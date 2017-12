Wieder trifft es vor allem die Armen: »Zika – Die wahre Geschichte einer Epidemie« Foto: Arte

Einer von uns: Der Homo ­sapiens (3/5)

Australien: Ein Volk am Ende der Welt

Unser Wissen über unsere Frühgeschichte erweitert sich täglich – deswegen kann eine Doku aus dem Jahr 2013 schon mal nicht auf dem neuesten Stand sein. Vor rund 50.000 Jahren, heißt es hier jedenfalls, wanderte der Homo sapiens von Asien aus in Australien ein. Im Film wird der Frage nachgegangen, wie es den ersten Menschen gelang, diesen Kontinent zu besiedeln. Genetische Untersuchungen geben Aufschluss über den Verwandtschaftsgrad zwischen Einwanderern und Aborigines. Gespräche mit führenden Archäologen ergänzen die Dokumentation – die am Abend mit den anderen ­Kontinenten fortgesetzt wird. GB/USA/F.

Arte, Sa., 20.15

Zika – Die wahre Geschichte einer Epidemie

In den Jahren 2015 und vor allem 2016 wütete eine Zika-Epidemie insbesondere in Südamerika. Die WHO erklärte den Gesundheitsnotstand. Das Zika-Virus wird vor allem von der Moskitoart Aedes aegypti übertragen. Eine Infektion während einer Schwangerschaft kann beim Fötus zu Mikrozephalie und anderen Fehlbildungen des Gehirns führen. Die Forschung kämpft auch gegen die Überträgermücken. Zur Eiablage reicht der Gelbfiebermücke etwa bereits eine winzige Menge stehenden Wassers aus. Die Bevölkerung wurde in Brasilien deshalb aufgerufen, Pfützen und Ähnliches zu beseitigen. Gerade in den Armenvierteln ist das ein Problem, da sich dort zum Beispiel oft Abwässer sammeln oder die Müllentsorgung nicht funktioniert. Eben.

Arte, Sa., 23.00

The Company Men – Gewinn ist nicht alles

Und nun back to business. Bobby verliert seine Anstellung in einem großen Konzern, was dazu führt, dass er sich seinen gehobenen Lebensstil nicht mehr leisten kann. Er fühlt sich gedemütigt, findet keine neue Stelle und nimmt schließlich einen Aushilfsjob als Zimmermann bei seinem Schwager an. Mit Ben Affleck, Tommy Lee Jones, Kevin Costner, Rosemarie DeWitt. GB/USA 2010. Regie: John Wells.

Das Erste, Sa., 23.55

Barbara, die Lady des ­französischen Chansons

Barbara – die wunderbare, beste und zarteste Chansonsängerin! In diesem Porträt erzählte sie anhand einiger ihrer Lieder sowie in Interviews von sich. Barbara verstarb am 24. November 1997 im Alter von 67 Jahren.

Arte, So., 18.05