»Piñera wäre ein Rückschritt«

Auch im Jahr 2015 (Foto: 28. Mai, Santiago) gab es heftige Proteste von Studierenden und sozialen Bewegungen in Chile Foto: MARIO RUIZ/EPA/dpa

Für viele Europäer erschien Chile im Jahr 2011 quasi wieder auf der politischen Landkarte – mit den großen Studierendendemonstrationen. Welche Rolle spielen Hochschüler in Chile? Warum sind sie eine Kraft in diesem Land?

In Chile haben Studierende seit 1900 zu verschiedenen Zeitpunkten eine wichtige, kontrollierende Rolle gegenüber der Politik gehabt. Die Studierendenvereinigung der Universität von Chile in Santiago (Fech), die ich heute anführe, wurde 1907 gegründet. Drängendste Frage war für uns immer die soziale. Chile war zu dem Zeitpunkt von Ungleichheiten und einer sehr elitären Oligarchie geprägt. Die Fech ist immer dann relevant gewesen, wenn es ihr gelungen ist, Wünsche und Forderungen der ärmeren Klassen zu bündeln. Das geschah zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte des Landes.

Und was ist da in den letzten Jahren passiert?

Die jüngsten Beispiele dafür sind 1970, als Salvador Allende mit der »Unidad Popular« die Macht ergriff, dann der Widerstandskampf gegen die Diktatur von Augusto Pinochet 1973 bis 89, der zu großen Teilen von Studierenden geführt wurde, und dann – was den meisten wohl in Erinnerung blieb – die Proteste von 2011. In dem Jahr ging es erst einmal darum, dass der Traum, man könnte mit Bildung einen guten Job finden und damit die eigenen Lebensbedingungen verbessern, in Chile nicht erfüllt wurde. Das war nur ein Mythos. Darauf haben die Studierenden mit Gesellschaftskritik reagiert. Danach kamen die Mottos »Bildung: öffentlich, kostenfrei und von hoher Qualität« und »Schluss mit dem Profitstreben« im Bildungswesen, denn das richtet Schaden an und macht es zum Beispiel möglich, dass es Studierende erster und zweiter Klasse gibt.

Wie kam es zu den Protesten?

Dahinter steckte ein neues Verständnis von Bildung als sozialem Recht. Wir haben ein System, in dem wir alle Studiengebühren zahlen, sowohl an öffentlichen wie an privaten Universitäten. Alle müssen Schulden machen. Außerdem besuchen nur 15 Prozent der Studierenden öffentliche Universitäten – der Rest studiert an privaten Hochschulen. Das geschieht aus zwei Gründen: Zum einen hat der Staat seine Institutionen vernachlässigt, so dass diese nicht auf dem Markt mithalten können. Zum anderen hat der Staat sogenannte Darlehen mit staatlicher Garantie, CAE, geschaffen und damit einen Anreiz, den privaten Hochschulmarkt zu vergrößern. Und wer zahlt dafür? Natürlich nicht der Staat, sondern wir mit unseren Darlehen.

Sogar die Autonomie der Universitäten ging verloren. Das passierte nicht zu Zeiten der Diktatur, sondern im Jahr 2006. Das brachte uns das System, das wir heute haben. Mindestens eine Million Studierender wurde so in die Schulden getrieben. Es gibt weiterhin riesige Mobilisierungen, denn das System hat sich nicht grundlegend verändert. Der lange Zeitraum, in dem wir aktiv sind, hat dazu geführt, dass auch andere politische Themen neben Bildungsfragen angeschnitten werden konnten.

Zu Beginn Ihrer Proteste wurden diese international im Fernsehen gezeigt – hauptsächlich, weil die Polizei unfassbar brutal reagiert hat. Wie erklären Sie sich diese Eskalation?

Der chilenische Staat ist in dieser Hinsicht besonders, weil er ein neoliberaler Staat ist, der seine Funktion als sozialer Garant selbst geschwächt hat – zum Beispiel im Bildungswesen oder Altersvorsorge. Aber der Apparat ist sehr stark in anderen Bereichen – etwa bei Militär und Polizei. So erklärt sich auch, warum er auf die Studierendenbewegung mit Kriminalisierung reagiert hat.

Man erkennt, dass das generell die Reaktion auf soziale Bewegungen ist. Sehen Sie sich nur an, wie mit den Mapuche umgegangen wird, einer der wenigen indigenen Gruppen, die den Spaniern und später dem chilenischen Staat standgehalten hat. Dieser geht nicht auf sie zu, macht beispielsweise keine Dialogangebote, sondern reagiert mit enormer Repression. Es wurde eigens für die Mapuche ein »Antiterrorgesetz« erlassen, das die Unschuldsvermutung außer Kraft setzt. Das bedeutet, man wird verhaftet und bleibt so lange im Gefängnis, bis am Ende eines mitunter langen Gerichtsverfahrens bewiesen wird, dass man unschuldig ist. Solange gelten Sie per se erst mal als schuldig. Deshalb befinden sich Mapuche auch derzeit im Hungerstreik.

