Valide Informationen: 45.000 Kilometer legen die Waren in einem gut gefüllten Einkaufswagen in etwa zurück. Und das, obwohl sich 73 Prozent der Verbraucher Lebensmittel aus der Region wünschen. Glückliche Tiere, faire Preise, Gutes aus dem Umland. Worauf sollten Verbraucher beim Einkauf achten? Fangen wir mal an: keine Tomaten im Winter (wird fortgesetzt).

Bimbes – die schwarzen Kassen des Helmut Kohl

Vor zwei Jahren sorgte Wolfgang Schäuble mit einer Behauptung zu Helmut Kohls Spendenaffäre von 1999/2000 für Aufsehen. In einer SWR/ARD-Dokumentation von Stephan Lamby behauptete Schäuble: »Es gibt keine anonymen Spender. Es gab aus der Zeit von Flick schwarze Kassen.« Schwarze Kassen? Flick-Zeit? Hatte Helmut Kohl 1999 gelogen? War das legendäre Ehrenwort des Altkanzlers, »die Namen der Spender nicht zu nennen«, erfunden? Eineinhalb Jahre recherchierten Stephan Lamby und Egmont R. Koch gemeinsam mit dem Spiegel, was es mit dem Ehrenwort von Helmut Kohl wirklich auf sich hatte. Sie stießen auf neue Dokumente und sprachen mit vielen Zeitzeugen, auch nach Helmut Kohls Tod. Die Recherche der Autoren führte bis in die 60er und 70er Jahre zurück, als deutsche Konzerne ein weitverzweigtes, illegales Spendensystem angelegt hatten. Und, nebenbei gesagt: Bei der illegalen Finanzierung konservativer Parteien ist die EU sehr einig.

Propaganda in Agfacolor: »Kolberg«

Dieser »Durchhaltefilm« der Nazis, gedreht 1943/44, wird an diesem Abend auf Arte im Vorprogramm ausführlich erklärend eingebunden – als sogenannter Vorbehaltsfilm. Der Plot geht so: Anfang des 19. Jahrhunderts. Napoleons Truppen haben Berlin besetzt, der preußische König musste fliehen. Auch in Pommern stehen die Franzosen; Ortskommandant Loucadou bereitet die Übergabe der Stadt Kolberg vor. Sein Gegenspieler ist Joachim Nettelbeck, der zusammen mit seiner Tochter Maria die Bürgerwehren zur Verteidigung der Kommune organisiert. Sechs Wochen nach der Premiere des Films wurde Kolberg am 18. März 1945 von sowjetischen und polnischen Truppen befreit. Mit Heinrich George (Bürgermeister Joachim Nettelbeck), Kristina Söderbaum (Maria Werner), Charles Schauten (Napoleon). D 1945. Regie: Veit Harlan, Wolfgang Lieben­einer. Drehbuch: Veit Harlan, Alfred Braun, Joseph Goebbels.

