Im Kreisverkehr

Sisyphos kam wenigstens vom Fleck: Robert Bartas »Time Machine« (2009) Foto: Marcus Schneider

Willkommen zurück: Kaum ein Phänomen in Kunst und Kultur ist so alt wie das der endlosen Wiederkehr. Die Ausstellung »Never Ending Stories. Der Loop in Kunst, Film, Architektur, Musik, Literatur und Kulturgeschichte« im Kunstmuseum Wolfsburg dekliniert es anhand des »Loop«-Begriffes durch. In ihrem Zentrum steht Gregor Schneiders 500 Quadratmeter einnehmende Installation »Bad« von 2014, die, passend zum Thema, modifiziert und als Kreislauf angeordnet wurde. Die Besucher betreten ein steril weißes Badezimmer und gelangen durch eine Tür in einen dunklen Raum, von dem aus sich eine weitere Tür zu einem weiteren steril weißen Bad öffnet usw. Dieser Reigen wiederholt sich theoretisch unbegrenzt, solange die Besucher nicht eine der Notausgangstüren wählen, um der Enge zu entfliehen. Zu den eindrucksvollsten kulturhistorischen Exponaten zählen mittelalterliche Ouroboros-Darstellungen einer ihren Schwanz verschlingende Schlange (griechisch »Oura« heißt »Schwanz«, »boros« »fressend«) als Zeichen der ewigen Wiederkehr. Ein Youtube-Film einer echten Schlange, die ihren Schwanz frisst, ist dagegen eher kalauerhaft.

Eine ganze Ausstellungsabteilung widmet sich den vielen Darstellungsformen des Möbiusbandes, einer Fläche mit nur einer Kante und Seite. Darin findet sich auch León Ferraris Blaupause »Autopista del Sur« (1982/2003) einer fünfspurigen Autobahnschleife des Wahnsinns, ein kritischer Kommentar zum motorisierten Individualverkehr. Bei Günther Ueckers »Sandspirale« von 1970 kann man hingegen beobachten, wie an einem Holzstück montierte Bindefäden unaufhörlich Furchen in einem Sandkreis ziehen und die eben erst entstandenen Spuren wieder verwischen. Für »Time Ma­chine« (2009) hat Robert Barta Modelleisenbahngleise auf ein großes Rad montiert, auf dem die Lokomotive unendlich im Kreis fahren könnte. Die Absurdität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bewegung der Lokomotive durch gegenläufige Umdrehungen des Rades neutralisiert wird, so dass sie auf der Stelle verharrt. Nicht minder absurd ist Marcel Brood­thaers’ Arbeit »Une seconde d’éternité« (1970), für die er das Schreiben seiner Signatur in 24 Aufnahmen festgehalten hat, die in Endlosschleife durch einen Projektor laufen. Eine deutliche Kritik am Narzissmus der Künstler.

Das Verhältnis von Leben und Tod, Gegenwart und Zukunft hat Anton Henning 2015 in einer Malerei-Installation mit dem auf Bob Dylan anspielenden Titel »The answer (my friend)« verarbeitet. Von einem Ventilator bewegt, rotiert sein Selbstportrait um die Mittelachse und offenbart auf der Rückseite den Schädel des Künstlers. Was das Kunstmuseum veranlasst hat, Yayoi Kusamas »Infinity Mirrored Room« (2013) zu zeigen statt des deutlich älteren Spiegelraums von Christian Megert, der bei der vierten Documenta 1968 Furore machte, darüber lässt sich nur spekulieren.

Auch andere Künste werden aufgegriffen: Im Katalog findet man beispielsweise Julio Cortázars verschachtelte »Erzählung in der Erzählung« »Park ohne Ende« (1956). Naheliegenderweise geht es auch um Musik. Im monoton repetitiven Kraftwerk-Stück »Autobahn« von 1974 ist zudem selbstreferenziell das im Text erwähnte Autoradio zu hören. In einer Videoprojektion interpretiert Donna Summer mit roboterhaften Bewegungen ihr minimalistisches »I Feel Love«.

Enzyklopädisch angelegte Ausstellungen neigen oft dazu, ihre Themen zu sehr ausreizen, und damit zu einer gewissen Beliebigkeit. So leider auch hier. Bereits im Foyer des Museums treffen Besucher auf eine Wand voller Titelseiten der Frauenzeitschrift Brigitte mit saisonal wiederkehrender Diätwerbung. Gleicherweise hätte man die Fernsehserie »Lindenstraße« oder Bob Dylans »Never Ending Tour« unter dem Begriff Loop subsumieren können.

Nichtdestotrotz hat die Ausstellung ihren Reiz und versammelt großartige Arbeiten wie etwa Barbara Probsts Diashow »Was wirklich geschah« von 1997/98. In 80 Diabildern wird ein Motiv verkleinert und in erweiterter Perspektive in neue Kontexte gestellt. Am Ende landet man wieder am Anfang.