Außerdem verfolgen wir Studierenden natürlich die Proteste der Arbeiter genau: Bei denen in den Kupferminen gab es bereits Tote, ebenso in der Forstwirtschaft. Polizeigewalt ist für uns also leider nichts Neues. Wir erleben sie regelrecht als Konstante. Das begann in der Diktatur und die demokratische Regierung der Nueva Mayoria hat es perfektioniert. Das wollen wir verändern.

Am Anfang wurden die Studierendendemos, die international wahrgenommen wurden, von einer Kommunistin angeführt ...

Camila Vallejo.

Dann hat die »Autonome Linke« den Präsidentenposten der Fech übernommen ...

Gabriel Boric.

Und jetzt haben Sie den Präsidentenposten inne, und damit ist eine dritte Gruppe am Zug. Sie stehen politisch ebenfalls links. Was ist der Unterschied zwischen all diesen Gruppen?

Camila Vallejo kommt aus einer historisch Kommunistischen Partei, während Gabriel Boric und ich aus Gruppen kommen, die in den 1990er Jahren als politische Organisationen gegründet wurden.

Sind wir Erben einer linken Tradition in Chile? Ja, aber unsere Gruppen sind aus Konflikten des Neoliberalismus entstanden – zum Beispiel um das Bildungs- und Rentensystem. Dabei geht es nicht nur um den »Mehrwert der Arbeit der Arbeiter«, sondern darum, Kosten in Lebensbereichen zu verringern oder loszuwerden: bei der Bildung, der Wasserversorgung, dem Gesundheitssystem, generell bei der sozialen Sicherheit, den Renten. In einer Vielzahl der Fälle handelte es sich also um Rechte, die Menschen in anderen Perioden des Kapitalismus bereits hatten. Mit dem Neoliberalismus wurde aber versucht, dies zu kassieren.

Die Kommunistische Partei ist sehr viel konservativer, damit meine ich nicht in ethischen Fragen, sondern die Entscheidung, wie weit sie gehen will. Die KP war zum Beispiel im Jahr 2011 relativ ängstlich und hat die Forderung nach gebührenfreier Bildung innerhalb der Studierendenbewegung nicht vorangetrieben. Das machten andere Gruppen, die radikaler waren. Und die haben damit sogar die restliche Bevölkerung erreicht. Die KP befürchtete, dass eben diese Massenmobilisierung mit dieser Forderung nicht möglich wäre, doch das Gegenteil ist eingetreten.

Schließlich traf die KP im Jahr 2011 die Entscheidung, sich dem Block anzuschließen, der die vergangenen Jahre regiert hat. Die »Concertación« wurde so zur »Nueva Mayoría«. Sie kooptierten einen Teil unser Leitung, in Form von Camila Vallejo, und setzen sie in ein Regierungsprogramm. Sie übernahmen auch einen Teil unserer Forderungen. Sie sagten, dass sie öffentliche, kostenfreie und qualitativ hochwertige Bildung anbieten würden. Wie wir heute wissen, haben sie das nicht eingelöst.

Die Unterschiede zwischen mir und Gabriel Boric, also dem Vertreter der Autonomen Linken, sind kleiner. Es geht dabei eher darum, wo wir politisch herkommen. Nur wenige Studentenführer erhielten Positionen im Parlament wie Camila Vallejo. Gabriel Boric und die Autonome Linke sind wie wir Teil der neuen »Frente Amplio«. Diese wurde über die vergangenen Jahre geschaffen.

Die Gründung des Frente Amplio geschah, als die KP schon Teil der Regierung war. Die Kommunisten sagen, dass sie da alles gemacht haben, was für sie unter den Umständen möglich war. Warum haben Sie sich entschlossen, nicht den Kommunisten zu folgen und nicht mit der »Nueva Mayoría« in die Regierung zu gehen, sondern statt dessen den Frente Amplio zu gründen?

Weil die »Concertación«, also das Mitte-Links-Bündnis, ein Projekt geführt hat, das historisch gesehen neoliberal war. Es gab einen Pakt mit dem Militär, um das Land von der Diktatur in eine Demokratie zu führen. Als Teil dieses Paktes akzeptierte die Concertación, dass weder die Verfassung, die in Zeiten der Diktatur entstand, noch das ebenfalls von der Diktatur installierte Wirtschaftssystem fundamental verändert wird. Seitdem hat die »Concerta­ción« das alles weitergeführt und verfeinert. Es ist auch die gleiche »Concertación«, deren Vertreter weiterhin die Mapuche kriminalisieren und uns Studierende auf der Straße verprügeln lassen.

