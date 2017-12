Dein Handy will dich töten

»Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.« - Friedrich Nietzsche Foto: Mike Blake/ REUTERS

Er wird wiederkommen – schon wieder. Jüngst wurde der sechste Terminator angekündigt, 2019 soll der Film in den Kinos zu sehen sein. Ein Sequel zu »Terminator 2: Tag der Abrechnung« soll es werden, der noch immer erfolgreichsten Umsetzung, und natürlich soll die Story locker Stoff für zwei weitere abendfüllende Spielfilme hergeben. Damit nimmt Hollywood bereits zum dritten Mal Anlauf, das Franchise wiederzubeleben.

Schon »Terminator: Die Erlösung« (2009) hätte der Auftakt zu einer neuen Trilogie werden sollen. Dabei wurde auf das bewährte Prinzip der Zeitreise verzichtet, der Kampf der Menschheit gegen autonome Maschinen in einer post-apokalyptischen Welt spielte allerdings nicht die Summen ein, die sich die Produzenten erhofft hatten.

Auch »Terminator: Genisys« (2015) erfüllte die Erwartungen nicht, geplante Fortsetzungen kamen nicht zustande. Dabei orientierte sich der Film wieder an den Anfängen der Reihe. Wie in den ersten Teilen sucht die künstliche Intelligenz »Skynet« die drohende Niederlage gegen menschliche Rebellen abzuwenden, indem sie einen Humanoiden in die Vergangenheit schickt, um wahlweise Sarah Connor (diesmal Emilia Clarke) oder ihren Sohn zu eliminieren, bevor sich John (diesmal Jason Clarke) zum Anführer des Widerstands aufschwingen kann. Und erneut kommt ein reprogrammierter Roboter (wie immer Arnold Schwarzenegger) den Connors zu Hilfe.

Wenig überraschend droht auch diesmal etwa zeitgleich der Untergang der Welt: Der sogenannte Tag der Abrechnung, an dem das Computersystem sich seiner selbst bewusst wird und einen Nuklearkrieg gegen seine Erschaffer anzettelt, wird im jüngsten Film für Oktober 2017 angepeilt. Dann nämlich soll »Genisys« online gehen, »die ultimative App« für jedermann, ein Betriebssystem, das alle Geräte über die Cloud verbindet – führende deutsche Politiker und Unternehmer würden sagen: Industrie 4.0.

In der smarten Applikation manifestiert sich der größte Unterschied zu den Blockbustern aus dem vorigen Jahrtausend: Drangen dort die Killermaschinen noch in eine weitgehend analoge Welt ein, vollzieht sich das Katz-und-Maus-Spiel der Kampfmaschinen nun vor dem Hintergrund der digitalen Revolution. »So ist die Welt jetzt«, sagte John Connor an einer Stelle, »eingestöpselt, eingeloggt, die können nicht mehr ohne«. Während »Skynet« in James Camerons Urterminator noch als intelligentes Verteidigungssystem des US-Militärs gezeichnet wurde, kann es nun auch auf dem Mobiltelefon installiert werden. »Genisys ist ein Trojaner«, resümiert der Anführer des Widerstands, »die Menschen öffnen ihrer eigenen Auslöschung Tür und Tor und merken es nicht einmal.«

Bis auf besagte Ausnahme haben die Terminator-Filme immer damit operiert, die Zukunft in die Gegenwart zu versetzen. Auch »Genisys« springt von 2029 zurück nach 1984, um uns dann eine Vision des Jahres 2017 zu präsentieren. Diese war allerdings schon lange vor dem Kinostart Realität geworden. Denn bereits im Fundus des Whistleblowers Edward Snowden von 2013 gibt es Hinweise auf ein Überwachungsprogramm des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes National Security Agency, das konzipiert wurde, um u. a. auf Basis von Kommunikationsdaten mutmaßliche Terroristen zu identifizieren und per Drohnenangriff zu töten. Sein Name: Skynet.

So ist der Schrecken, der uns gezeigt wird, in Wirklichkeit das Grauen unserer Gegenwart. Und wenn das zum Prinzip wird, bleibt nur zu hoffen, dass es nicht mehr allzu oft heißt: »I’ll be back.«