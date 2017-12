Laut dem neuen »Prostituiertenschutzgesetz« (ProstSchG Berlin) erhalten alle Sexarbeitenden einen Prostituiertenausweis. Das neue Gesetz verpflichtet die Branche zu regelmäßigen gesundheitlichen Beratungen und zur Registrierung. Ab Jahreswechsel werde der »Hurenausweis« ebenfalls benötigt, um in anderen Bundesländern tätig werden zu können. Der Berliner Senat sieht dies als Schutzmaßnahme. Dutzende Sexarbeitende führten dagegen am Freitag vor dem Rathaus Schöneberg und dem Bezirksamt Tempelhof in Berlin eine »lustige Protestaktion« durch, mehrheitlich in Rot und Schwarz und mit berufstypischer Ausrüstung. (jW)