Vor den Wahlen 2013 waren wir uns sicher, dass die Concertación die neoliberale Logik erhalten würde und keine substantiellen Änderungen zulassen würde. Um das zu verändern, haben wir die Studierendenbewegung aufgebaut, es entstand die Idee, einen Weg außerhalb der bestehenden Gruppen zu finden. Damals schien das alles noch sehr weit weg. Mit dem Ergebnis der Präsidentenwahl vom 18. November haben wir, denke ich, gezeigt, dass unser Weg der richtige war.

Nun hat sich die politische Landkarte in Chile geändert. Es ist eine neue Kraft entstanden und wir haben ein bedeutendes politisches Gewicht. Mittelfristig werden wir wahrscheinlich weiter wachsen, denn wir nehmen Forderungen aus der Bevölkerung auf.

Frente Amplio hat im November 20,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Dazu möchte ich sagen, dass Umfragen uns bei neun bis zehn Prozent sahen. Das hat uns ausgebremst, ansonsten hätten wir noch mehr Stimmen holen können und würden wahrscheinlich in der zweiten Runde (der Stichwahl um das Präsidentenamt am kommenden Wochenende, jW) sein. Und wir hätten gewonnen.

Diese Entwicklung hat auch mit dem besonderen Status des Landes zu tun: Neben dem hochentwickelten neoliberalen Staat haben wir monopolisierte Medien. Beinahe alle gehören zu drei Clustern. Diese meiden Debatten, anstatt sie zu öffnen. Auch die Umfragen liegen in deren Hand. Sie werden von einer Reihe von Unternehmen durchgeführt, die sich dessen durchaus bewusst sind, damit das Abstimmungsergebnis beeinflussen zu können.

Im hypothetischen Fall, dass der rechte Sebastian Piñera, der von 2010 bis 2014 schon einmal Staatschef war, mit seiner Bewegung »Vamos Chile« die Wahl gewinnen sollte, hätte der Frente Amplio zusammen mit der »Nueva Mayoría« mehr Stimmen im Parlament als Piñeras Partei.

Ja.

Also wie könnte Piñera unter diesen Umständen regieren?

Es gibt Vertreter in der »Nueva Mayoría«, die für Piñeras Reformen stimmen könnten, zum Beispiel Teile der Christdemokraten (PDC) oder der Partei für Demokratie (PPD). Trotzdem ist es durch das gute Abschneiden des Frente Amplio eine neue politische Wirklichkeit entstanden. Es gibt eine reale linke Mehrheit im Parlament – obwohl noch vor kurzer Zeit niemand daran geglaubt hätte. Es schien ausgemacht, dass die riesige rechte Überlegenheit nicht angreifbar war. Die Bevölkerung will also eine Veränderung und ist bereit, etwas dafür zu tun, dies voranzubringen.

Die beiden Kandidaten der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen mussten ihr Programm radikal ändern, für sie ist diese Entwicklung sehr unangenehm: Piñera verspricht auf einmal Ausbildung gratis, wobei er vorher dagegen gewettert hat. Der Mitte-links-Vertreter Alejandro Guillier von der Allianz »Nueva Mayoría« erklärt, sich ebenfalls für Forderungen zu engagieren, die wir und andere Bewegungen gesetzt haben, etwa den Erlass der Bildungsschulden aus dem CAE. Und er muss sich mit der Bewegung »No más AFP« (Gegen ein fondsbasiertes Rentensystem, jW) auseinandersetzen. Sie beginnen, sich mit der politischen Realität zu befassen und sehen, dass die Bürger diese Veränderungen wollen. Die konservative Position, eben diese zu verhindern, ist nicht zu halten.

Das ist auch über das Land hinaus interessant, denn Chile gilt als neoliberaler Staat, der es angeblich geschafft hat, Neoliberalismus durch Wachstum zu stabilisieren und die extreme Armut zu verringern – wohlgemerkt nicht die Ungleichheit.

Gibt Ihr Bündnis Frente Amplio eine Empfehlung für die Stichwahl am 17. Dezember?

Innerhalb der Frente Amplio gibt es eine Debatte über dieses Thema, weil es nicht egal ist, wer regiert. Wir sind eine junge Vereinigung von elf verschiedenen Organisationen mit unterschiedlichen politischen Herangehensweisen. Es ist nicht ganz einfach, da eine einheitliche Haltung zu finden.

Wir haben uns letztendlich darauf geeinigt, dass unter allen Umständen Piñera ein Rückschritt wäre. Aber wir sind nicht die Eigentümer der Stimmen unserer Wähler. Wenn Guillier will, dass sie für ihn stimmen, muss er sie überzeugen. Sie wollen Klarheit: Werden die Renten steigen? Wie wird es mit dem Fondssystem bei den Altersbezügen weitergehen? Was ist mit den Studienschulden? Im Endeffekt zwingt alleine unser Abschneiden im November die Kandidaten heute, deutlicher Stellung zu beziehen.

