Prozess einer Tragödie

Auftakt im Messegebäude: Das Landgericht Duisburg hat für das Verfahren zur Loveparade-Katastrophe eine Halle der Messe Düsseldorf gemietet Foto: Ina Fassbender/dpa/Pool

Am Freitag hat das Landgericht Duisburg die Hauptverhandlung rund um die Loveparade-Katastrophe eröffnet. Der Prozess findet aus Platzgründen im Messe-Congress-Center in Düsseldorf statt. Zur Erinnerung: Insgesamt 21 Menschen waren aufgrund einer Massenpanik, die bei dem Großevent am 24. Juli 2010 in Duisburg ausbrach, zu Tode gekommen. Mehr als 600 Personen waren teils schwer verletzt worden. Die grausamen Bilder der eingequetschten und zu Tode getrampelten Partybesucher gingen damals um die Welt.

Insgesamt nur zehn Personen müssen sich fortan vor Gericht verantworten. Darunter vier Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent und sechs Angestellte der Stadt Duisburg. Den Betroffenen wird unter anderem »fahrlässige Tötung« und »fahrlässige Körperverletzung« vorgeworfen. Derzeit geht das Gericht von über 111 Verhandlungstagen aus, die bis Ende 2018 stattfinden sollen.Sollte bis zum 27. Juli 2020 kein Urteil vorliegen, wären die Taten, die den Angeklagten vorgeworfen werden, verjährt.

Bereits der erste Verhandlungstag begann mit mehreren Befangenheitsanträgen gegen zwei Schöffen. Zugleich kritisierten die Verteidiger, dass potentielle Zeugen, wie etwa die Sprecherin des Lovapent-Inhabers und Loveparade-Veranstalters Rainer Schaller, im Verhandlungssaal Platz genommen hatten. Schaller selbst befindet sich ebenso wie der ehemalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU), der damalige Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD), sowie die Verantwortlichen des Polizeieinsatzes nicht unter den Angeklagten. Auch Polizeieinsatzleiter Kuno S., gegen den ursprünglich wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung ermittelt worden war, muss sich keinem Verfahren stellen. Sie trügen keine individuelle Schuld, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Dabei hatte etwa die eingesetzte Polizei während der Massenpanik mögliche Fluchtwege versperrt.

Der damalige Innenminister Jäger, der am Tag der Katastrophe auf dem Festivalgelände unterwegs war, wurde in Zeugenvernehmungen von Polizisten kritisiert. Der Ministerbesuch habe ablenkend auf sie gewirkt. Opferanwälte und Betroffene hatten mehrfach gefordert, alle potentiell Verantwortlichen für die Katastrophe auch vor Gericht zu stellen.