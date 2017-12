Im Schatten der Mauer

Vorheriges

Bethlehem ist eine Pilgerstadt. Hinein gelangt man mit dem Bus. Zu Fuß wäre sie auch kaum erreichbar, der Sperrmauern wegen, die seit 2002 von der israelischen Regierung ringsum errichtet wurden. Die palästinensischen Bewohner Bethlehems können davon ein Lied singen. Jeden Morgen ab vier Uhr bilden sie Warteschlangen am Checkpoint 300, um von der Geburtsstadt Christi zu ihren Arbeitsstellen in Jerusalem oder Tel Aviv zu gelangen.

Tag für Tag pilgern Tausende Gläubige aus aller Welt zur Geburtskirche, die dort steht, wo Jesus zur Welt gekommen sein soll. Andere pilgern zum »Walled Off Hotel«. Auch der Besuch beider Orte schließt sich nicht aus. Der englische Künstler Banksy hat das Hotel an einer Stelle der Stadt eröffnet, wo die Mauer das Leben der Menschen hier besonders einengt. Die einen nehmen als Souvenir eine Krippenfigur aus Olivenholz oder sogar eine Dornenkrone mit nach Hause – die anderen erstehen im Shop neben dem Hotel ein T-Shirt oder eine Jutetasche mit der Aufschrift »Make love not walls«. Die einen versuchen, sich in der von Besuchern überfüllten Geburtsgrotte, wo Gott Mensch geworden sein soll, in Andacht zu versenken – zur selben Zeit lassen andere sich vor den neuesten Graffiti an der Mauer fotografieren. Zum Beispiel mit einem mehr als vier Meter hohen Donald Trump, der sich zu Weihnachten eine eigene Mauer wünscht. Viele steigen, nachdem sie durch die Basilika geschoben wurden, beseelt wieder in ihren Bus und fahren zur nächsten Pilgerstation. Andere, meist jüngere Menschen, bleiben nachdenklich zurück.

Auch im fünfzigsten Jahr der israelischen Besatzung des Westjordanlandes wird sich das »… Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« aus dem Gesang der himmlischen Heerscharen im Lukasevangelium für Bethlehem nicht erfüllen.