezu aufgegeben, obwohl Nei ein »echter« Hongkonger ist. Als Zugezogener müsste er zunächst sieben Jahre warten, um überhaupt antragsberechtigt zu sein.

Es könne Jahrzehnte dauern, eine der begehrten Sozialwohnungen zu erhalten, erklärt die Sozialarbeiterin. »Gebaut wird zwar, aber für den immensen Bedarf reicht es längst nicht aus.« Unter den Bewohnern fällt ihr ein neues Gesicht auf. Aakash, wie er sich vorstellt, ist 25 – und hat gerade an der Technischen Universität Hongkong sein Studium abgeschlossen. »Vorher hatte ich ja nahe der Uni im Wohnheim eine Unterkunft, doch die fiel nun weg«, blickt er zurück. Mit seinem aktuellen spartanischen Quartier scheint er weniger Probleme als die Mitbewohner zu haben. »Im Grunde komme ich ja nur zum Schlafen her, dafür reicht es«, erklärt Aakash. Der junge Mann aus dem zentralindischen Unionsstaat Madhya Pradesh arbeitet als Software-Ingenieur. Wurzeln möchte er in Hongkong nicht schlagen: »Zwei, drei Jahre, dann bin ich hier weg.« So lange müsse er aber durchhalten: »Mein Studium war nicht billig. Deswegen bin ich darauf angewiesen, jetzt eine Weile ordentlich Geld zu verdienen.« Da er das meiste davon nach Hause schicke, müsse er sich eben mit einer prekären Wohnstätte begnügen.

Soziale Konflikte

Nicht alle finden sich mit den herrschenden Verhältnissen ab. Das lässt sich zwei Tage später beobachten. Es ist der letzte Sonntag im Oktober, und im südlichen, zweiten Stadtzentrum, auf Hongkong Island mit dem Bankenviertel und dem Sitz der Stadtregierung, findet eine Protestaktion statt. Neben den Tausenden philippinischen Haushaltshilfen, die sich wie stets an ihrem freien Tag rund um die Metrostation Central in den Statue Square Gardens eingefunden haben, um ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen (die Indonesierinnen treffen sich weiter nördlich im Kowloon Park), fällt am Rande des Platzes eine Gruppe Einheimischer auf. Sie tragen schwarze T-Shirts, auf denen hinten in weißer Schrift der englische Satz steht »Solidarity makes us strong«. Ein paar Zelte stehen da, Fahnen der kleinen Labour Party, einer der wenigen dezidiert linken Gruppen hier, flattern. Die etwa drei Dutzend Aktivisten versuchen, mit Passanten ins Gespräch zu kommen.

»Die Aktion heute ist eine weitere in unserem Kampf für Tarifautonomie«, erklärt ein in der Mitte der Versammlung stehender stämmiger Mann, der seinen rechten Arm in einer Schlinge trägt. Es ist Lee Cheukyan, der Generalsekretär des gewerkschaftlichen Dachverbandes »Hong Kong Confederation of Trade Unions« (HKCTU). Diesen Kampf, berichtet Lee, würden er und seine Mitstreiter nun schon seit zwei Jahrzehnten führen. Das Recht der Gewerkschaften, Tarifverträge mit den Unternehmern autonom zu verhandeln und abzuschließen, sei ihnen damals gleich wieder genommen worden. »Genau 18 Tage hatte das entsprechende Gesetz Bestand«, blickt er zurück. Zustande gekommen war es im Zuge der Rückgabe Hongkongs durch die Briten. Auf Druck der Kapitalseite wurde es, bereits unter der Oberhoheit der Volksrepublik, jedoch rasch wieder liquidiert. »Das Ergebnis sehen wir heute«, klagt der gestandene Gewerkschafter. Viele Beschäftigte litten unter langen Arbeitstagen bei gleichzeitig geringen Löhnen. »Es fehlt einfach eine Machtbalance.«

Was Lee so direkt nicht anspricht: Alle im Legislative Council, dem Hongkonger Einkammerparlament, vertretenen Parteien sind ähnlich neoliberal ausgerichtet. Ganz gleich, ob sich die Politiker dem Pro-Beijing-Lager oder der sogenannten demokratischen Opposition zurechnen, die auf den Erhalt weitgehender Eigenständigkeit bedacht ist. Dennoch würden die organisierten Arbeiter immer wieder aufbegehren, berichtet Lee nicht ohne Stolz. Vor einem Jahrzehnt habe es einen großen Ausstand im Bausektor gegeben, danach immer wieder kleinere Aktionen. Und vor vier Jahren hätten die Hafenarbeiter 40 Tage lang für höhere Löhne gestreikt, ruft er in Erinnerung. An diesem Nachmittag wolle man noch zum Sitz der Regionalregierung ziehen, um einmal mehr die Forderung nach Tarifautonomie zu übergeben: »Wir lassen uns auch nach so langer Zeit nicht entmutigen!« betont Lee. »Unser Kampf reißt nicht ab!«