Ich persönlich hätte mir gewünscht, wir hätten einen Kriterienkatalog aufgestellt mit unseren Forderungen, und wenn Gullier diese übernommen hätte, hätten wir zu seiner Wahl aufgerufen. So hätten wir viel konkreter programmatisch Einfluss nehmen können. Aber eines ist klar: Wir werden nie Teil einer Regierung Guillier sein. Wir sind in Opposition, egal ob zu Piñera oder Guillier. Denn keiner von ihnen repräsentiert das Projekt, das wir uns für Chile wünschen.

Aber Guillier wird Ihre Stimmen im Parlament brauchen.

Wenn er gewinnen sollte, werden wir für die Gesetze stimmen, die in die Richtung gehen, die auch wir vertreten. Tun sie das nicht, werden wir sie nicht unterstützen. Auch als wir noch lediglich zwei bis drei Stimmen im Parlament hatten, sind wir so verfahren. Manchmal hing es schon damals, genau von eben diesen Stimmen ab. Dieses Mal stellen wir sogar einen Senator und das ist wichtig.

Wir werden auch mit bestimmten Teilen der Fraktion der »Nueva Mayoría« zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit der Kommunistischen Partei und vielleicht auch mit Vertretern der Sozialistischen Partei. Aber nicht mit allen Gliederungen der »Nueva Mayoría«, denn unter ihnen gibt es korrupte.

Wenn Sie dann mit anderen Parteien reden werden...

Nach den Wahlen.

... kann es nicht sein, dass Ihr Bündnis das gleiche Problem haben wird wie die KP? Dass die Leute sagen »Ok, ihr seid ins Parlament gegangen, und am Ende ist vieles von dem, was ihr versprochen habt, nicht passiert«.

Die KP war Teil der Regierung. Das werden wir nicht sein. Wir werden Guillier unterstützen, wenn es mit unserer Haltung übereinstimmt.

Können so ein stabiles Parlament und eine gute Regierung entstehen, wenn das Guillier-Kabinett für progressive Projekte die Nähe Ihres Blocks sucht, und für weniger fortschrittliche Vorhaben sucht es die Stimmen bei den Rechten?

Ich glaube nicht, dass er Stimmen von den Rechten erhalten wird. Es wird letztendlich darauf hinauslaufen, welche der beiden Gruppen – Frente Amplio oder Nueva Mayoría – die Linke in Chile leiten wird. Mit dem Frente Amplio arbeiten wir da etwas anders als die Nueva Mayoría. Zum Beispiel wollen wir die sozialen Bewegungen einbinden. Die Föderationen der Studenten und Arbeiter sind Teil des Frente Amplio, die Bewegung »No más AFP« ist uns sehr nah. Wir sind Partei auf eine andere Art.

Welche Situation wäre bei den kommenden Parlamentswahlen gut für Sie?

Dazwischen liegen die Lokalwahlen, und es gibt Orte, in denen wir noch nicht so viele Menschen überzeugen konnten, etwa im Süden. Daran müssen wir arbeiten, und dann ist es zukünftig durchaus realistisch, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

Aber im Parlament? Werden Sie da 50 Prozent erlangen, oder weiterhin mit anderen Parteien zusammenarbeiten müssen?

Es ist möglich. Und auch wenn nicht, werden wir mit einer Stärke auftreten, die die Agenda bestimmt. Zur Zeit haben wir nur so viele Abgeordnete, dass wir bestimmte Projekte stoppen oder neu verhandeln können.

Sie haben eine nötige neue Verfassung angesprochen: Was würde sich damit verändern? Chile hätte immer noch die gleichen Bürger, die gleichen Strukturen, das gleiche Militär, die gleiche Polizei.

Die Strukturen bestimmen das Verhalten der Personen. Chile hat sich verändert, weil die Strukturen sich gewandelt haben und es bestimmte Arten von Repression gab. Das Land ist nicht das gleiche, das es in den 1970ern war. Das ist auch passiert, weil Gesetze verbessert wurden. Ich denke, es gibt da vier Komponenten: die Politik, die Ökonomie, die Gesetze und die Kultur. Und ich denke, die Gesetze haben da einen großen Einfluss, zum Beispiel steht momentan das Eigentumsrecht über sozialen Rechten, und das heißt unter anderem, dass der Staat privaten Einrichtungen wenig vorschreiben kann. Genauso ist es mit anderen Aspekten: Wenn Bildung keine Dienstleistung mehr ist, sondern ein Recht, verändert sich unter diesem Blickwinkel auf einmal alles weitere.